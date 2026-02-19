Чем заняться в Петербурге с 19 по 22 февраля

Спектакль «Утренний предшественник», БДТ им. Товстоногова (16+)

Дебют Романа Михайлова на большой сцене БДТ. «Утренний предшественник» — его притча о предопределенности выбора, который душа совершает до рождения. В ролях: звезды театра Геннадий Блинов, Алексей Винников, Юлия Ильина, Николай Горшков, Александра Соловьева.

19 и 20 февраля

Выставка «Северное солнце», Музей-заповедник «Царское Село» (6+)

Арт-блокбастер сезона! В залах Екатерининского дворца покажут примеры золотого шитья: от великокняжеских платьев до крестьянских платков. Подробнее об экспозиции — в нашем гиде.

До 19 апреля

Презентация книги «Иосиф Бродский: годы в СССР», «Полторы комнаты» (18+)

19:00

Филолог Глеб Морев, искусствовед Михаил Мильчик, литературовед Татьяна Никольская и другие обсудят биографию Иосифа Бродского.

Спектакль «Ундина», «Узел» (18+)

20:00

Режиссер Соня Дымшиц переосмысляет легенду о русалке, пожертвовашей всем ради возлюбленного.

Спектакль «Двое бедных румын, говорящих по-польски», «Скороход» (18+)

19:00

Авторы эскиза по пьесе Дороты Масловской определяют его жанр как «роуд-трип, техно-вечеринку и честный калейдоскоп человеческого одиночества».

В кинотеатрах на этой неделе смотрим фэнтези на основе популярного сериала «Король и Шут. Навсегда» (18+), инди-хоррор «Ловушка для кролика» (18+), ироничный триллер «Кто-то должен умереть» (18+), фильм-участник Венецианского фестиваля-2025 «Молчаливый друг» (18+), драму «Красавица» (12+) (Пересильд! Копейкин! Милославская!) и классику Дэвида Линча «Простая история» (18+).