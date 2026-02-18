Что смотреть в кинотеатрах России на этой неделе: «Король и Шут. Навсегда», инди-хоррор «Ловушка для кролика» и триллер «Кто-то должен умереть» с Юлией Снигирь и Павлом Деревянко

«Король и Шут. Навсегда» (18+)

Полнометражное фэнтези на основе популярного сериала: местом действия на этот раз оказывается сказочная вселенная Горшка и Князя, которой угрожает армия мертвецов, которую воскресил злодей Некромант.

К своим ролям вернулись Константин Плотников, Влад Коноплев, Дарья Мельникова и Вера Вольт, а режиссером по-прежнему выступает Рустам Мосафир.

C 19 февраля