Чем заняться в Петербурге с 5 по 9 марта

Перформанс «Закат на спицы-улицы упал», Новая сцена Александринского театра (16+)

19:30

Коллаборация диджея Kito Jempere и клуба Kontrkult — мультижанровый эксперимент с оммажем Дзиге Вертову, декорациями из мха и звуками плевков, записанными на пластинку.

Выставка «Благословение Афродиты. Образ невесты в античном искусстве», Эрмитаж (12+)

Экспозиция строится вокруг обряда омовения невесты, символизирующего начало новой жизни. Главный хайлайт — скульптурная группа «Венера и Амур».

С 5 марта по 22 июня

Концерт Петра Налича, «Космонавт» (16+)

20:00

Слушаем участника «Евровидения» 2010 года и автора мем-хита нулевых Gitar.

Гастроли Приморской сцены Мариинского театра, Мариинский театр (12+)

Филиал Мариинки во Владивостоке представляет четыре балета — «Щелкунчик», «Тысяча и одна ночь», «Тщетная предосторожность» и «Корсар».

До 12 марта

Концерт Михаэля Шёнхайта, Филармония им. Шостаковича (6+)

20:00

Органист Гевандхауза в Лейпциге и Домского собора в Мерзебурге исполнит Баха и Видора.

В кинотеатрах на этой неделе смотрим сиквел сказки с Валентиной Ляпиной в роли Василисы и Никитой Кологривым в образе Кощея «Царевна-лягушка 2» (6+), криминальную комедию «Наследник» (18+), классику Антониони «Приключение» (16+), монохромную экранизацию Камю «Посторонний» (18+), мелодраму «К себе нежно» (16+) с звездным кастом (Разумовская! Медынич! Ткаченко!), продолжение хита «Новая теща» (12+), альманах к 8 марта «Тюльпаны» (12+), ленту о внутреннем кризисе «Большая земля» (18+) и «Сладкую жизнь» (18+) Феллини.