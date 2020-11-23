«После работы с Виктюком были не страшны никакие сцены, режиссеры и звезды»: дизайнер Владимир Бухинник — о работе с Романом Виктюком

Что отличало Романа от других режиссеров — способность признавать нет, не ошибки, но неразумность того или иного хода. Например, в Белграде изготовили огромные парики, которые очень эффектно смотрелись на сцене, и обувь на котурнах. Но в этом невозможно было играть. В Москве он от этого отказался сразу. Мы делали не «одежки» для актеров, а совместно с гримерами создавали образы. Наверное, именно потому, что этот спектакль делали честно и тщательно, он живет до сих пор в почти неизменном виде. Я видел костюмы через десять лет после премьеры и через пятнадцать — они целы и невредимы, несмотря на то, что меняются составы актеров, идут гастроли, случаются переезды, и сыграно в них, не знаю, сколько представлений. Много…

Мы сделали с Романом Григорьевичем 10 спектаклей. Какие-то прожили недолго, какие-то игрались годами. После «Саломеи» все было уже не так сложно — так мне казалось. И тут он позвал меня сделать «Антонио фон Эльба». Бенефисный спектакль для оперной дивы Елены Образцовой, сильный характер который был известен далеко за переделами оперной сцены. К этому моменту я уже хорошо знал, что такое звезда. Я поработал в балете с Дианой Вишневой и Юлей Махалиной, мне посчастливилось делать костюмы для Аллы Осипенко, я одевал для сцены Ефима Шифрина и Аду Роговцеву, поработал в кино. Но Елена Образцова!

Спектакль создавался почти год. За это время Елена Васильевна кардинально похудела и сменила имидж, нам пришлось переделывать все костюмы, поскольку изменилась и концепция спектакля. В первой версии она должна была быть стареющей дивой в «нафталиновых» театральных костюмах, а в финальной версии она предстала как стройная красавица-обольстительница. Конечно, второй образ шел ей гораздо больше. На премьере были ее подруги — члены жюри международного оперного конкурса Елены Образоцовой, который проходил в это время, легенды оперной сцены — Тереса Берганза, Федора Барьбьери и Мирелла Френи. Они смеялись и плакали одновременно, аплодировали так, как будто Елена Образцова спела самую яркую арию в своей жизни! Это было непередаваемо прекрасно!