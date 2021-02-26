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«Собака.ru» объявляет экспертов конкурса «Новые имена в моде-2021»

В этом году «Собака.ru» проводит конкурс «Новые имена в моде» в четырнадцатый раз. Мы ищем амбициозных и талантливых дизайнеров по всей России и помогаем им развиваться (а кому-то начать карьеру), попасть в фэшн-комьюнити и знакомим с экспертами модной индустрии.

А еще дарим призы! Например, профессиональные съемки коллекции на медиа-представителях и блогерах: среди героев съемок в разные годы были Покрас Лампас, Лиза Боярская, Александр Рогов, Катя Иванчикова, Елена Шейдлина; публикации в журнале и на сайте, показ в офлайн или онлайн-формате.

Девять финалистов конкурса «Новые имена в моде-2021» в номинациях «Одежда» и «Аксессуары» определит наш экспертный состав, а одного — зрители с помощью онлайн-голосования (которое уже вовсю идет!). Победителя в номинации «Circular Fashion/Циклическая мода» выберет отдельный совет жюри профессионалов именно в этой сфере, который мы объявим на следующей неделе.

А сейчас мы готовы объявить имена профессионалов индустрии, формирующих, развивающих и влияющих на моду в России сегодня, которые назовут лучших в номинациях «Одежда» и «Аксессуары».

  • Яна Милорадовская

  • Покрас Лампас

  • Ксения Гощицкая

  • Александр Рогов

  • Леонид Алексеев

  • Рома Уваров

Яна Милорадовская, главный редактор журнала «Собака.ru»

Александр Рогов, стилист, эксперт моды, ведущий, создатель бренда ALEXANDR ROGOV

Ксения Гощицкая, директор отдела моды и искусста «Собака.ru»

Покрас Лампас, художник, каллиграф

Леонид Алексеев, дизайнер и создатель бренда House of Leo, преподаватель Школы Дизайна НИУ ВШЭ

Рома Уваров, дизайнер и создатель бренда Roma Uvarov, победитель конкурса «Новые имена в моде»

  • Фрол Буримский

  • Нелли Недре

  • Ксения Шабалина

  • Алексей Сорокин и Кирилл Ступченко

  • Катя Работа

  • Владимир Бухинник

Фрол Буримский, дизайнер и создатель бренда Flor et Lavr и галереи Flor et Lavr

Нелли Недре, дизайнер и основатель петербургского бренда NNedre

Ксения Шабалина, создательница московского pop-up-маркета PLACE и агентства Love Buro

Алексей Сорокин и Кирилл Ступченко, создатели марок Vatnique, Liberte! Egalite! Sexualite! и «Пти Пюрс»

Катя Работа, шеф-редактор проекта об индустрии моды в России Beinopen, програмный директор форума Beinopen

Владимир Бухинник, дизайнер, театральный художник и преподаватель моды

Напоминаем: не забывайте голосовать! Именно читатели определят десятого финалиста «Новых имен в моде-2021». Голосовать можно и нужно (!) на странице конкурса до 15 марта включительно. В ближайшее время мы также огласим список подарков, которые получат финалисты, среди которых будут личные бренд-консультации, стажировки, съемки.

Фото: личные архивы героев и архивы «Собака.ru»

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