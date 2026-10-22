Чем заняться в Петербурге с 22 по 25 октября

В кинотеатрах на этой неделе смотрим док Павла Лунгина «Четыре жизни Петра Мамонова» (18+), сказки «Морозко» (6+) с Елизаветой Боярской и «Чудо-Юдо» (6+) с Сергеем Безруковым и Викторией Исаковой. А также британский детектив о тайнах туманного городка «Цикл зверя» (18+) и триллер с Максимом Матвеевым и Алексеем Серебряковым «Пранкер» (18+).

Концерт Альбины Шагимуратовой, Концертный зал Мариинского театра (6+)

19:00

Звезда мировой оперы (блистала на сценах «Ла-скала» и «Метрополитен»!) даст первый сольный концерт с Симфоническим оркестром Мариинского театра. Слушаем фирменное бельканто в арии Виолетты из «Травиаты» и каватине Семирамиды.

Кинофестиваль «Послание к человеку», разные площадки города (18+)

Продолжаем оценивать лучшее мировое и российское кино на единственном петербургском смотре категории «А» (наряду с Берлином и Венецией!). Например, победителя Канн этого года «Фьорд» Кристиана Мунджиу, который станет фильмом закрытия фестиваля. Подробности и расписание здесь.

До 24 октября

Фестиваль «Особенный», VOKZAL 1853 (0+)

12:00

Семейный фестиваль с мастер-классами по цирку от труппы «Антре», экскурсией-квестом и концертом «Живого Хора», а еще — с благотворительным маркетом из работ мам особенных детей (от дофаминовых шапок до стейтмент-керамики!).

Концерт Кати Павловой, «Космонавт» (16+)

20:00

Экс-солистка инди-слоняр «Обе две» (авторы гимнов нулевых «Милый», «Пачка» и «Гонщики»!) презентует новый лонгплей «Улики». К слову, отличный!

Фестиваль «Даира», разные площадки города (18+)

Ежегодный проект о культуре Востока, как и всегда, подготовил насыщенную программу из лекций, перформансов (суфийские кружения дервишей!), кино и музыки. Так, на открытии в этот раз выступят австралийская джазовая певица Перукуа и практикующие горловое пение тувинцы «Хартыга». Подробнее здесь.

С 22 октября по 8 ноября