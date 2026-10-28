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Кино и сериалы

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Что смотреть в кинотеатрах на этой неделе: триумфатор Канн «Фьорд», историческая драма «Рождение империи» и новый «Барашек Шон»

А также — российский мамблкор «Меня пожирает собственная кровать», «Жертвоприношение» Тарковского в повторном прокате и производственная комедия «Безумный день в Комеди Франсез». Собака.ru рассказывает о лучших фильмах, которые выходят в официальный российский прокат на этой неделе.

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ГЛАВНОЕ

«Фьорд» / Fjord (18+)

Семью румынских иммигрантов в Норвегии обвиняют в домашнем насилии. Обладатель «Золотой пальмовой ветви» Канн-2026.

Mobra Films, Why Not Productions, Eye Eye Pictures, Snowglobe Films, Aamu Filmcompany, 2026

Кристиан Мунджиу («4 месяца, 3 недели и 2 дня») триумфально возвращается на экраны — в его истории о столкновении культур из-за воспитательных методов одной семьи солируют звезда киновселенной Marvel Себастиан Стэн и Ренате Реинсве из «Сентиментальной ценности».

С 29 октября

«Рождение империи» (12+)

Петр I строит новое государство и воюет со шведами за выход к морю. Историческая драма с Александром Горбатовым и Милошем Биковичем.

ТРИТЭ, канал «Россия», Фонд Кино, 2026

В фильме Андрея Кравчука («Союз спасения») о Северной войне и основании Петербурга Горбатов играет императора, Бикович — Меншикова, также в касте Алексей Гуськов, Юлия Пересильд, Виктор Добронравов и Александр Яценко.

С 29 октября

«Барашек Шон и Чудище Лохматое» / Shaun the Sheep: The Beast of Mossy Bottom (6+)

Барашек-изобретатель вновь спасает ферму. Новый мультфильм из популярной серии.

Aardman Animations, Sky, StudioCanal, 2026

На этот раз вызов Шону бросает неурожай тыкв и живущее в соседнем лесу чудище. Сценарий вновь написал Марк Бертон, работавший над предыдущими частями, а также «Мадагаскаром», «Паддингтоном» и «Уоллесом и Громитом».

С 29 октября

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«Безумный день в Комеди Франсез» / De la Comédie-Française (18+)

Начинающая режиссер Нина ставит «Макбета» в «Комеди Франсез». Производственная комедия о театральном закулисье.

Atelier de Production, France 2 Cinéma, Comédie-Française, Canal+, Ciné+OCS, 2026

Постановка в главном французском театре под руководством молодого режиссера предсказуемо оказывается на грани катастрофы. Главную роль сыграла Полин Клеман («Не звезди!»), а сняли картину Мартен Дарондо и Бертран Юскла.

С 29 октября

«Меня пожирает собственная кровать» (18+)

Рамаз и Лиза живут повседневную жизнь и вечно попадают в неловкие ситуации. Симпатичный российский мамблкор.

Oasis Pictures, 2026

В фильме Вячеслава Иванова («Привычка нюхать пальцы») нелепую, но очаровательную парочку сыграли Рамаз Кебадзе и Елизавета Соколова.

С 29 октября

«Жертвоприношение» (1986) (18+)

Притча об апокалипсисе Андрея Тарковского. Последний фильм гения в повторном прокате.

Faragó Film, Stiftelsen Svenska Filminstitutet, Argos Films, Film Four International, Josephson & Nykvist, 1986

Философскую драму о сделке с Богом можно будет увидеть на больших экранах в отреставрированном виде.

С 29 октября

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