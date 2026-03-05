Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Чем заняться в Петербурге с 5 по 9 марта

Спектакли «Человек, который принял жену за шляпу» и «Двадцать четыре часа из жизни женщины», сольные выступления Ивана Бессонова и Хаски, перформанс Kito Jempere и Kontrkult, паблик-ток Владимира Мартынова и Настасьи Хрущевой, показ фильма-концерта группы Zoloto «Перевоплотиться», выставка «Навсегда» (Гарт! Цхэ! Тишин! Цикаришвили!) и музыкально-философский баттл с коллективом Mader Nort — Собака.ru рассказывает о главных событиях длинных выходных.

ЧЕТВЕРГ: 5 МАРТА
ПЯТНИЦА: 6 МАРТА
СУББОТА: 7 МАРТА
ВОСКРЕСЕНЬЕ: 8 МАРТА
ПОНЕДЕЛЬНИК: 9 МАРТА

Карина Разумовская
Таня Янчурова

Карина Разумовская

Перформанс «Закат на спицы-улицы упал», Новая сцена Александринского театра (16+)

19:30

Коллаборация диджея Kito Jempere и клуба Kontrkult — мультижанровый эксперимент с оммажем Дзиге Вертову, декорациями из мха и звуками плевков, записанными на пластинку.

Выставка «Благословение Афродиты. Образ невесты в античном искусстве», Эрмитаж (12+)

Экспозиция строится вокруг обряда омовения невесты, символизирующего начало новой жизни. Главный хайлайт — скульптурная группа «Венера и Амур».

С 5 марта по 22 июня

Концерт Петра Налича, «Космонавт» (16+)

20:00

Слушаем участника «Евровидения» 2010 года и автора мем-хита нулевых Gitar.

Гастроли Приморской сцены Мариинского театра, Мариинский театр (12+)

Филиал Мариинки во Владивостоке представляет четыре балета — «Щелкунчик», «Тысяча и одна ночь», «Тщетная предосторожность» и «Корсар».

До 12 марта

Концерт Михаэля Шёнхайта, Филармония им. Шостаковича (6+)

20:00

Органист Гевандхауза в Лейпциге и Домского собора в Мерзебурге исполнит Баха и Видора.

В кинотеатрах на этой неделе смотрим сиквел сказки с Валентиной Ляпиной в роли Василисы и Никитой Кологривым в образе Кощея «Царевна-лягушка 2» (6+), криминальную комедию «Наследник» (18+), классику Антониони «Приключение» (16+), монохромную экранизацию Камю «Посторонний» (18+), мелодраму «К себе нежно» (16+) с звездным кастом (Разумовская! Медынич! Ткаченко!), продолжение хита «Новая теща» (12+), альманах к 8 марта «Тюльпаны» (12+), ленту о внутреннем кризисе «Большая земля» (18+) и «Сладкую жизнь» (18+) Феллини.

Руслан Кудашов
Елена Насибуллина

Руслан Кудашов

Спектакль «Мандрагора», Мариинский-2 (12+)

Театральная сенсация сезона — неоконченная опера на музыку Чайковского, созданная с участием ИИ. Генеративные сети помогли восстановить либретто и придумать сценографию. За доработку текста отвечал Константин Богомолов, а композитором выступил Петр Дранга.

6 и 7 марта

Фестиваль «т-ссс», «Лекторий' Порт», «Севкабель Порт» (16+)

18:00

В программе более 20 кинолент, которые фокусируются на звуках: треске, гвалте, скрипе.

Спектакль «Овидий. Рок. Метаморфозы», Малая сцена Большого театра кукол (16+)

Студенты мастерской Руслана Кудашова покажут сцены о любви, основанные на эпической драме «Метаморфозы» Овидия, для которой древнеримский поэт переосмыслил около 250 (!) мифов.

6 и 7 марта

Выставка «Триумфы. Опыты локальных дивинаций», NameGallery (14+)

Групповая экспозиция (Подкорытова! Фадеева! Комиссарова! Салахова!) предлагает рассмотреть колоду Таро как культурный артефакт и каталог архетипов.

