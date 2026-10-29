Чем заняться в Петербурге с 29 октября по 1 ноября

Творческий вечер Олега Басилашвили, показ сенсационного спектакля «Список Паперной», распродажа архивов художника Alesha, рейв в «К-30», а также победитель Канн «Фьорд» Кристиана Мунджиу в прокате и целая россыпь вечеринок в честь Хеллоуина — Собака.ru рассказывает, как провести выходные в городе.
ЧЕТВЕРГ, 29 ОКТЯБРЯ
В кинотеатрах на этой неделе множество отличных новинок: смотрим триумфатора Канн «Фьорд» (18+), историческую драму «Рождение империи» (12+), очередную часть приключений «Барашка Шона» (6+) и «Жертвоприношение» (18+) Тарковского в повторном прокате. Подробнее о них мы рассказали в дайджесте.
Творческий вечер Олега Басилашвили «Если бы знать…», Вторая сцена БДТ (16+)
Олег Валерианович выйдет на сцену со стихами Бродского, Евтушенко, Маяковского, Пушкина и Есенина, а также поделится своими наблюдениями и переживаниями, которые «тонко и глубоко рифмуют стихи великих поэтов с его жизнью».
Выставка «Пока собирается мир», галерея «Цифергауз» в Новой Голландии (16+)
Отношения между природой, человеком и технологиями — предмет исследования художников из России, Сербии, Южной Кореи и Вьетнама. Смотрим графику, фотографии, работы из стекла, а еще видеоарт, генеративные работы, интерактивные и кинетические инсталляции.
Открытие клуба «Интеллектус», Галерея искусств на Ломоносова, 1 (16+)
Новое место с камерными лекциями — и неформальным общением за чаем после! Несколько раз в неделю здесь будут проводиться встречи для тех, кому «важно познавать себя и окружающий мир, общаться, находить друзей и единомышленников». Так, в четверг узнаем о силе и традициях кино Алексея Балабанова, 31 октября — об акмеистах и любви как двигателе поэзии, 1 ноября — об истории цвета.
Лекция «Мрак и ужас: почему поп-музыка любит нас пугать?», бар «Мачты» (16+)
Почему мрак так часто используется в поп-музыке — жанре, казалось бы, созданном для веселья и радости? Сначала разберемся вместе с историком Дарьей Маковеевой, а после применим полученные знания на практике — под диджей-сет от команды «Коробки винила».
Выставка «Звуковой ландшафт. Санкт-Петербургская симфония», Marina Gisich Projects (16+)
Последний шанс увидеть работы победителя премии SCAN Awards-2025 в номинации «Выбор институции» Сергея Потеряева — фотографии бывших заводов Петербурга, ставших офисами и арт-кластерами, а также аудиовизуальные объекты.
Концерт «Шоколадный торт», клуб zoccolo 2.0 (18+)
Группа из Петербурга, которую вы можете знать по перформансу с концертом в грузовике на Невском, фиту с Антоном Лиссовым или благодаря фронтмену-блогеру Никите Груздкову (под ником Choco Nik в соцсетях подарил нам алфавит открывания пива!), презентует новый альбом «Где твое чувство прекрасного?».
ПЯТНИЦА, 30 ОКТЯБРЯ
Гаражная распродажа «Стокли», УКТ в «Севкабель Порту» (0+)
Идем на охоту за USHATAVA, Naipache, FABLE, Studio29, Fashion Rebels, и Aim Clo! Всего обещают боле 15 тысяч вещей от 50 российских брендов со скидками до 90%.
Вечеринка «Два королевства. Фантастический рейв», «К-30» (18+)
Фэйс-ту-фэйс выступления диджейских пар Москвы и Петербурга (София Родина vs. Rwanda! Кирилл Шаповалов vs. Monotoon! Никита Забелин vs. Primitive!), битва тьмы (Данила Холодков!) и света (FCS Stereotypes!) и специальная музыкальная постановка в прайм-там ночи — помпезно провожаем октябрь на вечеринке в «К-30».
Выставка «Всплеск», Левашовский хлебозавод (6+)
Успейте увидеть работы Игоря Самолета — художника года по версии Cosmoscow-2026. И важно: его кинетическую инсталляцию в виде машины, бесконечно разбивающей стеклянный шар, по выходным демонстрируют в перформативном формате.
Концерт «Ярослав Забояркин и Илья Папоян», Петербургская филармония (6+)
Молодежный камерный оркестр Заслуженного коллектива России академического симфонического оркестра филармонии под управлением Ярослава Забояркина исполнит шесть клавирных оркестров Баха. Солировать будет пианист и лауреат премии ТОП50 Собака.ru Илья Папоян.
«Петербургская ярмарка», «Цех» в «Севкабель Порту» (0+)
Одежда, украшения, товары для дома, гастрономические изыски и мастер-классы на городском фестивале авторских товаров ручной работы.
