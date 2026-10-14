Клуб «Грибоедов» существует с 1996 года: его основали музыканты группы «Два самолета» Антон Белянкин, Михаил Синдаловский, Денис Медведев, а также Андрей Здор, Алексей Степанов и другие. В 2019 году клуб впервые выставили на продажу, но тогда сделка не состоялась. А в ноябре 2024-го прошла последняя вечеринка перед большой реконструкцией.

Тогда клуб приобрел управляющий партнер кинотеатра «Мираж на Большом» Олег Ивонинский, пообещав «вдохнуть в это знаковое пространство новую жизнь». И летом этого года легендарный «Грибыч» вернулся — арт-директором обновленного клуба стал диджей и создатель бренда Stenosis Даниил Shulya Шульгин, а соцсетями теперь занимаются ОАО «Красивые люди».