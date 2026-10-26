Ресторан Osteria Italiana у Эрмитажа: восстановленный исторический интерьер, белый рояль и черные баклажаны

Называть это заведение «остерией» (исторически так именовались деревенские таверны, а сейчас — небольшие ресторанчики с традиционной кухней и простецкой атмосферой) — лукавство. Ресторан получился помпезным, с авторской итальянской кухней в формате файн-дайнинг. Визионер Игорь Витошинский собрал здесь сильнейшую шефскую команду: все меню придумал уважаемый сицилийский шеф Нино Грациано, заработавший две звезды Michelin для ресторана Il Mulinazzo (недавно Нино исполнился 71 год, а он до сих пор каждый месяц приезжает из Италии в Россию и обратно!), а кухню возглавил шеф Мануэле Кроче Антонио.

Над интерьером работали Алексей Пенюк и Анастасия Артемьева, основатели архитектурного бюро APAA. Встречает парадная лестница, которая почти не изменилась со времен 1887 года, когда дом саксонского прапорщика Гейденрейха перешел в собственность Санкт-Петербургского частного коммерческого банка .