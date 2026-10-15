5 экотроп для осеннего трекинга в Ленобласти: от каньона с окаменелостями до радоновых озер с руинами водолечебницы XIX века

Тысячелетние болота, напоминающие огромные холмы, живописный спот для бердвотчинга на побережье Финского залива и старинная усадьба русского художника, окруженная родниками и озерами: рассказываем о пяти необычных (и нетуристических!) экотропах для осеннего трекинга в Ленобласти.
Лазурные воды
Где находится: Гатчинский район Ленобласти
Протяженность: 4 км (1 час)
Когда ехать: круглый год
Большую часть заказника занимают верховые болота, которые напоминают огромные холмы. Они образовались за тысячи лет благодаря накоплению торфа и мха, удерживающих воду словно гигантская губка. По восточной окраине этой необычной экосистемы и проходит экотропа, захватывая берега затопленного песчаного карьера.
Во время прогулки можно полюбоваться водной гладью в обрамлении тростниковых зарослей, пройтись по лесным дорогам среди сосен, елей и берез и познакомиться с болотной флорой. А еще исследовать выходящие на поверхность древние слои горных пород, среди которых встречаются красноватые песчаники, известняки и глины. О других особенностях местной природы расскажут информационные стенды, установленные вдоль маршрута.
Как добраться: сначала на электричке с Витебского вокзала до станции Новинка, затем 3 км пешком в юго-западном направлении.
Берег Копорской губы
Где находится: Кингисеппский район Ленобласти
Протяженность: 5,8 км (1 час 30 минут)
Когда ехать: круглый год, но для наблюдения за птицами лучше всего с апреля до начала июня и с августа до начала ноября
Во время весенней и осенней миграции Копорская губа становится местом отдыха перелетных пернатых, которые собираются на мелководьях. Именно здесь, на территории заказника «Котельский», проложена экотропа, проходящая через вековые сосновые и смешанные леса к пляжам и дюнам Финского залива.
Одна из главных точек маршрута — песчано-булыжный мол. Раньше он защищал рыбацкую гавань, а сегодня с него открывается широкая панорама побережья — это идеальная локация для бердвотчинга! Здесь также можно полюбоваться прозрачной рекой Пейпией, где нерестится кумжа — рыба из семейства лососевых. А еще познакомиться с редкой флорой Копанского озера: благодаря чистой воде в нем растут растения, занесенные в Красную книгу России.
Как добраться: сначала на автомобиле по дороге Санкт-Петербург — Ручьи, затем свернуть в сторону Копорской губы или Копанского озера.
Радоновые озера
Где находится: Ломоносовский район Ленобласти
Протяженность: 1,8 км (30 минут)
Когда ехать: круглый год
Эти места прославились своими источниками с особым химическим составом еще в XIX веке. Вода здесь содержит радон — природный радиоактивный газ, которому приписывали целебные свойства. В 1830-х годах знаменитый мореплаватель Фаддей Беллинсгаузен и хирург Николай Пирогов основали на этих берегах водолечебницу для моряков. До наших дней от нее сохранился двухэтажный каменный дом.
Экотропа пролегает вдоль бирюзово-изумрудных озер, окруженных крутыми склонами, и ведет к обустроенной деревянной купели и родникам, где можно набрать воду. У источников оборудован деревянный настил, благодаря которому к ним удобно подойти. А по пути удастся полюбоваться живописной долиной реки Лопухинки.
Как добраться: на автомобиле до деревни Лопухинка, начало экотропы — примерно в 2 км от въезда в нее с востока.
Каньон реки Лава
Где находится: Кировский район Ленобласти
Протяженность: 3,2 км (1 час)
Когда ехать: с марта–апреля до октября–ноября.
В XVII веке здесь проходила русско-шведская граница, а два столетия спустя был построен арочный мост из местного известняка — редкий образец переправы по проекту петербургского архитектора Давида Висконти.
Эти места хранят следы и куда более древней истории. Экотропа пролегает вдоль реки Лава, прорезавшей в толще горных пород живописное ущелье глубиной около 30 метров (эта высота десятиэтажного дома!). В известняковых склонах встречаются окаменелости животных, обитавших на Земле сотни миллионов лет назад.
Рассматривая артефакты далекого прошлого, можно почувствовать себя настоящим палеонтологом (но уносить их с собой нельзя). Еще во время прогулки удастся полюбоваться небольшими водопадами, образованными каменными уступами, и силуэтом расположенной на противоположном берегу старинной деревни Городище.
Как добраться: на автомобиле до деревни Васильково, где начинается экотропа.
Усадьба Рерихов
Где находится: Волосовский район Ленобласти
Протяженность: 3,5 км (1 час)
Когда ехать: круглый год
Здесь прошло детство и юность Николая Рериха — русского художника, путешественника и мыслителя. Сегодня по территории его родового имения в Изваре проложена экотропа, объединяющая памятники архитектуры и природные достопримечательности.
Во время прогулки можно заглянуть в музей, открытый в 1984 году в усадебном доме, осмотреть старинные конюшни и Училищный дом — его построили по проекту архитектора Александра Яковлева для воспитанников земледельческой колонии, пострадавших от Русско-японской войны. А еще увидеть бывшее форелевое хозяйство, где с начала XX века разводили рыбу.
Среди живописных уголков, которые стоит посетить, — родники, где когда-то проводили молебны и освящали воду на Крещение, а также озеро Глухое, которое постепенно превращается в болото. Его поверхность зарастает мхами и другой растительностью — редкая возможность понаблюдать, как меняется ландшафт!
Как добраться: на автомобиле до музея-усадьбы Николая Рериха в Изваре, у подъезда к которому начинается экотропа.
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