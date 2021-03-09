Кто вошел в экспертный совет номинации «Circular Fashion/Циклическая мода» конкурса «Новые имена в моде-2021»?

Всерьез задавшись целью помочь российской индустрии моды стать более sustainable и перейти на экономику замкнутого цикла, мы заручились поддержкой проекта LaLaPeTe (финансируется из средств Европейского союза, Российской Федерации и Финляндской Республики в рамках Программы Приграничного сотрудничества "Россия – Юго-Восточная Финляндия" 2014-2020 ) и в этом году запустили новую номинацию конкурса «Новые имена в моде-2021» — «Circular Fashion/Циклическая мода». С ее помощью «Собака.ru» хочет поддержать тех молодых дизайнеров, которые стремятся сделать фэшн-сферу экологичнее.