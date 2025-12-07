Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Диджей и фэшн-инфлюэнсер Кирилл Шаповалов — о релизе дебютного альбома (эксклюзив!), лучших русских брендах и арт-суперсиле Куинджи

Локалы говорят! Отдел моды Собака.ru внимательно и неистово следит за самыми классно одетыми петербуржцами, которых регулярно блиц-интервьюирует — а теперь делится с вами! Открывает рубрику диджей, фэшн-инфлюэнсер и наш дарлинг Кирилл Шаповалов, который лучше всех миксует в луках flowercore-принты Ushatava, тишотки Miu Miu и хот-айтемы Enfants Riches Déprimés.

Кирилл, какие хорошие новости?

Сейчас я нахожусь в середине своего азиатского тура: уже выступил в Тайбэе, Токио, Сеуле и Бангкоке. Впереди — Пхукет, Бали, Пекин, Шанхай, затем снова Токио, а в первые дни нового года — мои первые гастроли в Австралии.
Пишу стихи и работаю над новыми треками — маленькими шагами двигаюсь к своему первому музыкальному альбому. Выпускаю сингл за синглом — второй и третий с клипами появятся весной.

Главное событие 2025 года? 

Релиз моего первого музыкального сингла "I Can't Be High Without you" и клипа на него (с моделью Сашей Паникой и вау-луками с ок-брошью Coperni — Прим.ред).

Идеальный диджей-сет — это как?

Когда музыка не играет фоном, а ведет тебя за руку. Когда каждая звуковая волна будто подстраивается под твое дыхание, и в какой-то момент ты понимаешь: вы с публикой — одно большое сердце, бьющееся в ритме ночи. Когда смешиваются разные музыкальные жанры, и ты растворяешься в музыке, переживая самые разные эмоции.

Главная вещь 2025 года? И мы не только про одежду!

Чувство, что я наконец иду туда, куда действительно хочу. Без страха, без сомнений, с легким сердцем.

Кирилл Шаповалов, Ксения Гощицкая. на свадьбе Марии Миногаровой и Александра Горчилина. Фото: главред Собака.ru Яна Милорадовская
Архив Собака.ru
Кирилл Шаповалов, Ксения Гощицкая, на свадьбе Марии Миногаровой и Александра Горчилина. Фото: главред Собака.ru Яна Милорадовская

Самое модное место в Петербурге? 

Самое модное место в Петербурге? Наверное, там, где шумно, ярко и все спешат что-то успеть. А мое петербургское место силы совсем другое: тихий уголок на Васильевском острове, где Нева дышит ровно, а мысли наконец становятся на свои места. Мое настоящее место силы — дома, рядом с семьей.

Лучший русский бренд? А мировой? 

Из русских люблю Ushatava, Walk Of Shame, Sorelle Era, Planta Rosa и Alexander Arutyunov. Из мировых — то, что вдохновляет и первым приходит в голову: Martine Rose, Miu Miu, Enfants Riches Déprimés.

Книга, которую советуете прочитать всем? 

«Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери

Произведение искусства, которое побуждает обнять весь мир?

Выставка Архипа Куинджи, которую я недавно посетил в Русском музее.

Какой получилась ретроспектива Архипа Куинджи в корпусе Бенуа? От первых работ до картин-бэнгеров!

Люди:
Ксения Гощицкая, Кирилл Шаповалов

