Катя IOWA, Валентина Ясень, Рома Уваров, Лиза Серпова и другие звезды на показе «Новые имена в моде-2021»

Вчера состоялось важное для Петербурга и российской модной индустрии событие — показ финалистов нашего конкурса «Новые имена в моде-2021». Десять молодых дизайнеров, которых читатели «Собака.ru» и экспертный совет признали лучшими, представили свои коллекции на совместном шоу «Собака.ru» и Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени Штиглица. И, да, это была феерия!
Для нашего фэшн-показа мы собрали поистине звездных моделей: коллекции финалистов и будущих важных игроков модной индустрии России (в этом мы не сомневаемся!) представили любимые герои «Собака.ru» — солистка группы IOWA Катя Иванчикова с мамой Ниной Иванчиковой, самая известная модель-олдушка Валентина Ясень, дизайнер и член экспертного совета конкурса «Новые имена в моде-2021» Рома Уваров, топ-модель Лиза Серпова, куратор арт-проектов Лиза Климко, блогеры Глеб Мох и Виктория Портфолио, куратор Русского музея Евгения Сероусова, фотографы Лиза и Иван Трояновские, а также композитор Августин. Звездные гости точно отразили настроение и концепции коллекций, которые представляли: на подиуме нашлось место и богемным променадам, и веселью, и даже мини-перформансу. Сделал мощный показ — режиссер-постановщик Сергей Луковский, за музыку отвечал диджей Юрчин, а стилизовала шоу лучшая в фэшн-деле Эльмира Тулебаева.
Надежда Абзаева и Августин
Мария Татарникова и Евгения Сероусова
Победитель зрительского голосования Валентин Щанович и Катя IOWA с мамой Ниной Иванчиковой
Арина Штольц и Иван и Лиза Трояновские
Ольга Баска и Валентина Ясень
Дарья Славинская и Рома Уваров
Победители в номинации «Circular Fashion/Циклическая мода» `Rishi и Виктория Портфолио
Алена Шичкина и Лиза Серпова
Виктория Володина и Лиза Климко
Анна Гоппова и Глеб Мох
Партнеры номинации «Circular Fashion/Циклическая мода» — «Санкт-Петербургский Фонд развития малого и среднего бизнеса» и проект LaLaPeTe (финансируется из средств Европейского союза, Российской Федерации и Финляндской Республики в рамках Программы Приграничного сотрудничества «Россия – Юго-Восточная Финляндия» 2014-2020).
Фото: Дмитрий Колесов и Лиза Медунецкая
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