Чем заняться в Петербурге с 19 по 22 марта

Концерты Настасьи Хрущевой, а также групп «Бонд с кнопкой» и Brazzaville, перформанс «Землетрясение» норвежского хореографа Ю Стремгрена и труппы musicAeterna Dance, лекция писателя Антона Секисова про обэриута Константина Вагинова, «философский джаз» Бориса Павловича, вечеринка-пролог фестиваля Gamma в «К-30» и выставка живописца Андрея Семенова — Собака.ru рассказывает о главных событиях грядущих выходных.
ЧЕТВЕРГ: 19 МАРТА
Евгений и Полина Цыгановы
Спектакль «Двадцать четыре часа из жизни женщины», Камерная сцена МДТ (18+)
Третья работа Артура Козина в додинском МДТ — это инсценировка знаменитой новеллы Стефана Цвейга о разрушительной силе чувств.
19 и 20 марта
Концерт Brazzaville, Aurora Concert Hall (6+)
20:00
Уникальная возможность услышать евангелистов англоязычных версий советских бэнгеров (от Star Called Sun на музыку Цоя до Green-Eyed Taxi Боярского!).
Концерт «Бонд с кнопкой», ЦСИ им. Курехина (12+)
20:00
Полуакустическая программа авторов хита «Кухни».
Выставка «Семеновская художественная школа», Sobo Gallery (16+)
Живописец Андрей Семенов представляет десятилетнее исследование городской среды.
С 19 марта по 19 апреля
Лекция «Жак Лакан: его коллекция, теории и барокко», Левашовский хлебозавод (18+)
19:00
Основатель Музея сновидений Фрейда Виктор Мазин расскажет о биографии и философии структуралиста и психоаналитика Лакана.
В кинотеатрах на этой неделе смотрим мамблкор-хит и фильм-призер фестиваля «Маяк»-2025 с Евгением Цыгановым и Александром Палем «Картины дружеских связей» (18+), детектив «Частная жизнь» (18+), повторный прокат картины Павла Лунгина «Остров» (16+), продолжение популярной семейной комедии «Домовенок Кузя 2» (6+), триллер «На цепи» (18+), а также аниме «Человек-бензопила. Фильм 2» (18+).
ПЯТНИЦА: 20 МАРТА
Иван Логос
Перформанс «Землетрясение», Дом Радио, Невский, 62 (16+)
20:00
Норвежский хореограф Ю Стремгрен и труппа musicAeterna Dance покажут представление на музыку Рахманинова, которое распадется на бессвязные фрагменты.
Выставка «КВ-7. Тапиес — Бродский», «Полторы комнаты» (16+)
В экспозиции окажутся литографии живописца и скульптора Антони Тапиеса к «Римским элегиям» Бродского, а также к текстам Бросса, Дюпена и Мичерлиха.
С 20 марта по 20 мая
Фестиваль «Реверберация», Новая сцена Александринского театра (16+)
Идем на читку документальных пьес драматургов-ньюкамеров. Тема — «Утраченные корни».
20 и 21 марта
Вечеринка «Beta — пролог фестиваля Gamma X», «К-30» (18+)
23:00
В ожидании техно-феерии (в этом июле Gamma отметит десятилетие!) слушаем сеты Ивана Логоса, Лены Поповой, Abelle, Blain, Noform, Roks, Yuka, Unbalance и Technovvintage, Spacetravel из Германии и Joton из Испании.
Концерт «Персидский Новый год», Концертный зал Мариинского театра (6+)
19:00
Мировая премьера произведения иранского композитора Мехрана Рухани посвящена празднику прихода весны.
СУББОТА: 21 МАРТА
Антон Секисов
Паблик-ток «Константин Вагинов: призрачный обэриут», Музей ОБЭРИУ (18+)
18:00
Главный постобэриут Петербурга Антон Секисов прочтет лекцию о писателе, в квартире которого живет герой его романа «Комната Вагинова».
Концерт «Красота: красивая и некрасивая музыка из семи балетов», ЦСИ им. Курехина (16+)
19:00
Композитор-минималистка Настасья Хрущева выступит с избранными фрагментами из балетов, а также авторским циклом «Русские тупики».
Спектакль «Человек, который принял жену за шляпу», Малая сцена БДТ им. Товстоногова (16+)
Режиссер Галина Зальцман покажет экспериментальную постановку по книге популяризатора медицины Оливера Сакса, где собраны истории реальных людей, страдающих от нарушений психики.
21 и 22 марта
Вечеринка Bunker, место будет объявлено позже (18+)
23:00
Андеграундный клуб Kontrkult обещает авангардный показ мод и обширный электронный лайн-ап: Eostra b2b Nienshanz, Ezosport, Kirsanax, Siberra, Shakka, Superlative и другие.
Концерт лампабикт, «А2» (12+)
20:00
Сольник инди-фолк-амбассадора и автора того самого трека «Немерено», завирусившегося в соцсетях (его даже перепел Юра Борисов!).
ВОСКРЕСЕНЬЕ: 22 МАРТА
Борис Павлович
Концерт «"Разговоры воды". Философский джаз», Музей ОБЭРИУ (18+)
18:00
Режиссер Борис Павлович и композитор Владимир Волков прочтут, споют и станцуют сочинения Леонида Липавского «Разговоры», «Исследование ужаса», «Трактат о воде», а также «Телесное сочетание».
Концерт Cold Carti, Aurora Concert Hall (16+)
20:00
Подпеваем завирусившимся строчкам «Я просто хочу посмотреть на мир твоими глазами».
Спецпоказ «Банда аутсайдеров», Cinéma Michèle (16+)
18:20
Нуарная классика французской «новой волны», из которой Бертолуччи позаимствовал у Годара знаменитый забег по Лувру.
Выставка «Зеркало прямых отражений», Музей петербургского авангарда (6+)
Живопись ученика Малевича Владимира Стерлигова и авангардиста Геннадия Зубкова раскроет темы художественной и духовной преемственности.
До 6 октября
Концерт Санкт-Петербургского барочного ансамбля, «Сообщество» в Новой Голландии (12+)
18:00
Прозвучат «Русская» симфония Доменико Далольо, а также концерты синьора Казака и Бальдассаре Галуппи.
