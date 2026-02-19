Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Чем заняться в Петербурге с 19 по 22 февраля

Концерты Polnalyubvi, Риада Маммадова и Île Thélème Ensemble, спектакль «Исчезновение» по стихам московского концептуалиста Андрея Монастырского, фэнтези на основе популярного сериала «Король и Шут. Навсегда» и арт-блокбастер «Северное солнце», посвященный золотому шитью, — Собака.ru рассказывает о главных событиях грядущих выходных.

ЧЕТВЕРГ: 19 ФЕВРАЛЯ
ПЯТНИЦА: 20 ФЕВРАЛЯ
СУББОТА: 21 ФЕВРАЛЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ: 22 ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ: 19 ФЕВРАЛЯ

Константин Плотников
Валентин Блох

Константин Плотников

Спектакль «Утренний предшественник», БДТ им. Товстоногова (16+)

Дебют Романа Михайлова на большой сцене БДТ. «Утренний предшественник» — его притча о предопределенности выбора, который душа совершает до рождения. В ролях: звезды театра Геннадий Блинов, Алексей Винников, Юлия Ильина, Николай Горшков, Александра Соловьева.

19 и 20 февраля

Выставка «Северное солнце», Музей-заповедник «Царское Село» (6+)

Арт-блокбастер сезона! В залах Екатерининского дворца покажут примеры золотого шитья: от великокняжеских платьев до крестьянских платков. Подробнее об экспозиции — в нашем гиде.

До 19 апреля

Презентация книги «Иосиф Бродский: годы в СССР», «Полторы комнаты» (18+)

19:00

Филолог Глеб Морев, искусствовед Михаил Мильчик, литературовед Татьяна Никольская и другие обсудят биографию Иосифа Бродского.

Спектакль «Ундина», «Узел» (18+)

20:00

Режиссер Соня Дымшиц переосмысляет легенду о русалке, пожертвовашей всем ради возлюбленного.

Спектакль «Двое бедных румын, говорящих по-польски», «Скороход» (18+)

19:00

Авторы эскиза по пьесе Дороты Масловской определяют его жанр как «роуд-трип, техно-вечеринку и честный калейдоскоп человеческого одиночества».

В кинотеатрах на этой неделе смотрим фэнтези на основе популярного сериала «Король и Шут. Навсегда» (18+), инди-хоррор «Ловушка для кролика» (18+), ироничный триллер «Кто-то должен умереть» (18+), фильм-участник Венецианского фестиваля-2025 «Молчаливый друг» (18+), драму «Красавица» (12+) (Пересильд! Копейкин! Милославская!) и классику Дэвида Линча «Простая история» (18+).

ПЯТНИЦА: 20 ФЕВРАЛЯ

polnalyubvi
Константин Рассохин

polnalyubvi

Концерт Île Thélème Ensemble, «Третье место» (0+)

19:30

В новой программе участников Дягилевского фестиваля — сочинения Мориса Равеля, Джорджа Крама и Алексея Ретинского.

Концерт «Mader Nort: пьесы в форме груши», ЦСИ им. Курехина (16+)

20:00

Фортепианная музыка Эрика Сати в исполнении Ярослава Коваленко и Владислава Федорова.

Концерт Polnalyubvi, «А2» (16+)

19:30

Светим ярче, чем кометы, пролетающие над планетой, на сольнике инди-поп-сверхновой.

Выставка «Фотография. Изобретая цвет», «Росфото» (0+)

Изучаем реконструкцию техники Прокудина-Горского и историю цветной фотографии.

С 18 февраля

СУББОТА: 21 ФЕВРАЛЯ

«Исчезновение»
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой БДТ им. Товстоногова. Фото: Стас Левшин

«Исчезновение»

Спектакль «Исчезновение», Вторая сцена БДТ им. Товстоногова (16+)

В основе постановки выпускника мастерской Андрея Могучего Арсения Бехтерева — стихотворный цикл московского концептуалиста Андрея Монастырского.

21 и 22 февраля

Спецпоказ «Трудно быть богом», Cinéma Michèle (18+)

17:30

Культовый фантастический опус Алексея Германа-старшего представит команда фильма: художник по костюмам Екатерина Шапкайц и постановщик Елена Жукова.

Концерт «Риад Маммадов. Искусство импровизации», Новая сцена Александринского театра (6+)

19:00

В программе Джарретт, Роджерс, Бах и авторские сочинения.

Выставка «№14», Marina Gisich Gallery (0+)

Трибьют образу заболоченной местности в живописи, графике и арт-объектах Петра Швецова.

До 20 апреля

Спектакль «Дневник Лёки», Александринский театр (18+)

19:30

Режиссерско-актерский тандем Елизаветы Мороз и Ольги Белинской воссоздает историю жизни Ольги Берггольц — поэтессы, прозаика, драматурга и военкора.

ВОСКРЕСЕНЬЕ: 22 ФЕВРАЛЯ

Борис Павлович
Антон Рудзат

Борис Павлович

Спецпоказ «Анатолий Белкин. Высокая вода», «Ленфильм» (18+)

15:00

Киноэссе про Петербург и икону ленинградского нонконформизма в режиссуре Юлии Бобковой.

Концерт хора Festino «Зимний вечер», Новая сцена Александринского театра (6+)

19:00

Слушаем «4 мотета на время покаяния» и кантату «Снежный вечер» композитора Франсиса Пуленка, а также сочинение «Страсти по девочке со спичками» Дэвида Лэнга.

Спецпоказ «Кофе и сигареты», «Родина» (16+)

19:00

Игги Поп, Том Уэйтс, Кейт Бланшетт, Билл Мюррей, Стив Бушеми и их неспешные диалоги в объективе Джима Джармуша.

Концерт Билли Новика, «Космонавт» (16+)

19:00

Основатель группы «Billy’s Band» отыграет концерт-посвящение панк-рокеру Егору Летову.

Дискуссия «Практика. Знак вопроса», Дом Радио, Невский, 62 (16+)

14:00

Как работать с инклюзией в театре? И где граница между этикой и художественным жестом? Ответят Борис Павлович, Елена Шифферс и Вероника Одинокова.

