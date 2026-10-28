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Искусство

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В часовне при Спасе на Крови покажут скульптуры Степана Эрьзи и его учеников

В экспозицию войдут работы, созданные им в разное время в России, Европе и Аргентине. Несколько из них посвящены довольно редкой для скульптора христианской тематике: среди них бронзовый «Христос кричащий» и отлитая в цементе «Голова Христа», вполне соответствующие традиционному иконографическому образу Спасителя.

С. Д. Эрьзя (Нефёдов). Женская голова, 1950 год. МРМИИ им. С. Д. Эрьзи
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой государственного музея «Исаакиевский собор»

С. Д. Эрьзя (Нефёдов). Женская голова, 1950 год. МРМИИ им. С. Д. Эрьзи

Степан Нефедов работал под псевдонимом Эрьзя, чтобы отразить свою принадлежность к мордовскому субэтносу. Он родился в эрзянском селе Баево Симбирской губернии, а учился ваянию в Москве. С 1906 по 1914 год жил в Италии и Франции. Эрьзя принял революцию и включился в Ленинский план монументальной пропаганды. На рубеже 1910-х и 20-х он работал на Урале, в Новороссийске, Батуми и Баку.

Со временем проявились отличия авторского стиля от революционного позитивизма в искусстве, и скульптор принял решение об эмиграции: осенью 1926-го он уехал в Париж. Период 1927 по 1950 год художник провел в Аргентине, а затем снова приехал в СССР с огромной коллекцией своих работ. Скончался в Москве в 1959-м.

С. Д. Эрьзя (Нефёдов). Голова крестьянина, 1931 год. МРМИИ им. С. Д. Эрьзи
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой государственного музея «Исаакиевский собор»

С. Д. Эрьзя (Нефёдов). Голова крестьянина, 1931 год. МРМИИ им. С. Д. Эрьзи

Эрьзя использовал мрамор, бетон, чугун и экзотические породы дерева. Многие работы он высекал без предварительных набросков. Его деревянные скульптуры вдохновлены изделиями мордовских мастеров. 

«Современников удивлял метод "прямого высекания" Степана Эрьзи: без подготовительной модели он сразу работал с материалом. Он использовал бормашину и фрезы собственного изготовления, учитывая направление волокон древесины и переходы цвета», — отмечают в государственном музее «Исаакиевский собор».

Образцы древесины, которые мастер собирал для работы и привез из Аргентины, также являются важными экспонатами выставки.

С. Д. Эрьзя (Нефёдов). Женская голова, 1955 год. МРМИИ им. С. Д. Эрьзи
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой государственного музея «Исаакиевский собор»

С. Д. Эрьзя (Нефёдов). Женская голова, 1955 год. МРМИИ им. С. Д. Эрьзи

Государственный музей «Исаакиевский собор»

О школе Степана Эрьзи:

Степан Эрьзя бескорыстно делился творческими открытиями и техникой исполнения с учениками и последователями. Сформулированные им художественные принципы, композиционные особенности и технические приемы обработки материалов — то, что мы называем «пластическим кодом Эрьзи» — привлекали учеников, подражателей и последователей. Для них он был скорее Мастером.

Школу ваяния многие начинающие художники прошли непосредственно в его студиях. С 1914 года в организованной Эрьзей московской мастерской в разное время обучались Елена Мроз, Георгий Мотовилов и Алиса Сакс, которые в дальнейшем стали известными скульпторами. Задачей мастера было научить основам и дать возможность проявить собственную индивидуальность.

Немногословный по натуре, Эрьзя показывал «как», а не рассказывал «почему», демонстрируя ученикам процесс ваяния и работу с различными материалами. Тему наследия мастера продолжают произведения учеников и последователей Степана Эрьзи, благодаря которым его «пластический код» получает новое прочтение, сохраняя узнаваемые черты и одновременно обогащаясь индивидуальными особенностями.

Выставка «Пластический код Эрьзи. Наследие и развитие» будет открыта с 30 октября по 20 декабря 2026 года в Часовне-музее храма Воскресения Христова (Спас на Крови) на набережной канала Грибоедова, 2А.

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