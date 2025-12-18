Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Уикенд

Чем заняться в Петербурге с 18 по 21 декабря

Гастроли спектакля «Ричард» с дважды лауреаткой «Золотой маски» Марией Смольниковой, выставка «ленинградского концептуалиста» Юрия Александрова, книжный фестиваль «Разворот» (в программе — встреча с писателем Антоном Секисовым!), концерты Boulevard Depo и Лехи Никонова, фэнтези-постановка Яны Туминой «Цирк Фибоначчи», а также перформанс Покраса Лампаса и двенадцатая часть новогодней франшизы «Елки» с Дмитрием Нагиевым и Руизлем Минекаевым в касте — Собака.ru рассказывает о главных событиях грядущих выходных в Петербурге.

ЧЕТВЕРГ: 18 ДЕКАБРЯ
ПЯТНИЦА: 19 ДЕКАБРЯ
СУББОТА: 20 ДЕКАБРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ: 21 ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ: 18 ДЕКАБРЯ

Рузиль Минекаев
Асет Героева

Рузиль Минекаев

Спектакль «Школа для дураков», «Мастерская» (16+)

19:30

Сюрреалистическая и трогательная история Саши Соколова становится для режиссера и актера Артура Гросса поводом к разговору о воспоминаниях и взрослении. 

Фестиваль «Площадь Искусств», Филармония им. Шостаковича (12+)

Среди хайлайтов — Шостакович в версии оркестра Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева, а также опера Моцарта «Волшебная флейта». Подробнее — в нашем гиде.

До 25 декабря

XI фестиваль итальянского кино RIFF, «Родина» (12+)

В программе — короткометражные ленты, драмы «Чао, Бамбино» и «Команданте», комедии «Любовь без фильтров» и «История Франка и Нины», документальный фильм «Росселлини. Жизнь без сценария» и многое другое.

До 21 декабря

Концерт Boulevard Depo, «А2» (16+)

20:00

Рэпер-абсурдист и икона новой волны русского хип-хопа представит новую специальную программу.

Спектакль «Трехгрошовая история», Театр им. Комиссаржевской (16+)

19:00

Претендент на звание одной из главных премьер сезона: постановщиком мюзикла стал трехкратный обладатель «Золотой маски» Алексей Франдетти, а среди приглашенных звезд — Лариса Долина и Иван Ожогин.

18, 19, 20, 21 декабря

В кинотеатрах на этой неделе смотрим новогоднюю франшизу «Елки 12» (6+) со звездным кастом (Нагиев! Минекаев!), ромком студии A24 о любовном треугольнике «Вечность» (18+), дебют в режиссуре сценариста сериалов «Американские боги» и «Ганнибал» «Поймать монстра» (18+), плутовскую комедию «Фэкхем-Холл» (18+), а также повторный прокат классики Люка Бессона «Пятый элемент» (18+), сказку «Волчьи дети Амэ и Юки» (12+), хоррор «Ночь койота» (18+) и анимационный фильм автора дилогии «Призрак в доспехах» «Яйцо ангела» (16+).

ПЯТНИЦА: 19 ДЕКАБРЯ

Юрий Александров
Юлия Карасик

Юрий Александров

Спектакль «Отель “У погибшего альпиниста”», «Скороход» (16+)

19:00

Сюжет фантастической повести братьев Стругацких — классический для герметичного детектива. В долине сходит лавина, и туристы вынуждены ожидать спасения в отеле. Все персонажи веселятся, пока не происходит загадочное убийство.

19, 20 декабря

Выставка «Андрей Карелин и Максим Дмитриев — мастера светописи из Нижнего Новгорода», «Росфото» (0+)

Более 300 пейзажей и портретов двух представителей раннего периода российской фотографии (речь идет о конце ХIХ века!).

До 15 февраля

Вечер израильского танца, «Левашовский хлебозавод» (18+)

20:00

Хореограф Лилах Пнина Ливне покажет две танцевальные работы и предложит поучаствовать в перформансе-вечеринке.

Выставка «Шкаф», NAMEGALLERY (18+)

«Ленинградский концептуалист», лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Юрий Александров составил коллекцию книг из подручных материалов — бумаги, одежды и даже макарон.

С 19 декабря по 7 февраля

Новогодняя ярмарка издательства «МИФ», Vokzal 1853 (18+)

Покупаем в подарок себе и близким романы, фэнтези и комиксы.

С 19 по 21 декабря

СУББОТА: 20 ДЕКАБРЯ

Антон Секисов
Константин Рассохин

Антон Секисов

Гастроли спектакля «Ричард», «Театр на Васильевском» (18+)

19:00 и 21:00

Фарс+трэш-трагикомедия выпускника Крымова Андрея Маника. По сюжету одинокий неудачник Виктор находит в купленном в кредит холодильнике шекспировского Ричарда III (его играет дважды лауреатка «Золотой маски» Мария Смольникова!).

20, 21 декабря

Книжный фестиваль «Разворот», «Севкабель Порт» (18+)

В дебютном маркете участвуют издательства «Поляндрия», Ad Marginem, «Сеанс», «Альпина», «НЛО», «Самокат», магазины «Порядок слов», «Во весь голос», «Все свободны» и многие другие. Не забудьте заглянуть в лекторий — на дискуссии о современных писательницах (при участии Яны Верзун) и преображении реальности через чтение (в списке спикеров — Антон Секисов).

С 20 по 21 декабря

Спектакль «Цирк Фибоначчи», «Упсала-Цирк» (12+)

19:00

Лауреатка премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга», режиссер Яна Тумина представляет инклюзивную фэнтези-постановку о чудесах и чудачествах.

20, 21 декабря

Перформанс Покраса Лампаса, Центр мультимедиа Русского музея (16+)

19:00

Каллиграфутурист Покрас Лампас и мастер печати Алексей Леготин создадут арт-объект, который объединит печатную графику и авторскую роспись.

Спектакль «Без поводка», «Драм.Площадка» (16+)

19:00

Этот стендап-моноспектакль — экспрессивный и ироничный монолог от лица собаки из приюта, ищущей своего хозяина.

Спектакль «Золушка», «Балтийский дом» (6+)

12:00 и 16:00

Режиссер Александра Мамкаева обещает в своей версии сказки волшебные превращения, вселяющие веру в театральную магию и в победу добра над злом.

20, 21 декабря

ВОСКРЕСЕНЬЕ: 21 ДЕКАБРЯ

Леха Никонов
Елена Насибуллина

Леха Никонов

Концерт Лехи Никонова, The Place (18+)

19:00

Главный панк Петербурга (и «последний танк в Париже»!) прочитает свою лирику, сыграет акустические версии песен и пообщается со зрителями.

Лекция «Другой Балабанов», «Сообщество» в Новой Голландии (18+)

18:00

Кинокритик Мария Кувшинова поговорит о феномене фильмов «Жмурки» и «Груз 200».

Выставка «Осторожно! Хрупкое», «Стрит-арт хранение» (18+)

В экспозиции — особенно уязвимые картины из грязи и скотча, куски штукатурки, спилы дерева и живопись на страусиных яйцах от авторов с уличным бэкграундом.

До 8 февраля

Концерт «Танцы минус», «Космонавт» (16+)

19:00

«Половинка», «Город», «Цветут цветы», «Иду» — подпеваем всем хитам группы Вячеслава Петкуна. 

