«Собака.ru» рассказывает о призах конкурса «Новые имена в моде-2021»

«Собака.ru» в лице главного редактора Яны Милорадовской и директора отдела моды и искусства Ксении Гощицкой опубликует съемку коллекций финалистов в майском номере журнала.

Стилист, эксперт моды, ведущий, создатель бренда ALEXANDR ROGOV Александр Рогов сделает с одним из финалистов коллаборацию.

Художник, каллиграф Покрас Лампас пригласит одного из финалистов на личную встречу в свою студию в конце апреля-мая.

Дизайнер и создатель бренда House of Leo, преподаватель Школы Дизайна НИУ ВШЭ Леонид Алексеев лично проконсультирует финалиста конкурса.

Дизайнер и создатель бренда RomaUvarovDesign, победитель конкурса «Новые имена в моде» Рома Уваров подарит одному из победителей стажировку в RomaUvarovDesign.

Создатели марок Vatnique, Liberte! Egalite! Sexualite! и «Пти Пюрс»Алексей Сорокин и Кирилл Ступченко дадут возможность финалисту создать совместную капсулу вместе с Vatnique.

Создательница московского pop-up-маркета PLACE и агентства Love Buro Ксения Шабалина проведет для одного победителя личную консультацию по арт-дирекшену.

Дизайнер и основатель петербургского бренда NNedre Нелли Недре даст возможность одному финалисту пройти практику в NNedre.

Шеф-редактор проекта об индустрии моды в России Beinopen, програмный директор форума Beinopen Катя Работа пригласит двух победителей на консалтинг и разработку контентной стратегии от института Beinopen.

Дизайнер, театральный художник и преподаватель моды Владимир Бухинник подарит финалисту участие в показе молодых дизайнеров Fresh Fashion на St. Petersburg Fashion Week в конце апреля.

«Санкт-Петербургский Фонд развития малого и среднего бизнеса» и проект LaLaPeTe (финансируется из средств Европейского союза, Российской Федерации и Финляндской Республики в рамках Программы Приграничного сотрудничества «Россия – Юго-Восточная Финляндия» 2014-2020) организуют для победителей в номинации «Circular Fashion/Циклическая мода» ознакомительную поездку в Финляндию для изучения лучших практик в сфере устойчивой моды.