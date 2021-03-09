Кто вошел в экспертный совет номинации «Circular Fashion/Циклическая мода» конкурса «Новые имена в моде-2021»?

Всерьез задавшись целью помочь российской индустрии моды стать более sustainable и перейти на экономику замкнутого цикла, мы заручились поддержкой проекта LaLaPeTe (финансируется из средств Европейского союза, Российской Федерации и Финляндской Республики в рамках Программы Приграничного сотрудничества "Россия – Юго-Восточная Финляндия" 2014-2020 ) и в этом году запустили новую номинацию конкурса «Новые имена в моде-2021» — «Circular Fashion/Циклическая мода». С ее помощью «Собака.ru» хочет поддержать тех молодых дизайнеров, которые стремятся сделать фэшн-сферу экологичнее.
Оценивать работы участников номинации «Circular Fashion/Циклическая мода» будет специальный экспертный совет, отличный от того, что выберет победителей в номинациях «Одежда» и «Аксессуары». И сегодня мы готовы назвать их имена!
Паскаль Сливански, генеральный консул Франции в Санкт-Петербурге
Киммо Ярва, мэр Лаппенранта (Финляндия)
Эвелин Мора, основательница Helsinki Fashion Week и Digital village (Финляндия)
Максим Баланев, исполнительный директор Санкт-Петербургского фонда развития бизнеса, общественный представитель агенства стратегических инициатив в Санкт-Петербурге по направлению «Предпринимательство и технологии»
Лев Кузнецов, директор центра развития и поддержки предпринимательства
Любовь Джикия, профессор кафедры дизайна костюма, доцент Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна, член союза художников России
Минна Ченг, старший преподаватель дисциплины «дизайн костюма» в LAB University of Applied Sciences — институт дизайна (Финляндия)
Хелен Кристиансен, генеральный директор текстильной компании «Берганс»
Наталья Бобылева, заместитель директора по международному сотрудничеству и экологическому просвещению компании «Минерал»
Напоминаем, что подведение итогов в номинации «Circular Fashion/Циклическая мода» состоится в марте, победителя выберет именно экспертный совет. Показ финалистов конкурса «Новые имена в моде 2021», среди которых будет и лучшая марка или дизайнер категории «Circular Fashion/Циклическая мода», пройдет в апреле.
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