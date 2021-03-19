Победители номинации «Циклическая мода» конкурса «Новые имена в моде-2021»

Кроме того, в конкурсе на звание лучшего бренда, работающего с эко-повесткой, приняли участие не только российские молодые марки, но и несколько дизайнеров из Финляндии: Emmi Rouvila & Siiri Ahonen и Jonathan Ingberg, и это важно для развития sustainable-будущего мировой индустрии моды. Вместе победим!

Победителя выбирало специальное жюри, в состав которого вошли 9 экспертов разных сфер: фэшн, текстильной, предпринимательства и экологической. И вот мы наконец готовы назвать имена лучших молодых марок, работающих с эко-повесткой, — победителями в номинации «Circular Fashion/Циклическая мода» стали сразу два дизайнера.