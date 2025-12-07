Кирилл, какие хорошие новости?

Сейчас я нахожусь в середине своего азиатского тура: уже выступил в Тайбэе, Токио, Сеуле и Бангкоке. Впереди — Пхукет, Бали, Пекин, Шанхай, затем снова Токио, а в первые дни нового года — мои первые гастроли в Австралии.

Пишу стихи и работаю над новыми треками — маленькими шагами двигаюсь к своему первому музыкальному альбому. Выпускаю сингл за синглом — второй и третий с клипами появятся весной.

Главное событие 2025 года?

Релиз моего первого музыкального сингла "I Can't Be High Without you" и клипа на него (с моделью Сашей Паникой и вау-луками с ок-брошью Coperni — Прим.ред).

Идеальный диджей-сет — это как?

Когда музыка не играет фоном, а ведет тебя за руку. Когда каждая звуковая волна будто подстраивается под твое дыхание, и в какой-то момент ты понимаешь: вы с публикой — одно большое сердце, бьющееся в ритме ночи. Когда смешиваются разные музыкальные жанры, и ты растворяешься в музыке, переживая самые разные эмоции.

Главная вещь 2025 года? И мы не только про одежду!

Чувство, что я наконец иду туда, куда действительно хочу. Без страха, без сомнений, с легким сердцем.