12 активистов российской моды, которые работают с социальной повесткой и вопросами этики

Kaloskagathos.xxi

Насмотревшись на тысячи старинных украшений хозяйка винтажной лавки More is More Аня Кольцова основала собственный бренд. Термином «калоскагатос» в античной культуре обозначали совершенного человека: он хорош собой, добр к другим, увлекателен в беседе и страстен в любви. XXI в названии бренда добавляет идеальному человеку еще пару важных качеств: толерантность, открытость и агендерность. В руках Ани жемчуг избавляется от ассоциаций с типично женскими украшениями: никогда еще серьги не смотрелись на мужчинах так чувственно.