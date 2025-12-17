Что смотреть в кинотеатрах России на этой неделе: «Елки 12», Мадс Миккельсен в фэнтези «Поймать монстра» и ромком «Вечность» с Элизабет Олсен

«Поймать монстра» / Dust Bunny (18+)

Полнометражный режиссерский дебют сценариста сериалов «Американские боги» и «Ганнибал» Брайана Фуллера. Восьмилетняя Аврора (Софи Слоун) знакомится со своим весьма подозрительным соседом (Мадс Миккельсен) и настоятельно просит его помочь справиться с монстром под кроватью, который якобы убил ее семью. Тонкость ситуации в том, что нелюдимый мужчина — бывший наемный убийца под псевдонимом Резидент 5B. Он быстро начинает подозревать, что родители ребенка погибли не из-за загадочного существа, а по вине его старых знакомых по опасному бизнесу. Также в картине снялись звезда «Чужих» Сигурни Уивер, Давид Дастмалчан из «Оппенгеймера» и Ребекка Хендерсон из «Жизней матрешки».

C 18 декабря