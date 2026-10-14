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«Новые композиторы», Тихон Бойко и Лена Попова — в лайн-апе 30-летия клуба «Грибоедов»

Великий хэппи б-дэй! В этом году легендарный клуб на Воронежской улице вернулся в новом формате, а теперь вовсю готовится разменять четвертый десяток. 

Ждем сет Тихона Бойко b2b HELIYAH

Ждем сет Тихона Бойко b2b HELIYAH 

Клуб «Грибоедов» существует с 1996 года: его основали музыканты группы «Два самолета» Антон Белянкин, Михаил Синдаловский, Денис Медведев, а также Андрей Здор, Алексей Степанов и другие. В 2019 году клуб впервые выставили на продажу, но тогда сделка не состоялась. А в ноябре 2024-го прошла последняя вечеринка перед большой реконструкцией.

Тогда клуб приобрел управляющий партнер кинотеатра «Мираж на Большом» Олег Ивонинский, пообещав «вдохнуть в это знаковое пространство новую жизнь». И летом этого года легендарный «Грибыч» вернулся — арт-директором обновленного клуба стал диджей и создатель бренда Stenosis Даниил Shulya Шульгин, а соцсетями теперь занимаются ОАО «Красивые люди».

Даниил Shulya Шульгин

арт-директор КДЦ «Грибоедов», диджей и создатель бренда Stenosis

Когда я переехал в Петербург и впервые попал в «Грибоедов» благодаря Тихону Бойко и его тусовкам Thriller, клуб стал для меня единственным местом, где я впитывал весь музыкальный колорит города: от уличных баров на верхнем этаже до андеграундной сцены в подвале. <...> Обновленный «Грибыч» ориентирован на электронную музыку: это будет не всем доступное место с собственной звуковой политикой, выходящей за рамки мейнстрима. Качество и глубину поймет тот человек, который заметит подход без лишних рассказов о себе в стиле «мы лучшее место на планете».

Отмечаем день рождения клуба «Грибоедов» 17 октября — в лайн-апе резидент Blank Novikiv, Тихон Бойко b2b Heliyah, пионерка петербургского техно Лена Попова, дуэт «Новые композиторы» и другие.

«За 30 лет в "Грибоедове" прошло более сотни вечеринок, сменилось несколько поколений гостей и форматов. Легендарный клуб встречает юбилей в обновленном пространстве. Приглашаем тех, кто уже успел оценить преображение, и тех, кто увидит модный клуб впервые после реконструкции», — говорят в команде клуба.

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