Что смотреть в кинотеатрах России на этой неделе: «Король и Шут. Навсегда», инди-хоррор «Ловушка для кролика» и триллер «Кто-то должен умереть» с Юлией Снигирь и Павлом Деревянко

А также — французский детектив «Частная жизнь» с Джоди Фостер, призер Венецианского кинофестиваля «Молчаливый друг», история о жизни Ленинградского зоопарка в блокаду «Красавица» и повторный прокат «Простой истории» Дэвида Линча. Собака.ru рассказывает о лучших фильмах, которые выходят в официальный российский прокат на этой неделе.
ГЛАВНОЕ
«Король и Шут. Навсегда» (18+)
Полнометражное фэнтези на основе популярного сериала: местом действия на этот раз оказывается сказочная вселенная Горшка и Князя, которой угрожает армия мертвецов, которую воскресил злодей Некромант.
К своим ролям вернулись Константин Плотников, Влад Коноплев, Дарья Мельникова и Вера Вольт, а режиссером по-прежнему выступает Рустам Мосафир.
C 19 февраля
«Ловушка для кролика» / Rabbit Trap (18+)
Музыканты Дарси (Дев Патель, «Лев») и Дафна (Рози Макьюэн, «Жатва») в поисках вдохновения отправляются в валлийскую глушь, где сталкиваются с загадочными явлениями — записывают странные звуки и попадают в магический круг. Кроме того, к ним приходит подружиться странная девочка без имени (Джейд Крут, «Ведьмак»), которая рассказывает легенды о местных верованиях. Режиссером инди-хоррора выступил дебютант Брин Чейни.
С 19 февраля
«Кто-то должен умереть» (18+)
Камерный ироничный триллер Евгения Григорьева («Подельники»). По сюжету две семейные пары вместе проводят время в загородном доме. Это богатые, но переживающие кризис отношений Юлия и Михаил (Юлия Снигирь и Павел Деревянко) и с виду вполне счастливые Аня и Никита (Аглая Тарасова и Денис Прытков). Однако идиллические выходные прерываются — узнав, что Миша и Аня крутят роман под носом у своих половинок, Юлия решает отравить обоих и заставить играть в жестокую игру — противоядие получит только тот, кто сможет доказать искренность своих чувств.
С 19 февраля
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ
«Молчаливый друг» / Stille Freundin (18+)
Три истории, которые разворачиваются в трех временных пластах (начало XX века, 70-е и годы пандемии), с неизменным местом действия — ботанический сад Марбургского университета, где за любовными и жизненными драмами студентов и ученых «наблюдает» вековое дерево гинкго билоба. В касте фильма-участника основного конкурса Венецианского фестиваля-2025 и обладателя приза ФИПРЕССИ — Леа Сейду («Не время умирать»), Луна Ведлер («Что видно отсюда») и Тони Люн Чу-Вай («Любовное настроение»). Режиссер — Ильдико Эньеди («О теле и душе»).
С 19 февраля
«Частная жизнь» / Vie privée (18+)
Французский детектив со звездой «Молчания ягнят» Джоди Фостер. Она играет психотерапевта по имени Лилиан, чья пациентка Паула (Виржини Эфира) якобы покончила с собой. Впрочем, доктор в это не верит и начинает собственное расследование. Режиссер — Ребекка Злотовски («Планетариум» и «Грани любви»).
C 19 февраля
«Красавица» (12+)
Драматичная история о жизни Ленинградского зоопарка в годы блокады: в центре внимания — история спасения бегемотихи по имени Красавица. В касте — Слава Копейкин, Юлия Пересильд, Стася Милославская, Виктор Сухоруков, Иван Добронравов и другие. Режиссером выступил Антон Богданов («Чудо»).
С 19 февраля
«Простая история» / The Straight Story (1999) (18+)
Самый понятный фильм Дэвида Линча возвращается на экраны — фермер Элвин (получивший за эту роль номинацию на «Оскар» Ричард Фарнсуорт) вновь через сотни километров отправится на газонокосилке к своему брату, с которым был в ссоре 10 лет.
C 19 февраля
Комментарии (0)