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Кино и сериалы

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Что смотреть в кинотеатрах на этой неделе: Елизавета Боярская в «Морозко», «Четыре жизни Петра Мамонова» Павла Лунгина и «Чудо-Юдо»

А также — Максим Матвеев и Алексей Серебряков в триллере «Пранкер», ремейк «Сказки о потерянном времени» и британский детектив «Цикл зверя». Собака.ru рассказывает о лучших фильмах, которые выходят в официальный российский прокат на этой неделе.

ГЛАВНОЕ
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ

ГЛАВНОЕ

Star Media, «Централ Партнершип», телеканал ТНТ. При поддержке Фонда кино, 2026

«Морозко» (6+)

Сестры Марфа и Настя пытаются снять заклятие и вернуть зиму в свою деревню. Сказка с Елизаветой Боярской в роли злой ведьмы.

Настю сыграла Мария Канунникова, Марфу — Виктория Серикова. Кроме них в фильме снялись Вадим Соснин, Кирилл Зайцев, Артем Быстров и Артур Иванов. Снял картину Эдуард Бордуков (сериал «Пищеблок»).

С 22 октября

VERETENO, 2026

«Четыре жизни Петра Мамонова» (18+)

Документальный фильм о личности легендарного музыканта. Режиссером выступил Павел Лунгин.

Хулиган, рок-звезда, актер и православный старец — об этих четырех ипостасях рассказывает близко знавший его автор, используя обширную базу редких архивных кадров.

С 22 октября

Кинокомпания СТВ, Глобус – фильм», CGF, 2026

«Чудо-Юдо» (6+)

Чудо-Юдо по приказу лесных волшебников защищает ее дочь Отраду в мире людей. Сказка с Сергеем Безруковым и Викторией Исаковой.

Родителей Отрады (София Лопунова), которой нужно найти жениха, чтобы вновь обрести магические способности, сыграли Безруков и Исакова, а заглавная роль досталась Миките Воронову. Режиссер — Серик Бейсеу («Заклятье. Шепот ведьм»).

С 22 октября

ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ

Киностудия Горького совместно с Кинокомпанией братьев Андреасян, 2026

«Сказка о потерянном времени» (6+)

Петя, Маруся и Вася из-за лени меняются местами с колдунами: превращаются в стариков, а те — в школьников. Ремейк советского детского кино.

В новой версии истории режиссера Андрея Никифорова («Герои анекдотов») задействованы Иван Охлобыстин, Александр Лыков, Виталий Хаев, Людмила Артемьева, Алексей Маклаков и другие.

С 22 октября

Киностудия Горького совместно с Кинокомпанией братьев Андреасян, 2026

«Цикл зверя» / The Cycle (18+)

Криминалист Мэг расследует смерть отца и сталкивается с жуткой тайной маленького городка. Британский детектив на стыке с хоррором.

Режиссером истории о таинственном убийце стал Джордан Дауни («Время монстров»), а главные роли исполнили Дебора Энн Уолл («Сорвиголова») и Джеффри Донован («Гнев человеческий»).

С 22 октября

Bazelevs, Пандора, 2025

«Пранкер» (18+)

Ратующий за справедливость пранкер сталкивается с гневом пострадавших от него влиятельных людей. Триллер с Максимом Матвеевым и Алексеем Серебряковым.

Антон (Матвеев) обманом вытаскивает у коррупционеров компрометирующие их данные, но в какой-то момент этим ставит под удар свою сестру Дашу (Кристина Кучеренко). Серебряков в традиционной роли харизматичного антагониста, также в картине Александра Харламова сыграли Юрий Чулков, Ирина Ракшина, Антон Григорьев и другие. 

С 22 октября

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