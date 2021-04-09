Катя IOWA, Валентина Ясень, Рома Уваров, Лиза Серпова и другие звезды на показе «Новые имена в моде-2021»

Для нашего фэшн-показа мы собрали поистине звездных моделей: коллекции финалистов и будущих важных игроков модной индустрии России (в этом мы не сомневаемся!) представили любимые герои «Собака.ru» — солистка группы IOWA Катя Иванчикова с мамой Ниной Иванчиковой, самая известная модель-олдушка Валентина Ясень, дизайнер и член экспертного совета конкурса «Новые имена в моде-2021» Рома Уваров, топ-модель Лиза Серпова, куратор арт-проектов Лиза Климко, блогеры Глеб Мох и Виктория Портфолио, куратор Русского музея Евгения Сероусова, фотографы Лиза и Иван Трояновские, а также композитор Августин. Звездные гости точно отразили настроение и концепции коллекций, которые представляли: на подиуме нашлось место и богемным променадам, и веселью, и даже мини-перформансу. Сделал мощный показ — режиссер-постановщик Сергей Луковский, за музыку отвечал диджей Юрчин, а стилизовала шоу лучшая в фэшн-деле Эльмира Тулебаева.