Что смотреть в кинотеатрах на этой неделе: Елизавета Боярская в «Морозко», «Четыре жизни Петра Мамонова» Павла Лунгина и «Чудо-Юдо»

«Морозко» (6+)

Сестры Марфа и Настя пытаются снять заклятие и вернуть зиму в свою деревню. Сказка с Елизаветой Боярской в роли злой ведьмы.

Настю сыграла Мария Канунникова, Марфу — Виктория Серикова. Кроме них в фильме снялись Вадим Соснин, Кирилл Зайцев, Артем Быстров и Артур Иванов. Снял картину Эдуард Бордуков (сериал «Пищеблок»).

С 22 октября