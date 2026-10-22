Чем заняться в Петербурге с 22 по 25 октября

Премьера спектакля с Анной Ковальчук по «Театру» Моэма и осмысление режиссером Романом Габриа «Трех мушкетеров» Дюма, финал кинофестиваля «Послание к человеку», концерты «Танцев минус», Кати Павловой из «Обе две» и звезды мировой оперы Альбины Шагимуратовой, а также документальная лента Павла Лунгина о Петре Мамонове и сказка «Морозко» с Елизаветой Боярской — вот десятки идей, как провести выходные (и начало школьных каникул!) в городе.
ЧЕТВЕРГ, 22 ОКТЯБРЯ
Елизавет Боярская
В кинотеатрах на этой неделе смотрим док Павла Лунгина «Четыре жизни Петра Мамонова» (18+), сказки «Морозко» (6+) с Елизаветой Боярской и «Чудо-Юдо» (6+) с Сергеем Безруковым и Викторией Исаковой. А также британский детектив о тайнах туманного городка «Цикл зверя» (18+) и триллер с Максимом Матвеевым и Алексеем Серебряковым «Пранкер» (18+).
Концерт Альбины Шагимуратовой, Концертный зал Мариинского театра (6+)
19:00
Звезда мировой оперы (блистала на сценах «Ла-скала» и «Метрополитен»!) даст первый сольный концерт с Симфоническим оркестром Мариинского театра. Слушаем фирменное бельканто в арии Виолетты из «Травиаты» и каватине Семирамиды.
Кинофестиваль «Послание к человеку», разные площадки города (18+)
Продолжаем оценивать лучшее мировое и российское кино на единственном петербургском смотре категории «А» (наряду с Берлином и Венецией!). Например, победителя Канн этого года «Фьорд» Кристиана Мунджиу, который станет фильмом закрытия фестиваля. Подробности и расписание здесь.
До 24 октября
Фестиваль «Особенный», VOKZAL 1853 (0+)
12:00
Семейный фестиваль с мастер-классами по цирку от труппы «Антре», экскурсией-квестом и концертом «Живого Хора», а еще — с благотворительным маркетом из работ мам особенных детей (от дофаминовых шапок до стейтмент-керамики!).
Концерт Кати Павловой, «Космонавт» (16+)
20:00
Экс-солистка инди-слоняр «Обе две» (авторы гимнов нулевых «Милый», «Пачка» и «Гонщики»!) презентует новый лонгплей «Улики». К слову, отличный!
Фестиваль «Даира», разные площадки города (18+)
Ежегодный проект о культуре Востока, как и всегда, подготовил насыщенную программу из лекций, перформансов (суфийские кружения дервишей!), кино и музыки. Так, на открытии в этот раз выступят австралийская джазовая певица Перукуа и практикующие горловое пение тувинцы «Хартыга». Подробнее здесь.
С 22 октября по 8 ноября
ПЯТНИЦА, 23 ОКТЯБРЯ
Dusto. Увидимся
Выставка «Текстоцентричность», «Стрит-арт хранение» (16+)
Литературоцентричность российской культуры осмысляют стрит-авторы: от главного вышивальщика Петербурга Саши Браулова до Тимофея Ради (который «обнял бы тебя, но он просто текст»).
С 23 октября по 10 января 2027-го
Шоу «Анемоя», «Ленинград Центр» (18+)
20:00
Худрук Феликс Михайлов нашел театральное измерение для греческого термина, означающего тоску по времени, в котором никогда не жил. Поэтому на сцене органично сосуществуют Тильтиль и Митиль из «Синей птицы», Нильс, путешествующий с гусями, и Дороти из Страны Оз. А еще — диско, немое кино, акробатической сложности номера и эрос с танатасом.
23, 24 октября
Концерты группы «Людмил Огурченко», Aurora concert hall (16+)
20:00
Трикстеры-пересмешники от мира русского инди споют бэнгеры «Таити», «Соло на воробушке», «Диско-сосика», а еще — треки из вышедшего в марте этого года альбома «Дайте фанк».
Вечеринка «Зазеркалье», клуб «Ласточка» (18+)
23:30
Какой кокше вы дадите лизнуть руку? Взгляды Сырного Джо разделяете? Пацаноида уважаете? Этих и всех других персонажей мира «Зазеркалья» встречаем на первой петербургской вечеринке интернет-лора.
Вечеринка «Андер», клуб «Ритмы» (18+)
23:00
Клуб в «Севкабель Порту» (с видом на Финский залив!) запускает серию вечеринок, посвященную «сырому, бункерному звучанию». В лайн-апе — Alex Pankov, Metaphys1ca, White I, Fok и Siberra.
