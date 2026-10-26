Ресторан Osteria Italiana у Эрмитажа: восстановленный исторический интерьер, белый рояль и черные баклажаны

Дождались! В монументальном неоклассическом здании, появившемся через 70 лет после основания Петербурга (практически нулевой меридиан!), открылся итальянский ресторан Osteria Italiana. Это первый проект московского ресторатора Игоря Витошинского, основателя Semifreddo Group (в столице кроме одноименного Semifreddo работают его La Bottega Siciliana, Lui и Bolognetta). Эрмитаж из окон, историческая парадная лестница, свежие артишоки, белый рояль Steinway & Sons и черные баклажаны — рассказываем, каким получилось самое долгожданное открытие года.
Называть это заведение «остерией» (исторически так именовались деревенские таверны, а сейчас — небольшие ресторанчики с традиционной кухней и простецкой атмосферой) — лукавство. Ресторан получился помпезным, с авторской итальянской кухней в формате файн-дайнинг. Визионер Игорь Витошинский собрал здесь сильнейшую шефскую команду: все меню придумал уважаемый сицилийский шеф Нино Грациано, заработавший две звезды Michelin для ресторана Il Mulinazzo (недавно Нино исполнился 71 год, а он до сих пор каждый месяц приезжает из Италии в Россию и обратно!), а кухню возглавил шеф Мануэле Кроче Антонио.
Над интерьером работали Алексей Пенюк и Анастасия Артемьева, основатели архитектурного бюро APAA. Встречает парадная лестница, которая почти не изменилась со времен 1887 года, когда дом саксонского прапорщика Гейденрейха перешел в собственность Санкт-Петербургского частного коммерческого банка.
Архивное фото частного коммерческого банка
Атриум Osteria Italiana — это воссозданный образ банка 1850 года с белыми колоннами и нарядной лепниной. Многие элементы пришлось восстанавливать по историческим чертежам и архивным фотографиям. «Проект уникальный по своему наполнению: винтажные кресла Joe Colombo и Carlo Scarpa, культовые барные столики Willy Rizzo, свет Viabizzuno. И сложнейшая отделка стен и потолков — великолепная работа мастерской Derevo Group», — рассказывает Алексей Пенюк.
Зал поделили на три острова: бар, открытая кухня и «лаборатория», которую будут менять время от времени. От витрины домашней пасты до кондитерской или пицца-цеха. Единственная арт-работа — Eve & Adam Криса Мартина, оммаж Гентскому алтарю Яна ван Эйка 1432 года.
Хоть ресторан находится прямо у Дворцовой площади, Зимний дворец нужно рассматривать через решетку на окнах. Более удачный вид на Эрмитаж будет на втором этаже, где скоро откроется сигарный клуб другого московского ресторатора Александра Оганезова. Подняться туда можно будет с помощью изогнутой белой лестницы, которая делит зал на две смысловые части. Белый рояль Steinway & Sons украшает Osteria Italiana не случайно — по выходным обещают живую музыку.
Оказавшись за столиком, покрытым белой скатертью, с посудой из коллекции «Бельведер» от Императорского фарфорового завода, первым делом берите хрустящий баклажан с рикоттой, томатным соусом и пармезаном — знаковое блюдо Нино Грациано из меню ресторана La Bottega Siciliana. Его секрет — в панировке из фокаччи, куда добавляют чернила каракатицы. Под бокал Шампани на старт возьмите карпаччо из свежих артишоков (редкость!) и карпаччо из осьминога, которого дополняют картофелем, стручковой фасолью и томатами — их вялят на кухне остерии.
Шеф Мануэле Кроче Антонио, который бодро снует по залу, здоровается с гостями и обязательно подойдет и к вам, рекомендует домашнюю пасту. Паккери с насыщенным соусом из пяти видов томатов и базиликом, орекьетте с рагу из ягненка, гарганнели с кроликом или тальятелле с мясом краба и черной икрой. К пицце и фокачче просите бальзамик и оливковое масло — его производит лично шеф Нино Грациано на Сицилии из собственных оливок.
Шеф-кондитер Роман Сирота специально летал к Нино Грациано познавать дзен канноли — этот легендарный сицилийский десерт из идеального хрустящего теста, крема из рикотты и фисташки сверху точно стоит заказать в Osteria Italiana. Идеальный пейринг к нему подскажут ребята в зале, но сочетание с местным гимлетом (джин на джелато и инжир!) или коктейлем Chinotto, для которого красные апельсины и грейпфруты томили на низких температурах вместе с гвоздикой и бадьяном, а затем сделали содовую, чудо как хорошо!
Комментарии (0)