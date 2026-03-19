Чем заняться в Петербурге с 19 по 22 марта

Паблик-ток «Константин Вагинов: призрачный обэриут», Музей ОБЭРИУ (18+)

18:00

Главный постобэриут Петербурга Антон Секисов прочтет лекцию о писателе, в квартире которого живет герой его романа «Комната Вагинова».

Концерт «Красота: красивая и некрасивая музыка из семи балетов», ЦСИ им. Курехина (16+)

19:00

Композитор-минималистка Настасья Хрущева выступит с избранными фрагментами из балетов, а также авторским циклом «Русские тупики».

Спектакль «Человек, который принял жену за шляпу», Малая сцена БДТ им. Товстоногова (16+)

Режиссер Галина Зальцман покажет экспериментальную постановку по книге популяризатора медицины Оливера Сакса, где собраны истории реальных людей, страдающих от нарушений психики.

21 и 22 марта

Вечеринка Bunker, место будет объявлено позже (18+)

23:00

Андеграундный клуб Kontrkult обещает авангардный показ мод и обширный электронный лайн-ап: Eostra b2b Nienshanz, Ezosport, Kirsanax, Siberra, Shakka, Superlative и другие.

Концерт лампабикт, «А2» (12+)

20:00

Сольник инди-фолк-амбассадора и автора того самого трека «Немерено», завирусившегося в соцсетях (его даже перепел Юра Борисов!).