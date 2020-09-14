Алексей Баженов (Beinopen) — о том, почему индустрии моды в России нет. Но будет

Кажется, ты всерьез решил рефор­мировать систему моды в России. Как завоевать мир русского фэшна, не привлекая внимания санитаров? И как тебе это вообще в голову при­шло?

Я закончил филологический факультет СПбГУ. Случайно занялся платформой Be-in.ru, на которой совмещались независимый журнал и сервис для поиска одежды и магазинов. Со временем журнал стал все более независимым, манифестирующим и мечтающим — и мы разделили проекты. Beinopen стал пулом всего: мы писали о том, как создавать модный продукт, в «Текстах о моде» — как понимать современную визуальную культуру и экономику моды. Мы запустили Форум новой модной индустрии Beinopen, который прошел в 2015 году в Академии Штиглица, а потом перенесли его в Москву, где шире профессиональное сообщество. С 2018 года параллельно с форумом проводим фестиваль Beinopen Films: в прошлом году его увидели двадцать городов. Уже третий год мы проводим «Выставку бизнесов и марок». И в прошлом году запустили «Гастроли»: ездим с лекциями, знакомимся с людьми, узнаем страну и просвещаем ее.

Вот это я понимаю бизнес оф фэшн!

Да, и все эти движения создают новый язык и инфраструктуру для рынка. Мне кажется, что это самое красивое занятие. Ну и в основе всей композиции — слово. Когда нет возможности ухнуть на проект миллиард, но ты точно знаешь, что нужно делать, то можно словом надавливать в одну точку, и постепенно за несколько лет ситуация меняется, и земля, как у Архимеда, переворачивается. Если, конечно, ты правильно нашел точку опоры. Мне кажется, я нашел.