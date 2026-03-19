Чем заняться в Петербурге с 19 по 22 марта

Концерты Настасьи Хрущевой, а также групп «Бонд с кнопкой» и Brazzaville, перформанс «Землетрясение» норвежского хореографа Ю Стремгрена и труппы musicAeterna Dance, лекция писателя Антона Секисова про обэриута Константина Вагинова, «философский джаз» Бориса Павловича, вечеринка-пролог фестиваля Gamma в «К-30» и выставка живописца Андрея Семенова — Собака.ru рассказывает о главных событиях грядущих выходных.

ЧЕТВЕРГ: 19 МАРТА

Спектакль «Двадцать четыре часа из жизни женщины», Камерная сцена МДТ (18+)

Третья работа Артура Козина в додинском МДТ — это инсценировка знаменитой новеллы Стефана Цвейга о разрушительной силе чувств.

19 и 20 марта

Концерт Brazzaville, Aurora Concert Hall (6+)

20:00

Уникальная возможность услышать евангелистов англоязычных версий советских бэнгеров (от Star Called Sun на музыку Цоя до Green-Eyed Taxi Боярского!).

Концерт «Бонд с кнопкой», ЦСИ им. Курехина (12+)

20:00

Полуакустическая программа авторов хита «Кухни».

Выставка «Семеновская художественная школа», Sobo Gallery (16+)

Живописец Андрей Семенов представляет десятилетнее исследование городской среды.

С 19 марта по 19 апреля

Лекция «Жак Лакан: его коллекция, теории и барокко», Левашовский хлебозавод (18+)

19:00

Основатель Музея сновидений Фрейда Виктор Мазин расскажет о биографии и философии структуралиста и психоаналитика Лакана.

В кинотеатрах на этой неделе смотрим мамблкор-хит и фильм-призер фестиваля «Маяк»-2025 с Евгением Цыгановым и Александром Палем «Картины дружеских связей» (18+), детектив «Частная жизнь» (18+), повторный прокат картины Павла Лунгина «Остров» (16+), продолжение популярной семейной комедии «Домовенок Кузя 2» (6+), триллер «На цепи» (18+), а также аниме «Человек-бензопила. Фильм 2» (18+).

ПЯТНИЦА: 20 МАРТА

Перформанс «Землетрясение», Дом Радио, Невский, 62 (16+)

20:00

Норвежский хореограф Ю Стремгрен и труппа musicAeterna Dance покажут представление на музыку Рахманинова, которое распадется на бессвязные фрагменты.

Выставка «КВ-7. Тапиес — Бродский», «Полторы комнаты» (16+)

В экспозиции окажутся литографии живописца и скульптора Антони Тапиеса к «Римским элегиям» Бродского, а также к текстам Бросса, Дюпена и Мичерлиха.

С 20 марта по 20 мая

Фестиваль «Реверберация», Новая сцена Александринского театра (16+)

Идем на читку документальных пьес драматургов-ньюкамеров. Тема — «Утраченные корни».

20 и 21 марта

Вечеринка «Beta — пролог фестиваля Gamma X», «К-30» (18+)

23:00

В ожидании техно-феерии (в этом июле Gamma отметит десятилетие!) слушаем сеты Ивана Логоса, Лены Поповой, Abelle, Blain, Noform, Roks, Yuka, Unbalance и Technovvintage, Spacetravel из Германии и Joton из Испании.

Концерт «Персидский Новый год», Концертный зал Мариинского театра (6+)

19:00

Мировая премьера произведения иранского композитора Мехрана Рухани посвящена празднику прихода весны.

СУББОТА: 21 МАРТА

Паблик-ток «Константин Вагинов: призрачный обэриут», Музей ОБЭРИУ (18+)

18:00

Главный постобэриут Петербурга Антон Секисов прочтет лекцию о писателе, в квартире которого живет герой его романа «Комната Вагинова».

Концерт «Красота: красивая и некрасивая музыка из семи балетов», ЦСИ им. Курехина (16+)

19:00

Композитор-минималистка Настасья Хрущева выступит с избранными фрагментами из балетов, а также авторским циклом «Русские тупики».

Спектакль «Человек, который принял жену за шляпу», Малая сцена БДТ им. Товстоногова (16+)

Режиссер Галина Зальцман покажет экспериментальную постановку по книге популяризатора медицины Оливера Сакса, где собраны истории реальных людей, страдающих от нарушений психики.

21 и 22 марта

Вечеринка Bunker, место будет объявлено позже (18+)

23:00

Андеграундный клуб Kontrkult обещает авангардный показ мод и обширный электронный лайн-ап: Eostra b2b Nienshanz, Ezosport, Kirsanax, Siberra, Shakka, Superlative и другие.

Концерт лампабикт, «А2» (12+)

20:00

Сольник инди-фолк-амбассадора и автора того самого трека «Немерено», завирусившегося в соцсетях (его даже перепел Юра Борисов!).

ВОСКРЕСЕНЬЕ: 22 МАРТА

Концерт «"Разговоры воды". Философский джаз», Музей ОБЭРИУ (18+)

18:00

Режиссер Борис Павлович и композитор Владимир Волков прочтут, споют и станцуют сочинения Леонида Липавского «Разговоры», «Исследование ужаса», «Трактат о воде», а также «Телесное сочетание».

Концерт Cold Carti, Aurora Concert Hall (16+)

20:00

Подпеваем завирусившимся строчкам «Я просто хочу посмотреть на мир твоими глазами».

Спецпоказ «Банда аутсайдеров», Cinéma Michèle (16+)

18:20

Нуарная классика французской «новой волны», из которой Бертолуччи позаимствовал у Годара знаменитый забег по Лувру.

Выставка «Зеркало прямых отражений», Музей петербургского авангарда (6+)

Живопись ученика Малевича Владимира Стерлигова и авангардиста Геннадия Зубкова раскроет темы художественной и духовной преемственности.

До 6 октября

Концерт Санкт-Петербургского барочного ансамбля, «Сообщество» в Новой Голландии (12+)

18:00

Прозвучат «Русская» симфония Доменико Далольо, а также концерты синьора Казака и Бальдассаре Галуппи.

