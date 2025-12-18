Чем заняться в Петербурге с 18 по 21 декабря

Гастроли спектакля «Ричард» с дважды лауреаткой «Золотой маски» Марией Смольниковой, выставка «ленинградского концептуалиста» Юрия Александрова, книжный фестиваль «Разворот» (в программе — встреча с писателем Антоном Секисовым!), концерты Boulevard Depo и Лехи Никонова, фэнтези-постановка Яны Туминой «Цирк Фибоначчи», а также перформанс Покраса Лампаса и двенадцатая часть новогодней франшизы «Елки» с Дмитрием Нагиевым и Руизлем Минекаевым в касте — Собака.ru рассказывает о главных событиях грядущих выходных в Петербурге.
ЧЕТВЕРГ: 18 ДЕКАБРЯ
Рузиль Минекаев
Спектакль «Школа для дураков», «Мастерская» (16+)
19:30
Сюрреалистическая и трогательная история Саши Соколова становится для режиссера и актера Артура Гросса поводом к разговору о воспоминаниях и взрослении.
Фестиваль «Площадь Искусств», Филармония им. Шостаковича (12+)
Среди хайлайтов — Шостакович в версии оркестра Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева, а также опера Моцарта «Волшебная флейта». Подробнее — в нашем гиде.
До 25 декабря
XI фестиваль итальянского кино RIFF, «Родина» (12+)
В программе — короткометражные ленты, драмы «Чао, Бамбино» и «Команданте», комедии «Любовь без фильтров» и «История Франка и Нины», документальный фильм «Росселлини. Жизнь без сценария» и многое другое.
До 21 декабря
Концерт Boulevard Depo, «А2» (16+)
20:00
Рэпер-абсурдист и икона новой волны русского хип-хопа представит новую специальную программу.
Спектакль «Трехгрошовая история», Театр им. Комиссаржевской (16+)
19:00
Претендент на звание одной из главных премьер сезона: постановщиком мюзикла стал трехкратный обладатель «Золотой маски» Алексей Франдетти, а среди приглашенных звезд — Лариса Долина и Иван Ожогин.
18, 19, 20, 21 декабря
В кинотеатрах на этой неделе смотрим новогоднюю франшизу «Елки 12» (6+) со звездным кастом (Нагиев! Минекаев!), ромком студии A24 о любовном треугольнике «Вечность» (18+), дебют в режиссуре сценариста сериалов «Американские боги» и «Ганнибал» «Поймать монстра» (18+), плутовскую комедию «Фэкхем-Холл» (18+), а также повторный прокат классики Люка Бессона «Пятый элемент» (18+), сказку «Волчьи дети Амэ и Юки» (12+), хоррор «Ночь койота» (18+) и анимационный фильм автора дилогии «Призрак в доспехах» «Яйцо ангела» (16+).
ПЯТНИЦА: 19 ДЕКАБРЯ
Юрий Александров
Спектакль «Отель “У погибшего альпиниста”», «Скороход» (16+)
19:00
Сюжет фантастической повести братьев Стругацких — классический для герметичного детектива. В долине сходит лавина, и туристы вынуждены ожидать спасения в отеле. Все персонажи веселятся, пока не происходит загадочное убийство.
19, 20 декабря
Выставка «Андрей Карелин и Максим Дмитриев — мастера светописи из Нижнего Новгорода», «Росфото» (0+)
Более 300 пейзажей и портретов двух представителей раннего периода российской фотографии (речь идет о конце ХIХ века!).
До 15 февраля
Вечер израильского танца, «Левашовский хлебозавод» (18+)
20:00
Хореограф Лилах Пнина Ливне покажет две танцевальные работы и предложит поучаствовать в перформансе-вечеринке.
Выставка «Шкаф», NAMEGALLERY (18+)
«Ленинградский концептуалист», лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Юрий Александров составил коллекцию книг из подручных материалов — бумаги, одежды и даже макарон.
С 19 декабря по 7 февраля
Новогодняя ярмарка издательства «МИФ», Vokzal 1853 (18+)
Покупаем в подарок себе и близким романы, фэнтези и комиксы.
С 19 по 21 декабря
СУББОТА: 20 ДЕКАБРЯ
Антон Секисов
Гастроли спектакля «Ричард», «Театр на Васильевском» (18+)
19:00 и 21:00
Фарс+трэш-трагикомедия выпускника Крымова Андрея Маника. По сюжету одинокий неудачник Виктор находит в купленном в кредит холодильнике шекспировского Ричарда III (его играет дважды лауреатка «Золотой маски» Мария Смольникова!).
20, 21 декабря
Книжный фестиваль «Разворот», «Севкабель Порт» (18+)
В дебютном маркете участвуют издательства «Поляндрия», Ad Marginem, «Сеанс», «Альпина», «НЛО», «Самокат», магазины «Порядок слов», «Во весь голос», «Все свободны» и многие другие. Не забудьте заглянуть в лекторий — на дискуссии о современных писательницах (при участии Яны Верзун) и преображении реальности через чтение (в списке спикеров — Антон Секисов).
С 20 по 21 декабря
Спектакль «Цирк Фибоначчи», «Упсала-Цирк» (12+)
19:00
Лауреатка премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга», режиссер Яна Тумина представляет инклюзивную фэнтези-постановку о чудесах и чудачествах.
20, 21 декабря
Перформанс Покраса Лампаса, Центр мультимедиа Русского музея (16+)
19:00
Каллиграфутурист Покрас Лампас и мастер печати Алексей Леготин создадут арт-объект, который объединит печатную графику и авторскую роспись.
Спектакль «Без поводка», «Драм.Площадка» (16+)
19:00
Этот стендап-моноспектакль — экспрессивный и ироничный монолог от лица собаки из приюта, ищущей своего хозяина.
Спектакль «Золушка», «Балтийский дом» (6+)
12:00 и 16:00
Режиссер Александра Мамкаева обещает в своей версии сказки волшебные превращения, вселяющие веру в театральную магию и в победу добра над злом.
20, 21 декабря
ВОСКРЕСЕНЬЕ: 21 ДЕКАБРЯ
Леха Никонов
Концерт Лехи Никонова, The Place (18+)
19:00
Главный панк Петербурга (и «последний танк в Париже»!) прочитает свою лирику, сыграет акустические версии песен и пообщается со зрителями.
Лекция «Другой Балабанов», «Сообщество» в Новой Голландии (18+)
18:00
Кинокритик Мария Кувшинова поговорит о феномене фильмов «Жмурки» и «Груз 200».
Выставка «Осторожно! Хрупкое», «Стрит-арт хранение» (18+)
В экспозиции — особенно уязвимые картины из грязи и скотча, куски штукатурки, спилы дерева и живопись на страусиных яйцах от авторов с уличным бэкграундом.
До 8 февраля
Концерт «Танцы минус», «Космонавт» (16+)
19:00
«Половинка», «Город», «Цветут цветы», «Иду» — подпеваем всем хитам группы Вячеслава Петкуна.
