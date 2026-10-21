Что смотреть в кинотеатрах на этой неделе: Елизавета Боярская в «Морозко», «Четыре жизни Петра Мамонова» Павла Лунгина и «Чудо-Юдо»

А также — Максим Матвеев и Алексей Серебряков в триллере «Пранкер», ремейк «Сказки о потерянном времени» и британский детектив «Цикл зверя». Собака.ru рассказывает о лучших фильмах, которые выходят в официальный российский прокат на этой неделе.
ГЛАВНОЕ
«Морозко» (6+)
Сестры Марфа и Настя пытаются снять заклятие и вернуть зиму в свою деревню. Сказка с Елизаветой Боярской в роли злой ведьмы.
Настю сыграла Мария Канунникова, Марфу — Виктория Серикова. Кроме них в фильме снялись Вадим Соснин, Кирилл Зайцев, Артем Быстров и Артур Иванов. Снял картину Эдуард Бордуков (сериал «Пищеблок»).
С 22 октября
«Четыре жизни Петра Мамонова» (18+)
Документальный фильм о личности легендарного музыканта. Режиссером выступил Павел Лунгин.
Хулиган, рок-звезда, актер и православный старец — об этих четырех ипостасях рассказывает близко знавший его автор, используя обширную базу редких архивных кадров.
С 22 октября
«Чудо-Юдо» (6+)
Чудо-Юдо по приказу лесных волшебников защищает ее дочь Отраду в мире людей. Сказка с Сергеем Безруковым и Викторией Исаковой.
Родителей Отрады (София Лопунова), которой нужно найти жениха, чтобы вновь обрести магические способности, сыграли Безруков и Исакова, а заглавная роль досталась Миките Воронову. Режиссер — Серик Бейсеу («Заклятье. Шепот ведьм»).
С 22 октября
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ
«Сказка о потерянном времени» (6+)
Петя, Маруся и Вася из-за лени меняются местами с колдунами: превращаются в стариков, а те — в школьников. Ремейк советского детского кино.
В новой версии истории режиссера Андрея Никифорова («Герои анекдотов») задействованы Иван Охлобыстин, Александр Лыков, Виталий Хаев, Людмила Артемьева, Алексей Маклаков и другие.
С 22 октября
«Цикл зверя» / The Cycle (18+)
Криминалист Мэг расследует смерть отца и сталкивается с жуткой тайной маленького городка. Британский детектив на стыке с хоррором.
Режиссером истории о таинственном убийце стал Джордан Дауни («Время монстров»), а главные роли исполнили Дебора Энн Уолл («Сорвиголова») и Джеффри Донован («Гнев человеческий»).
С 22 октября
«Пранкер» (18+)
Ратующий за справедливость пранкер сталкивается с гневом пострадавших от него влиятельных людей. Триллер с Максимом Матвеевым и Алексеем Серебряковым.
Антон (Матвеев) обманом вытаскивает у коррупционеров компрометирующие их данные, но в какой-то момент этим ставит под удар свою сестру Дашу (Кристина Кучеренко). Серебряков в традиционной роли харизматичного антагониста, также в картине Александра Харламова сыграли Юрий Чулков, Ирина Ракшина, Антон Григорьев и другие.
С 22 октября
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