Чем заняться в Петербурге с 29 октября по 1 ноября

В кинотеатрах на этой неделе множество отличных новинок: смотрим триумфатора Канн «Фьорд» (18+), историческую драму «Рождение империи» (12+), очередную часть приключений «Барашка Шона» (6+) и «Жертвоприношение» (18+) Тарковского в повторном прокате. Подробнее о них мы рассказали в дайджесте.

Творческий вечер Олега Басилашвили «Если бы знать…», Вторая сцена БДТ (16+)

19:00

Олег Валерианович выйдет на сцену со стихами Бродского, Евтушенко, Маяковского, Пушкина и Есенина, а также поделится своими наблюдениями и переживаниями, которые «тонко и глубоко рифмуют стихи великих поэтов с его жизнью».

Выставка «Пока собирается мир», галерея «Цифергауз» в Новой Голландии (16+)

Отношения между природой, человеком и технологиями — предмет исследования художников из России, Сербии, Южной Кореи и Вьетнама. Смотрим графику, фотографии, работы из стекла, а еще видеоарт, генеративные работы, интерактивные и кинетические инсталляции.

с 29 октября

Открытие клуба «Интеллектус», Галерея искусств на Ломоносова, 1 (16+)

Новое место с камерными лекциями — и неформальным общением за чаем после! Несколько раз в неделю здесь будут проводиться встречи для тех, кому «важно познавать себя и окружающий мир, общаться, находить друзей и единомышленников». Так, в четверг узнаем о силе и традициях кино Алексея Балабанова, 31 октября — об акмеистах и любви как двигателе поэзии, 1 ноября — об истории цвета.

с 29 октября

Лекция «Мрак и ужас: почему поп-музыка любит нас пугать?», бар «Мачты» (16+)

19:30

Почему мрак так часто используется в поп-музыке — жанре, казалось бы, созданном для веселья и радости? Сначала разберемся вместе с историком Дарьей Маковеевой, а после применим полученные знания на практике — под диджей-сет от команды «Коробки винила».

Выставка «Звуковой ландшафт. Санкт-Петербургская симфония», Marina Gisich Projects (16+)

Последний шанс увидеть работы победителя премии SCAN Awards-2025 в номинации «Выбор институции» Сергея Потеряева — фотографии бывших заводов Петербурга, ставших офисами и арт-кластерами, а также аудиовизуальные объекты.

до 29 ноября

Концерт «Шоколадный торт», клуб zoccolo 2.0 (18+)

19:00

Группа из Петербурга, которую вы можете знать по перформансу с концертом в грузовике на Невском, фиту с Антоном Лиссовым или благодаря фронтмену-блогеру Никите Груздкову (под ником Choco Nik в соцсетях подарил нам алфавит открывания пива!), презентует новый альбом «Где твое чувство прекрасного?».