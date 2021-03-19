Победители номинации «Циклическая мода» конкурса «Новые имена в моде-2021»

В этом году «Собака.ru» впервые добавила к двум основным номинациям конкурса «Новые имена в моде-2021» максимально актуальную сейчас номинацию «Circular Fashion/Циклическая мода». Для того, чтобы отдельно поддержать молодых дизайнеров, которые стремятся сделать фэшн-сферу экологичнее, мы объединились с проектом LaLaPeTe (финансируется из средств Европейского союза, Российской Федерации и Финляндской Республики в рамках Программы Приграничного сотрудничества "Россия – Юго-Восточная Финляндия" 2014-2020), который тоже волнуют вопросы вопросы sustainable-подхода и экономики замкнутого цикла.
Когда мы только запускали номинацию «Circular Fashion/Циклическая мода», нас терзали сомнения: готовы ли молодые марки работать с эко-повесткой, ведь создание одежды по принципам остойчивого развития — процесс непростой. Мировые люксовые бренды и те далеко не все перешли на sustainable-производства, а ведь у них для этого больше ресурсов. Но наши дизайнеры показали, что не просто готовы, а невозможно хороши в своем деле! Идеология брендов-участников, их осознанный подход к моде, концепты коллекций и качество исполнения поразили и редакцию «Собака.ru», и членов жюри. Гордимся!
Кроме того, в конкурсе на звание лучшего бренда, работающего с эко-повесткой, приняли участие не только российские молодые марки, но и несколько дизайнеров из Финляндии: Emmi Rouvila & Siiri Ahonen и Jonathan Ingberg, и это важно для развития sustainable-будущего мировой индустрии моды. Вместе победим!
Победителя выбирало специальное жюри, в состав которого вошли 9 экспертов разных сфер: фэшн, текстильной, предпринимательства и экологической. И вот мы наконец готовы назвать имена лучших молодых марок, работающих с эко-повесткой, — победителями в номинации «Circular Fashion/Циклическая мода» стали сразу два дизайнера.
Маргарита Резникова
`Rishi
`Rishi — это устойчивая марка, дизайнеры которой занимаются созданием одежды в технике upcycling и считают своим долгом искать новые решения для того, чтобы сделать модную индустрию более экологичной, а также придерживаются политики цикличного производства. Команда `Rishi выступает за одежду без срока годности и призывает осознанно относиться к приобретению и потреблению. Коллекции марки создаются из денима и хлопка, бывших в употреблении, а также из текстильных остатков производств одежды и школ шитья.
Александра Пискун
Anti-pollution
Коллекция SHEEZEN вдохновлена пейзажами заводских строений и труб, а создана в коллаборации с итальянским иллюстратором Фабио Буонокоре — автором принтов, украсивших вещи. При создании коллекций дизайнер марки Александра придерживается таких принципов, как использование органического хлопка, сертифицированного по стандарту GOTS, и многоразовой упаковки из переработанных материалов, закупка тканей малыми партиями, сохранение здоровья почвы, снижение расхода воды.
Поздравляем победителей и напоминаем, что показ финалистов конкурса «Новые имена в моде 2021», среди которых будут и победители в номинации «Circular Fashion/Циклическая мода», пройдет в апреле.
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