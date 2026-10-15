5 экотроп для осеннего трекинга в Ленобласти: от каньона с окаменелостями до радоновых озер с руинами водолечебницы XIX века

Лазурные воды

Где находится: Гатчинский район Ленобласти

Протяженность: 4 км (1 час)

Когда ехать: круглый год

Большую часть заказника занимают верховые болота, которые напоминают огромные холмы. Они образовались за тысячи лет благодаря накоплению торфа и мха, удерживающих воду словно гигантская губка. По восточной окраине этой необычной экосистемы и проходит экотропа, захватывая берега затопленного песчаного карьера.

Во время прогулки можно полюбоваться водной гладью в обрамлении тростниковых зарослей, пройтись по лесным дорогам среди сосен, елей и берез и познакомиться с болотной флорой. А еще исследовать выходящие на поверхность древние слои горных пород, среди которых встречаются красноватые песчаники, известняки и глины. О других особенностях местной природы расскажут информационные стенды, установленные вдоль маршрута.

Как добраться: сначала на электричке с Витебского вокзала до станции Новинка, затем 3 км пешком в юго-западном направлении.