«Собака.ru» объявляет экспертов конкурса «Новые имена в моде-2021»

В этом году «Собака.ru» проводит конкурс «Новые имена в моде» в четырнадцатый раз. Мы ищем амбициозных и талантливых дизайнеров по всей России и помогаем им развиваться (а кому-то начать карьеру), попасть в фэшн-комьюнити и знакомим с экспертами модной индустрии.
А еще дарим призы! Например, профессиональные съемки коллекции на медиа-представителях и блогерах: среди героев съемок в разные годы были Покрас Лампас, Лиза Боярская, Александр Рогов, Катя Иванчикова, Елена Шейдлина; публикации в журнале и на сайте, показ в офлайн или онлайн-формате.
Девять финалистов конкурса «Новые имена в моде-2021» в номинациях «Одежда» и «Аксессуары» определит наш экспертный состав, а одного — зрители с помощью онлайн-голосования (которое уже вовсю идет!). Победителя в номинации «Circular Fashion/Циклическая мода» выберет отдельный совет жюри профессионалов именно в этой сфере, который мы объявим на следующей неделе.
А сейчас мы готовы объявить имена профессионалов индустрии, формирующих, развивающих и влияющих на моду в России сегодня, которые назовут лучших в номинациях «Одежда» и «Аксессуары».
Яна Милорадовская, главный редактор журнала «Собака.ru»
Александр Рогов, стилист, эксперт моды, ведущий, создатель бренда ALEXANDR ROGOV
Ксения Гощицкая, директор отдела моды и искусста «Собака.ru»
Покрас Лампас, художник, каллиграф
Леонид Алексеев, дизайнер и создатель бренда House of Leo, преподаватель Школы Дизайна НИУ ВШЭ
Рома Уваров, дизайнер и создатель бренда Roma Uvarov, победитель конкурса «Новые имена в моде»
Фрол Буримский, дизайнер и создатель бренда Flor et Lavr и галереи Flor et Lavr
Нелли Недре, дизайнер и основатель петербургского бренда NNedre
Ксения Шабалина, создательница московского pop-up-маркета PLACE и агентства Love Buro
Алексей Сорокин и Кирилл Ступченко, создатели марок Vatnique, Liberte! Egalite! Sexualite! и «Пти Пюрс»
Катя Работа, шеф-редактор проекта об индустрии моды в России Beinopen, програмный директор форума Beinopen
Владимир Бухинник, дизайнер, театральный художник и преподаватель моды
Напоминаем: не забывайте голосовать! Именно читатели определят десятого финалиста «Новых имен в моде-2021». Голосовать можно и нужно (!) на странице конкурса до 15 марта включительно. В ближайшее время мы также огласим список подарков, которые получат финалисты, среди которых будут личные бренд-консультации, стажировки, съемки.
Фото: личные архивы героев и архивы «Собака.ru»
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