+ Еще одна идея: советуем спланировать осенний трекинг по Ленобласти. Знаем сразу пять отличных экотроп — от каньона с окаменелостями до радоновых озер с руинами водолечебницы XIX века.
СУББОТА, 31 ОКТЯБРЯ
Спектакль «Список Паперной», «Сообщество» в Новой Голландии (12+)
Постановка-сенсация Константина Учителя (как режиссера), Бориса Павловича и Дмитрия Крестьянкина (в качестве актеров): в меню спектакля-застолья — воссозданный вайб литературных встреч Хармса, Введенского и других обэриутов, песни времен НЭПа вперемешку с ариями Баха и, конечно, трапеза.
Плюс важное знание, если не успеете попасть в этот раз — следующие показы 8 ноября в 13:00 и 20:00, 29 ноября в 20:00 и 21 декабря в 20:00!
Распродажа работ Alesha, «Вавилов лофт» (16+)
12:00
Художник съезжает из своей мастерской и устраивает сейл архивных работ — «за копейки» будет отдавать картины, скульптуры, графику и даже те самые кирпичи с секретами, которые можно встретить на улицах Петербурга.
Вечеринка «PÅRALEŁ 12YRS», клуб «Грибоедов» (18+)
«Грибыч» принимает петербургское электронное объединение, уже 12 лет развивающее собственный взгляд на техно и андеграундную клубную культуру. В лайн-апе Alod, Draag, Katsura, Serotonin Crisis и Usts, а также B4 и Gutkein с лайвами.
Вечеринка «El Día de Muertos», бар «Юнион» (18+)
На Литейном, 55 отметят Хеллоуин по-мексикански — на костлявом коне, в сомбреро и с гирляндой бархатцев на шее. Ждем латинские ритмы и танцевальные хиты, а еще специальное меню на баре и кухне.
Вечеринка «Аномалия», клуб «Ритмы» (18+)
«Портал в другие изменения» будут открывать под техно от приглашенных артистов, резидентов и друзей клуба: в лайн-апе Игорь Старшинов с лайвом, Shutta, Amplituda и другие. Плюс клабшоу Мити Затеева и Дмитрия Завьялова!
Маскарад «Замок Дракулы», Особняк Мясникова (18+)
Креман-сопровождение от À la Volée, фуршет от Self Edge Chinois, живая музыка струнного трио, диджей-сеты Valerie Dietlove, Hamlet Movsisyan, Dima Engage и кинопоказ в особняке XIX века. Дресс-код: готическая эстетика, бархат, кружево и маски!
+Еще одна идея: побывать в новейшей кофейне Покраса Лампаса CAVE-01 — с предметами быта из русской деревни и арт-перфомансами. Она открылась в пространстве Seno на Гороховой, а все подробности уже ждут вас в материале отдела «Что где есть в Петербурге».
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 НОЯБРЯ
Лаборатория «Игры», Дом Радио (18+)
К проектам «Пляс» и «Распев» добавляется еще одна практика для всех желающих — проект «Игры». Это лаборатория перформанса, которая проходит два раза в месяц по воскресеньям под руководством режиссера Никиты Васильева и его команды.
Выставка «Пластический код Эрьзи. Наследие и развитие», Часовня-музей Спаса на Крови (6+)
В экспозицию, приуроченную к 150-летию скульптора, войдут работы, созданные им в разное время в России, Европе и Аргентине — несколько из них посвящены довольно редкой для Эрьзи христианской тематике. Дополняют произведения мастера работы его учеников.
Балет «Анна Каренина», Мариинский-2 (16+)
Лауреатка премии «ТОП50» журнала Собака.ru Виктория Терешкина выйдет в главной партии балета Родиона Щедрина, хореографию для которого поставила великая Майя Плисецкая.
Встреча «Шостакович в диалогах — I», Дом Радио (16+)
Пианистка Ольга Скорбященская и театровед и музыкальный критик Константин Учитель расскажут, как Первая симфония открыла для мира Шостаковича как нового музыкального гения, и почему Девятая симфония была воспринята как неожиданное и парадоксальное сочинение.
Спектакль «Экзюпери + Маленький Принц», Театр «На Литейном» (12+)
В постановке Ленары Гадельшиной по оригинальной пьесе Маргариты Кадацкой реальная история летчика и писателя Антуана де Сент-Экзюпери замиксована с его самым известным произведением. После вечернего показа пройдет обсуждение.
+ Еще одна идея: забронировать столик в Osteria Italiana у Эрмитажа. Восстановленный исторический интерьер, белый рояль и черные баклажаны в монументальном неоклассическом здании, появившемся через 70 лет после основания Петербурга (практически нулевой меридиан!). Подробнее о первом проекте московского ресторатора Игоря Витошинского в Петербурге — здесь.
Комментарии (0)