12 активистов российской моды, которые работают с социальной повесткой и вопросами этики

дизайнер, основатель Flor et Lavr

«У меня есть необъяснимая привычка — я люблю пересматривать какие-нибудь заунывные передачи на канале “Культура”, например, “Письма из провинции”. В них рассказываются истории о небольших русских городах

в разрезе судеб местных художников, или писателей, или просто выдающихся жителей. И я посещал эти города, впечатлившись увиденным. Так я оказался в Каргополе и был потрясен глубиной, простотой, независимостью людей, живописностью мест, изящностью архитектуры. Передо мной наяву разворачивались картины из фильма “Андрей Рублев” Тарковского. Абсолютное чудо, что все это сохранилось — храмы, крепкие двухэтажные деревянные избы. Вся эта фактура дала настолько мощный импульс, что я не мог думать ни о чем другом. Как многие маленькие города, за двадцать последних лет Каргополь пришел в упадок. И несмотря на колоссальный историко-культурный потенциал, город находится в плачевном состоянии. Я почувствовал за него какую-то личную ответственность и решил делать то, что мне по силам. Написал эссе для журнала “Эрмитаж”, на Культурном форуме совместно с другими активистами мы собрали дискуссионную панель на тему развития туризма и экотуризма Архангельской области. И разумеется, сделал для Flor et Lavr коллекцию-посвящение Северу — крою, цветам, костюму. Я невероятно счастлив, что этим летом мне удалось показать эту работу там, где родился ее замысел!

Абсолютно сердечный мой порыв не значит, что я готов каждый сезон отыскивать и спасать новое селение. Я придерживаюсь тенденции на верность и постоянство, особенно эстетическим кодам и поиску визуального языка. Я хочу возвращаться в Каргополь, собирать круглые столы, рассказывать о городе друзьям, делать съемки. Я привлекаю внимание, а дальше сохранением должны заниматься профильные организации. Но все мы можем сделать посильный вклад — сесть на поезд, провести там выходные, купить игрушку или сувениры. И такая инициатива — настоящий пример человеческой и гражданской ответственности».