Чем заняться в Петербурге с 19 по 22 февраля

Концерты Polnalyubvi, Риада Маммадова и Île Thélème Ensemble, спектакль «Исчезновение» по стихам московского концептуалиста Андрея Монастырского, фэнтези на основе популярного сериала «Король и Шут. Навсегда» и арт-блокбастер «Северное солнце», посвященный золотому шитью, — Собака.ru рассказывает о главных событиях грядущих выходных.
ЧЕТВЕРГ: 19 ФЕВРАЛЯ
Константин Плотников
Спектакль «Утренний предшественник», БДТ им. Товстоногова (16+)
Дебют Романа Михайлова на большой сцене БДТ. «Утренний предшественник» — его притча о предопределенности выбора, который душа совершает до рождения. В ролях: звезды театра Геннадий Блинов, Алексей Винников, Юлия Ильина, Николай Горшков, Александра Соловьева.
19 и 20 февраля
Выставка «Северное солнце», Музей-заповедник «Царское Село» (6+)
Арт-блокбастер сезона! В залах Екатерининского дворца покажут примеры золотого шитья: от великокняжеских платьев до крестьянских платков. Подробнее об экспозиции — в нашем гиде.
До 19 апреля
Презентация книги «Иосиф Бродский: годы в СССР», «Полторы комнаты» (18+)
19:00
Филолог Глеб Морев, искусствовед Михаил Мильчик, литературовед Татьяна Никольская и другие обсудят биографию Иосифа Бродского.
Спектакль «Ундина», «Узел» (18+)
20:00
Режиссер Соня Дымшиц переосмысляет легенду о русалке, пожертвовашей всем ради возлюбленного.
Спектакль «Двое бедных румын, говорящих по-польски», «Скороход» (18+)
19:00
Авторы эскиза по пьесе Дороты Масловской определяют его жанр как «роуд-трип, техно-вечеринку и честный калейдоскоп человеческого одиночества».
В кинотеатрах на этой неделе смотрим фэнтези на основе популярного сериала «Король и Шут. Навсегда» (18+), инди-хоррор «Ловушка для кролика» (18+), ироничный триллер «Кто-то должен умереть» (18+), фильм-участник Венецианского фестиваля-2025 «Молчаливый друг» (18+), драму «Красавица» (12+) (Пересильд! Копейкин! Милославская!) и классику Дэвида Линча «Простая история» (18+).
ПЯТНИЦА: 20 ФЕВРАЛЯ
polnalyubvi
Концерт Île Thélème Ensemble, «Третье место» (0+)
19:30
В новой программе участников Дягилевского фестиваля — сочинения Мориса Равеля, Джорджа Крама и Алексея Ретинского.
Концерт «Mader Nort: пьесы в форме груши», ЦСИ им. Курехина (16+)
20:00
Фортепианная музыка Эрика Сати в исполнении Ярослава Коваленко и Владислава Федорова.
Концерт Polnalyubvi, «А2» (16+)
19:30
Светим ярче, чем кометы, пролетающие над планетой, на сольнике инди-поп-сверхновой.
Выставка «Фотография. Изобретая цвет», «Росфото» (0+)
Изучаем реконструкцию техники Прокудина-Горского и историю цветной фотографии.
С 18 февраля
СУББОТА: 21 ФЕВРАЛЯ
«Исчезновение»
Спектакль «Исчезновение», Вторая сцена БДТ им. Товстоногова (16+)
В основе постановки выпускника мастерской Андрея Могучего Арсения Бехтерева — стихотворный цикл московского концептуалиста Андрея Монастырского.
21 и 22 февраля
Спецпоказ «Трудно быть богом», Cinéma Michèle (18+)
17:30
Культовый фантастический опус Алексея Германа-старшего представит команда фильма: художник по костюмам Екатерина Шапкайц и постановщик Елена Жукова.
Концерт «Риад Маммадов. Искусство импровизации», Новая сцена Александринского театра (6+)
19:00
В программе Джарретт, Роджерс, Бах и авторские сочинения.
Выставка «№14», Marina Gisich Gallery (0+)
Трибьют образу заболоченной местности в живописи, графике и арт-объектах Петра Швецова.
До 20 апреля
Спектакль «Дневник Лёки», Александринский театр (18+)
19:30
Режиссерско-актерский тандем Елизаветы Мороз и Ольги Белинской воссоздает историю жизни Ольги Берггольц — поэтессы, прозаика, драматурга и военкора.
ВОСКРЕСЕНЬЕ: 22 ФЕВРАЛЯ
Борис Павлович
Спецпоказ «Анатолий Белкин. Высокая вода», «Ленфильм» (18+)
15:00
Киноэссе про Петербург и икону ленинградского нонконформизма в режиссуре Юлии Бобковой.
Концерт хора Festino «Зимний вечер», Новая сцена Александринского театра (6+)
19:00
Слушаем «4 мотета на время покаяния» и кантату «Снежный вечер» композитора Франсиса Пуленка, а также сочинение «Страсти по девочке со спичками» Дэвида Лэнга.
Спецпоказ «Кофе и сигареты», «Родина» (16+)
19:00
Игги Поп, Том Уэйтс, Кейт Бланшетт, Билл Мюррей, Стив Бушеми и их неспешные диалоги в объективе Джима Джармуша.
Концерт Билли Новика, «Космонавт» (16+)
19:00
Основатель группы «Billy’s Band» отыграет концерт-посвящение панк-рокеру Егору Летову.
Дискуссия «Практика. Знак вопроса», Дом Радио, Невский, 62 (16+)
14:00
Как работать с инклюзией в театре? И где граница между этикой и художественным жестом? Ответят Борис Павлович, Елена Шифферс и Вероника Одинокова.
