В часовне при Спасе на Крови покажут скульптуры Степана Эрьзи и его учеников

Степан Нефедов работал под псевдонимом Эрьзя, чтобы отразить свою принадлежность к мордовскому субэтносу. Он родился в эрзянском селе Баево Симбирской губернии, а учился ваянию в Москве. С 1906 по 1914 год жил в Италии и Франции. Эрьзя принял революцию и включился в Ленинский план монументальной пропаганды. На рубеже 1910-х и 20-х он работал на Урале, в Новороссийске, Батуми и Баку.

Со временем проявились отличия авторского стиля от революционного позитивизма в искусстве, и скульптор принял решение об эмиграции: осенью 1926-го он уехал в Париж. Период 1927 по 1950 год художник провел в Аргентине, а затем снова приехал в СССР с огромной коллекцией своих работ. Скончался в Москве в 1959-м.