«Собака.ru» объявляет финалистов конкурса «Новые имена в моде-2021»

«Собака.ru» в этом году проводила конкурс «Новые имена в моде» в четырнадцатый (предъюбилейный!) раз.

В новой и важной не только для нас, но и для всей фэшн-индустрии, номинации «Circular Fashion/Циклическая мода», победителя определит специальное жюри 19 марта.