Кино и сериалы

Что смотреть в кинотеатрах России на этой неделе: «Елки 12», Мадс Миккельсен в фэнтези «Поймать монстра» и ромком «Вечность» с Элизабет Олсен

А также — классика аниме «Яйцо ангела» и «Волчьи дети Амэ и Юки» на больших экранах, аристократическая английская комедия «Фэкхем-Холл» и сатирический хоррор «Ночь койота». Собака.ru рассказывает о лучших фильмах, которые выходят в официальный российский прокат на этой неделе.

ГЛАВНОЕ
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ

ГЛАВНОЕ

Базелевс Продакшн, 2025

«Елки 12» (6+)

В очередной части новогодней франшизы история строится вокруг приключений девятилетнего Вани (Костя Каримов, «Лихие», «Тайны следствия»). Невероятно самостоятельный молодой человек отправляется в Великий Устюг, чтобы попросить Деда Мороза помешать разводу родителей.

В касте комедии традиционно много знакомых лиц: Дмитрий Нагиев, Рузиль Минекаев, Андрей Рожков, Дмитрий Журавлев, Мария Камова (aka Маш Милаш) и другие. Сценарий написали Жора Крыжовников («Слово пацана») и Петр Внуков («Мир! Дружба! Жвачка!»).

С 18 декабря

A24, Star Thrower Entertainment, 2025

«Вечность» / Eternity (18+)

Ромком студии A24 о любовном треугольнике на том свете: Джоан (Элизабет Олсен, Ванда из киновселенной Marvel) приходится выбирать, с кем провести оставшуюся вечность — либо с мужем Ларри (Майлз Теллер из «Одержимости»), либо с первым романтическим увлечением Люком (Каллум Тернер из «Властелинов воздуха»).

Режиссер — Дэвид Фрейн, снявший «Третью волну зомби».

C 18 декабря

Dust Bunny Productions, Entertainment One, Hero Squared, Living Dead Guy Productions, Thunder Road Pictures, 2025

«Поймать монстра» / Dust Bunny (18+)

Полнометражный режиссерский дебют сценариста сериалов «Американские боги» и «Ганнибал» Брайана Фуллера. Восьмилетняя Аврора (Софи Слоун) знакомится со своим весьма подозрительным соседом (Мадс Миккельсен) и настоятельно просит его помочь справиться с монстром под кроватью, который якобы убил ее семью. Тонкость ситуации в том, что нелюдимый мужчина — бывший наемный убийца под псевдонимом Резидент 5B. Он быстро начинает подозревать, что родители ребенка погибли не из-за загадочного существа, а по вине его старых знакомых по опасному бизнесу. Также в картине снялись звезда «Чужих» Сигурни Уивер, Давид Дастмалчан из «Оппенгеймера» и Ребекка Хендерсон из «Жизней матрешки».

C 18 декабря

ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ

Elysian Film Group, Mews Films, Two & Two Pictures, Vacancy Films, 2025

«Фэкхем-Холл» / Fackham Hall (18+)

Плутовская комедия в декорациях британских 1930-х — обаятельный мошенник по имени Эрик (Бен Рэдклифф, «Властелины воздуха») устраивается прислуживать высокомерному аристократическому семейству Дэвенпортов и оказывается в эпицентре детективной истории с убийством. Также в картине снялись Кэтрин Уотерстон («Фантастические твари и где они обитают»), Дэмиэн Льюис («Родина»), Томасин Маккензи («Кролик Джоджо») и звезда «Гарри Поттера» Том Фелтон. Ведущим автором сценария выступил известный стендап-комик Джимми Карр.

C 18 декабря

Gaumont, Pinewood Studios, 1997

«Пятый элемент» / The Fifth Element (1997) (18+)

Число людей, не смотревших классический комедийный сай-фай всенародного любимца (а в ранних работах — режиссера-авторcкого кино из движения cinéma du look) Люка Бессона с Миллой Йовович и Брюсом Уиллисом стремится к нулю. Однако увидеть его в кинотеатре в 2025 году — вполне любопытный челлендж.

C 18 декабря

Nippon Television Network (NTV), Studio Chizu, Madhouse, Kadokawa Shoten Publishing Co., Video Audio Project (VAP), D.N. Dream Partners, Yomiuri-TV Enterprise, Toho Company, Dentsu, Digital Frontier, Sapporo Television Broadcasting Company, 2012

«Волчьи дети Амэ и Юки» / Okami kodomo no Ame to Yuki (2012) (12+)

Новая возможность познакомиться с творчеством живого классика аниме Мамору Хосоды в кино. Вслед за «Девочкой, покорившей время» и «Летними войнами» в прокат выходит его мультфильм «Волчьи дети Амэ и Юки» — трогательная сказка о брате и сестре, которые после гибели отца-оборотня живут в глуши и прячут от окружающих свою истинную сущность.

C 18 декабря

Capstone Studios, Gramercy Park Media, Jaguar Bite, Sugar Studios LA, Tea, 2025

«Ночь койота» / Coyotes (18+)

Комедийный хоррор Скотта Минихана («Искатели могил») о семейной парочке богачей, которая осталась один на один со стаей голодных и очень опасных койотов на Голливудских холмах. Главные роли сыграли Джастин Лонг («Варвар») и Кейт Босворт («Рубеж выживания»).

C 18 декабря

Studio DEEN, Tokuma Shoten, 1985

«Яйцо ангела» / Tenshi no tamago (1985) (16+)

Анимационный фильм автора дилогии «Призрак в доспехах» Мамору Осии выходит на экраны в отреставрированном виде. Сюрреалистический визуальный опыт из середины восьмидесятых, в котором девочка с загадочным яйцом в руках встречает воина в сновидческих декорациях, теперь можно пережить в кинотеатре в качестве 4K.

C 18 декабря

Комментарии (0)