До 25 апреля

Настасья Хрущева
Елена Насибуллина

Настасья Хрущева

Спектакль «Человек, который принял жену за шляпу», Малая сцена БДТ им. Товстоногова (16+)

Режиссер Галина Зальцман покажет экспериментальную постановку по книге популяризатора медицины Оливера Сакса, где собраны истории реальных людей, страдающих от нарушений психики.

7 и 8 марта

Концерт «Буерак», «Рассвет» (16+)

19:00

На праздничном сольнике танцуем исключительно «по расчету» — как в самом известном треке инди-рокеров.

Спектакль «Пять женщин, предавшихся любви», «Суббота» (18+)

Постановщик Андрей Опарин ищет точки соприкосновения между сборником новелл классика японской литературы XVII века Ихары Сайкаку и современностью.

7, 8 и 9 марта

Паблик-ток «Конец времени композиторов и музыка метамодерна», Новая сцена Александринского театра (16+)

14:30

Музыканты Владимир Мартынов и Настасья Хрущева обсудят культурные и антропологические сдвиги, которые влияют на профессию композитора.

Фестиваль «Метамодерн-фест», «ВСмысле», Гороховая, 47 (18+)

14:00

Идем на философский баттл с коллективом Mader Nort, допремьерную читку пьесы «Весна придет, когда вы перестанете курить в туалете» и презентацию книги «Азбука метамодерна».

Иван Бессонов
Алексей Костромин

Иван Бессонов

Спектакль «Двадцать четыре часа из жизни женщины», Камерная сцена МДТ (18+)

19:30

Третья работа Артура Козина в додинском МДТ — инсценировка знаменитой новеллы Стефана Цвейга о разрушительной силе чувств.

Концерт Ивана Бессонова, Филармония им. Шостаковича (6+)

20:00

Участник классического «Евровидения» сыграет Баха, Чайковского, Моцарта, Равеля и Шопена.

Выставка «За пределами „ученого искусства“. Провинциальный портрет в собрании Эрмитажа», Манеж Малого Эрмитажа (6+)

Зрители увидят около 80 работ авторов, не получивших образования в Академии художеств. Многие из арт-объектов покажут впервые.

До 31 мая

Концерт Хаски, Temple of Deer (18+)

15:00, 19:00

Отмечаем праздник на презентации рэп-альбома «Партизан».

Выставка «Костюмерный цех», Marina Gisich Projects (14+)

Лауреат премии «ТОП50. Самые известные люди Нижнего Новгорода» Никита Пирумов представляет серию полотен о телесных, биологических и психологических метаморфозах.

До 17 мая

Концерт Саши Алмазовой, кабаре «Шум» (16+)

19:00

Джаз, соул и лирика от лидера софт-джазовой группы Non Cadenza.

Zoloto
Александр Калинин

Zoloto

Показ фильма-концерта «Перевоплотиться», «Родина» (16+)

17:30

От «Капалавада» до «Осеннего пожара»: редкая возможность стать свидетелем живого исполнения бэнгеров группы Владимира Золотухина.

Концерт UBEL, «Рассвет» (16+)

19:00

Подпеваем акустической версии трека «Лидокаин» пионеров нуарного поп-гранжа.

Выставка «Навсегда», «Фабрика лимонной кислоты» (16+)

Звездный состав художников (Гарт! Цхэ! Тишин! Веселовская! Цикаришвили!) осмысляет одно слово. Каждый — разное: например, эскапизм, бешенство или безмолвие.

С 7 марта

Спектакль-путешествие «Петр_Ушка_иностранец», KGallery (18+)

20:30, 22:00

Последний шанс увидеть коллекцию Куниныхперформанс по мотивам «Петрушки-иностранца» Маршака и «Войны Петрушки и Степки Растрепки» Шварца. Внимание: театральная причуда не обойдется без чаепития и драки!