Вечеринка, клуб «Грибоедов» (18+)
23:59
В только-только разменявший четвертый десяток «Грибыч» едет итальянец Shkedul. Чтобы раздать микс техно, эйсида, транса и прогрессива. Поддержит гастролера Ann Amelyanova.
СУББОТА, 24 ОКТЯБРЯ
Анна Ковальчук
Спектакль «Театр», Театр им. Ленсовета (большая сцена) (16+)
19:00
Большая ленсоветовская премьера — прима Анна Ковальчук примеряет ар-деко-платья и дрим-роль всех актрис: Джулию Ламберт из романа «Театр» Моэма. Режиссура — Марии Романовой.
24 и 25 октября
Концерт группы «Танцы минус», «А2» (16+)
20:00
Отметившая в прошлом году 30-летие петербургская группа споет во главе с бессменным вокалистом Вячеславом Петкуном про город-сказку и мечту, цветущие цветы и прочие половинки.
Спектакль «Три мушкетера, или Подвески королевы», Театр им. Комиссаржевской (большая сцена) (12+)
19:00
По мотивам романа Дюма режиссер Роман Габриа сочинил спектакль, в котором равно представлены частная история отношений Анны Австрийской и Людовика XIII и одиссея юного дерзкого гасконца Д’Артаньяна.
24, 25 и 26 октября
Лекция «Брит-поп: взлет и падение британской мечты», «Сообщество» в Новой Голландии (18+)
17:00
Музыкальный журналист Владимир Завьялов расскажет о главных героях британской новой волны: о крутом пике The Verve (из-за авторских прав), безупречном стиле Pulp (недавно выпустили новый альбом!) и вражде Oasis и Blur (на чье стороне ты?).
Концерт Линды, Aurora concert hall (16+)
20:00
Дива русского готик-попа (до того, как в моду вошли нишевость и нефоры!) устроит фирменный перформанс-камлание. Пропускать настоятельно не рекомендуется.
Концерт Dizzy Dutch Duck, Новая сцена Александринского театра (16+)
19:30
Модерн-джаз группа петербургского тромбониста Антона Боярских представит новую программу-трибьют в честь столетия (sic!) иконы джаза — Майлза Дэвиса.
Спектакль «Ушастые истории. Хранители света», Театр Академии танца Бориса Эйфмана (6+)
11:00, 15:00, 19:00
Премьера петербургского хореографа Святослава Мельникова (победитель творческой лаборатории Context Дианы Вишневой!) — приквел его же новогоднего шоу «Ушастые истории. Похищенное рождество» (заячий Хогвартс под музыку Чайковского!).
24, 25 октября
«Маркет у моря», «Севкабель Порт» (0+)
12:00
Очередная итерация дизайн-ярмарки локальных брендов. Идем сюда за керамикой, кошельками ручной работы и яркими платьями, спасающими от осенней хандры.
С 24 по 25 октября
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ОКТЯБРЯ
Общий вид выставки «Сцена действия». Справа работа Эрика Булатова «Джоконда» (1997–1998 / 2004–2005).
Спектакль «Карлик Нос», Театр «На Литейном» (6+)
12:00
Сказка в режиссуре выпускницы мастерской Геннадия Тростянецкого Елизаветы Павловой попробует завоевать самую сложную аудиторию — подростков, но для младших школьников тоже подходит.
Выставка «Сцена действия», «Манеж» (16+)
Главный блокбастер этой осени в Петербурге! Если вы еще не успели на нем побывать, самое время исправляться. В экспозиции — работы Борисова-Мусатова, Булатова, Дейнеки, Петрова-Водкина, Репина и многих других.
До 14 февраля 2027-го
Шахматный турнир, «Сообщество» в Новой Голландии (0+)
12:00
На острове пройдет большой парный шахматный турнир. Участвовать могут все: без ограничения по рейтингу. Категории три — открытая, детская (до 12 лет) и женская.
Концерт группы «Кай и Гетера», Новая сцена Александринского театра (18+)
19:00
Дебютный сингл «Дом» дуэта Елизаветы Бардаш и Павла Калацея звучал во втором сезоне сериала «Открытый брак». Его и другие треки на стыке ретро-попа и авторской песни они и исполнят на Новой сцене.
Концерт группы «Моральный кодекс», «Космонавт» (16+)
19:00
Мастодонты отечественного блюз-рока во главе с Сергеем Мазаевым спрогнозируют наше скорое будущее треком «Первый снег». Впрочем, «Ночной каприз», «До свиданья, мама», «Где ты?», «Я выбираю тебя» тоже будут.
Вечеринка «Виниловый вечер», бар «Юнион» (18+)
20:00
В честь первого дня рождения расчехлят альбом Аркадия Укупника «Восток — дело тонкое, Петруха» (1993). Слушаем целиком, а после — бэк-ту-бэк Саши Колокольцева и Миши Колесникова.
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