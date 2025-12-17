Что смотреть в кинотеатрах России на этой неделе: «Елки 12», Мадс Миккельсен в фэнтези «Поймать монстра» и ромком «Вечность» с Элизабет Олсен

А также — классика аниме «Яйцо ангела» и «Волчьи дети Амэ и Юки» на больших экранах, аристократическая английская комедия «Фэкхем-Холл» и сатирический хоррор «Ночь койота». Собака.ru рассказывает о лучших фильмах, которые выходят в официальный российский прокат на этой неделе.
ГЛАВНОЕ
«Елки 12» (6+)
В очередной части новогодней франшизы история строится вокруг приключений девятилетнего Вани (Костя Каримов, «Лихие», «Тайны следствия»). Невероятно самостоятельный молодой человек отправляется в Великий Устюг, чтобы попросить Деда Мороза помешать разводу родителей.
В касте комедии традиционно много знакомых лиц: Дмитрий Нагиев, Рузиль Минекаев, Андрей Рожков, Дмитрий Журавлев, Мария Камова (aka Маш Милаш) и другие. Сценарий написали Жора Крыжовников («Слово пацана») и Петр Внуков («Мир! Дружба! Жвачка!»).
С 18 декабря
«Вечность» / Eternity (18+)
Ромком студии A24 о любовном треугольнике на том свете: Джоан (Элизабет Олсен, Ванда из киновселенной Marvel) приходится выбирать, с кем провести оставшуюся вечность — либо с мужем Ларри (Майлз Теллер из «Одержимости»), либо с первым романтическим увлечением Люком (Каллум Тернер из «Властелинов воздуха»).
Режиссер — Дэвид Фрейн, снявший «Третью волну зомби».
C 18 декабря
«Поймать монстра» / Dust Bunny (18+)
Полнометражный режиссерский дебют сценариста сериалов «Американские боги» и «Ганнибал» Брайана Фуллера. Восьмилетняя Аврора (Софи Слоун) знакомится со своим весьма подозрительным соседом (Мадс Миккельсен) и настоятельно просит его помочь справиться с монстром под кроватью, который якобы убил ее семью. Тонкость ситуации в том, что нелюдимый мужчина — бывший наемный убийца под псевдонимом Резидент 5B. Он быстро начинает подозревать, что родители ребенка погибли не из-за загадочного существа, а по вине его старых знакомых по опасному бизнесу. Также в картине снялись звезда «Чужих» Сигурни Уивер, Давид Дастмалчан из «Оппенгеймера» и Ребекка Хендерсон из «Жизней матрешки».
C 18 декабря
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ
«Фэкхем-Холл» / Fackham Hall (18+)
Плутовская комедия в декорациях британских 1930-х — обаятельный мошенник по имени Эрик (Бен Рэдклифф, «Властелины воздуха») устраивается прислуживать высокомерному аристократическому семейству Дэвенпортов и оказывается в эпицентре детективной истории с убийством. Также в картине снялись Кэтрин Уотерстон («Фантастические твари и где они обитают»), Дэмиэн Льюис («Родина»), Томасин Маккензи («Кролик Джоджо») и звезда «Гарри Поттера» Том Фелтон. Ведущим автором сценария выступил известный стендап-комик Джимми Карр.
C 18 декабря
«Пятый элемент» / The Fifth Element (1997) (18+)
Число людей, не смотревших классический комедийный сай-фай всенародного любимца (а в ранних работах — режиссера-авторcкого кино из движения cinéma du look) Люка Бессона с Миллой Йовович и Брюсом Уиллисом стремится к нулю. Однако увидеть его в кинотеатре в 2025 году — вполне любопытный челлендж.
C 18 декабря
«Волчьи дети Амэ и Юки» / Okami kodomo no Ame to Yuki (2012) (12+)
Новая возможность познакомиться с творчеством живого классика аниме Мамору Хосоды в кино. Вслед за «Девочкой, покорившей время» и «Летними войнами» в прокат выходит его мультфильм «Волчьи дети Амэ и Юки» — трогательная сказка о брате и сестре, которые после гибели отца-оборотня живут в глуши и прячут от окружающих свою истинную сущность.
C 18 декабря
«Ночь койота» / Coyotes (18+)
Комедийный хоррор Скотта Минихана («Искатели могил») о семейной парочке богачей, которая осталась один на один со стаей голодных и очень опасных койотов на Голливудских холмах. Главные роли сыграли Джастин Лонг («Варвар») и Кейт Босворт («Рубеж выживания»).
C 18 декабря
«Яйцо ангела» / Tenshi no tamago (1985) (16+)
Анимационный фильм автора дилогии «Призрак в доспехах» Мамору Осии выходит на экраны в отреставрированном виде. Сюрреалистический визуальный опыт из середины восьмидесятых, в котором девочка с загадочным яйцом в руках встречает воина в сновидческих декорациях, теперь можно пережить в кинотеатре в качестве 4K.
C 18 декабря
