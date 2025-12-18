Чем заняться в Петербурге с 18 по 21 декабря

Спектакль «Школа для дураков», «Мастерская» (16+)

19:30

Сюрреалистическая и трогательная история Саши Соколова становится для режиссера и актера Артура Гросса поводом к разговору о воспоминаниях и взрослении.

Фестиваль «Площадь Искусств», Филармония им. Шостаковича (12+)

Среди хайлайтов — Шостакович в версии оркестра Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева, а также опера Моцарта «Волшебная флейта». Подробнее — в нашем гиде.

До 25 декабря

XI фестиваль итальянского кино RIFF, «Родина» (12+)

В программе — короткометражные ленты, драмы «Чао, Бамбино» и «Команданте», комедии «Любовь без фильтров» и «История Франка и Нины», документальный фильм «Росселлини. Жизнь без сценария» и многое другое.

До 21 декабря

Концерт Boulevard Depo, «А2» (16+)

20:00

Рэпер-абсурдист и икона новой волны русского хип-хопа представит новую специальную программу.

Спектакль «Трехгрошовая история», Театр им. Комиссаржевской (16+)

19:00

Претендент на звание одной из главных премьер сезона: постановщиком мюзикла стал трехкратный обладатель «Золотой маски» Алексей Франдетти, а среди приглашенных звезд — Лариса Долина и Иван Ожогин.

18, 19, 20, 21 декабря

В кинотеатрах на этой неделе смотрим новогоднюю франшизу «Елки 12» (6+) со звездным кастом (Нагиев! Минекаев!), ромком студии A24 о любовном треугольнике «Вечность» (18+), дебют в режиссуре сценариста сериалов «Американские боги» и «Ганнибал» «Поймать монстра» (18+), плутовскую комедию «Фэкхем-Холл» (18+), а также повторный прокат классики Люка Бессона «Пятый элемент» (18+), сказку «Волчьи дети Амэ и Юки» (12+), хоррор «Ночь койота» (18+) и анимационный фильм автора дилогии «Призрак в доспехах» «Яйцо ангела» (16+).