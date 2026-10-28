В часовне при Спасе на Крови покажут скульптуры Степана Эрьзи и его учеников

В экспозицию войдут работы, созданные им в разное время в России, Европе и Аргентине. Несколько из них посвящены довольно редкой для скульптора христианской тематике: среди них бронзовый «Христос кричащий» и отлитая в цементе «Голова Христа», вполне соответствующие традиционному иконографическому образу Спасителя.
С. Д. Эрьзя (Нефёдов). Женская голова, 1950 год. МРМИИ им. С. Д. Эрьзи
Степан Нефедов работал под псевдонимом Эрьзя, чтобы отразить свою принадлежность к мордовскому субэтносу. Он родился в эрзянском селе Баево Симбирской губернии, а учился ваянию в Москве. С 1906 по 1914 год жил в Италии и Франции. Эрьзя принял революцию и включился в Ленинский план монументальной пропаганды. На рубеже 1910-х и 20-х он работал на Урале, в Новороссийске, Батуми и Баку.
Со временем проявились отличия авторского стиля от революционного позитивизма в искусстве, и скульптор принял решение об эмиграции: осенью 1926-го он уехал в Париж. Период 1927 по 1950 год художник провел в Аргентине, а затем снова приехал в СССР с огромной коллекцией своих работ. Скончался в Москве в 1959-м.
С. Д. Эрьзя (Нефёдов). Голова крестьянина, 1931 год. МРМИИ им. С. Д. Эрьзи
Эрьзя использовал мрамор, бетон, чугун и экзотические породы дерева. Многие работы он высекал без предварительных набросков. Его деревянные скульптуры вдохновлены изделиями мордовских мастеров.
«Современников удивлял метод "прямого высекания" Степана Эрьзи: без подготовительной модели он сразу работал с материалом. Он использовал бормашину и фрезы собственного изготовления, учитывая направление волокон древесины и переходы цвета», — отмечают в государственном музее «Исаакиевский собор».
Образцы древесины, которые мастер собирал для работы и привез из Аргентины, также являются важными экспонатами выставки.
С. Д. Эрьзя (Нефёдов). Женская голова, 1955 год. МРМИИ им. С. Д. Эрьзи
О школе Степана Эрьзи:
Степан Эрьзя бескорыстно делился творческими открытиями и техникой исполнения с учениками и последователями. Сформулированные им художественные принципы, композиционные особенности и технические приемы обработки материалов — то, что мы называем «пластическим кодом Эрьзи» — привлекали учеников, подражателей и последователей. Для них он был скорее Мастером.
Школу ваяния многие начинающие художники прошли непосредственно в его студиях. С 1914 года в организованной Эрьзей московской мастерской в разное время обучались Елена Мроз, Георгий Мотовилов и Алиса Сакс, которые в дальнейшем стали известными скульпторами. Задачей мастера было научить основам и дать возможность проявить собственную индивидуальность.
Немногословный по натуре, Эрьзя показывал «как», а не рассказывал «почему», демонстрируя ученикам процесс ваяния и работу с различными материалами. Тему наследия мастера продолжают произведения учеников и последователей Степана Эрьзи, благодаря которым его «пластический код» получает новое прочтение, сохраняя узнаваемые черты и одновременно обогащаясь индивидуальными особенностями.
Выставка «Пластический код Эрьзи. Наследие и развитие» будет открыта с 30 октября по 20 декабря 2026 года в Часовне-музее храма Воскресения Христова (Спас на Крови) на набережной канала Грибоедова, 2А.
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