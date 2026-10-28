Что смотреть в кинотеатрах на этой неделе: триумфатор Канн «Фьорд», историческая драма «Рождение империи» и новый «Барашек Шон»

А также — российский мамблкор «Меня пожирает собственная кровать», «Жертвоприношение» Тарковского в повторном прокате и производственная комедия «Безумный день в Комеди Франсез». Собака.ru рассказывает о лучших фильмах, которые выходят в официальный российский прокат на этой неделе.