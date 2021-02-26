«Собака.ru» объявляет экспертов конкурса «Новые имена в моде-2021»

В этом году «Собака.ru» проводит конкурс «Новые имена в моде» в четырнадцатый раз. Мы ищем амбициозных и талантливых дизайнеров по всей России и помогаем им развиваться (а кому-то начать карьеру), попасть в фэшн-комьюнити и знакомим с экспертами модной индустрии.

А еще дарим призы! Например, профессиональные съемки коллекции на медиа-представителях и блогерах: среди героев съемок в разные годы были Покрас Лампас, Лиза Боярская, Александр Рогов, Катя Иванчикова, Елена Шейдлина; публикации в журнале и на сайте, показ в офлайн или онлайн-формате.

Девять финалистов конкурса «Новые имена в моде-2021» в номинациях «Одежда» и «Аксессуары» определит наш экспертный состав, а одного — зрители с помощью онлайн-голосования (которое уже вовсю идет!). Победителя в номинации «Circular Fashion/Циклическая мода» выберет отдельный совет жюри профессионалов именно в этой сфере, который мы объявим на следующей неделе.

А сейчас мы готовы объявить имена профессионалов индустрии, формирующих, развивающих и влияющих на моду в России сегодня, которые назовут лучших в номинациях «Одежда» и «Аксессуары».