Приложение «ЭКГ» впервые дает возможность пользователям Apple Watch самостоятельно снимать электрокардиограмму прямо с запястья, а при таких симптомах, как учащенное или нерегулярное сердцебиение, записывает сердечный ритм и помогает сообщить об этом врачу. Функция уведомления о нерегулярном сердечном ритме на Apple Watch Series 3 и новее периодически проверяет ритм сердца в фоновом режиме и присылает уведомление в случае обнаружения нерегулярного ритма, вызванного мерцательной аритмией.

«Мы уверены в том, что эти функции помогут пользователям вести более информированные беседы с врачами. С выходом этих функций для наблюдения за работой сердца Apple Watch открывают пользователям еще больше информации об их здоровье», — говорит вице-президент Apple по вопросам здравоохранения, доктор Самбул Десаи.

Приложение «ЭКГ» будет доступно вместе с iOS 14.2 и watchOS 7.1 на Apple Watch Series 4 и новее. Функция уведомления о нерегулярном сердечном ритме — на Apple Watch Series 3 и более новых моделях.

10 сентября, в штаб-квартире Apple Park в Купертино прошла ежегодная презентация Apple. Представили шестое поколение часов и (впервые!) бюджетные Apple Watch SE, новый iPad 8-го поколения и обновленный iPad Air в пяти цветах, а также анонсировали единую подписку на все сервисы Apple One. Она уже доступна для российских пользователей.

13 октября Apple провела еще одну презентацию. Компания представила новые продукты — умную колонку для дома HomePod mini, первые смартфоны с поддержкой 5G iPhone 12 и iPhone 12 mini, а также iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max — поддерживающие пятое поколение сетей связи и впервые возможность записи видео Dolby Vision с частотой до 60 кадров в секунду.