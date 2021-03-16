«Собака.ru» объявляет финалистов конкурса «Новые имена в моде-2021»

«Собака.ru» в этом году проводила конкурс «Новые имена в моде» в четырнадцатый (предъюбилейный!) раз.
В новой и важной не только для нас, но и для всей фэшн-индустрии, номинации «Circular Fashion/Циклическая мода», победителя определит специальное жюри 19 марта.
А наш экспертный совет, в который вошли Яна Милорадовская, Александр Рогов, Ксения Гощицкая, Покрас Лампас, Леонид Алексеев, Рома Уваров, Фрол Буримский, Нелли Недре, Ксения Шабалина, Алексей Сорокин и Кирилл Ступченко, Катя Работа, Владимир Бухинник, выбрал 9 своих фаворитов.
И вот имена и коллекции тех, кто стали победителями конкурса.
Виктория Володина
Topographic maps
Первой темой, которую Виктория отразила в капсуле Topographic maps, стала гендерная флюидность и «новая маскулинность». Второй — нарушение природного равновесия на локальном и глобальном уровне, оценить которое можно с помощью топографических карт, ставших еще одной темой и источником вдохновения дизайнера. А главный декоративный прием коллекции отсылает к объемной, многослойной аппликации из бумаги paper art.
Влада Рене
zachembrand
Марка стремится создать свое комьюнити, главная ценность участника которого — быть собой и не зависеть от трендов. zachembrand сочетает свежий контекст восприятия «антибренд» и ретро-стиль. «Мы верим в то, что у каждого человека есть свой стиль, своя индивидуальность и свой образ. «Зачем бренд? Будь собой». Выбирать нужно свой образ не по рекламным слоганам и плакатам, а собирать его самостоятельно», — говорит дизайнер марки Влада Рене.
Алена Шичкина
Et Moi
Название переводится с французского, как «И я». В центре внимания марки — естественный образ женщины. Такой, какая она есть, с множеством социальных ролей, которые она примеряет на себя: мать, жена, карьеристка, слабая или сильная. Коллекция «Эротизация униформы в образе женщины 20-21 века» посвящена исследованию феномена эротизации униформы.
Арина Штольц
MUTABOR
Главный герой коллекции MUTABOR — юмор. Дизайнер решила перенести зрителя в мир веселья и вечеринки. Референсы Арина искала в детском творчестве и ряженых. В коллекции много элементов ручной работы: разноцветная ткань сделана из остатков пряжи, кусочки меха, нашитые на розовую накидку, стеганные ткани пальто. Аксессуары собраны из детских бусин, пайеток, бисера, остатков материалов.
Ольга Баска
No Man
Работа над коллекцией No Man стала для Ольги процессом познания себя. Это история об одинокой женщине, на которую дизайнера вдохновили работы современных артистов: Polly Borland, Eva Hesse и Sarah Lucas. Также Ольга исследовала тему феминизма, на что намекает использование таких элементов, как колготки, бра, нижнее белье.
Анна Гоппова
NNA GOPPOVA
Коллекция «Особенные люди» посвящена людям с расстройствами аутистического спектра (в частности с синдромом Аспергера). Главная цель дизайнера, во-первых, — привлечь внимание как профессионального сообщества, так и социума к проблеме интеграции молодых людей с расстройствами аутистического спектра в современное общество. А во-вторых, внести свою лепту в современную концепцию социальной отвественности в индустрии моды.
Мария Татарникова
Coeur 1989
Классика в дизайнерском прочтения — с этим и работает петербургская марка Coeur 1989. Коллекция вечерних нарядов создана специально для культурной столицы. Настоящая петербурженка всегда готова блистать, пусть даже на домашнем балу для одного!
Дарья Славинская
SLV
Коллекция «12695341» стала дебютной для молодого дизайнера. В названии скрыто количество секунд, потраченных от начала создания до самого запуска коллекции, которая рассказывает о том, что не нужно бояться начинать что-то новое. Как объясняет сама Дарья: «Сила в потоке, в котором вы оказываетесь, и это стоит ценить».
Надежда Абзаева
Abzaeva
В основе концепции марки Abzaeva — идея сохранения культурного кода Бурятии, перефраз прошлого, традиций и форм кочевой культуры. Коллекция SS 21 «Ветер дует» олицетворяет собой звук, движение, соприкосновение миров. При работе над ней дизайнер использовала важные для себя элементы культуры Бурятии. Например, форму рога, которую Надежда собирает из отрезков ткани, превращая в модуль для последующих экспериментов с деконструкцией.
Традиционно на нашем сайте в течение месяца шло открытое онлайн-голосование, которое определило победителя по мнению читателей сайта. За номинантов было отдано 59 504 голоса. И наконец, мы объявляем победителя.
В зрительском онлайн-голосовании победили работы Валентина Щановича, за которого было отдано 41 946 голосов.
«Есть ли у шелка душа?!…»
Валя делает шелковые платки с ручной вышивкой в турецкой технике эбру (рисование на поверхности воды и перенос изображения на бумагу или другую основу). Юный дизайнер начал создавать аксессуары в 2020 году, чтобы накопить себе на экзоскелет.
Напомним, что все финалисты, включая победителя онлайн-голосования и лучшего в номинации «Circular Fashion/Циклическая мода», покажут свои коллекции на специальном показе конкурса «Новые имена в моде-2021» в апреле. О дополнительных призах — стажировках, личных консультациях и коллаборациях — мы расскажем в ближайшее время.
И поздравляем победителей!
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