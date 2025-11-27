Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Чем заняться в Петербурге с 27 по 30 ноября

Брехт в версии «Мастерской Никиты Михалкова» на сцене Александринки, творческий вечер актера и режиссера Евгения Ткачука, спектакль-балет с участием Ульяны Лопаткиной,  ретроспектива художника Геннадия Устюгова, а также концерт любимца альфа, зумеров и миллениалов Вани Дмитриенко, алгорейв (техно+кодинг в лайв-режиме!) и фестиваль бразильского кино — Собака.ru рассказывает о главных событиях грядущих выходных в Петербурге.

ЧЕТВЕРГ: 27 НОЯБРЯ
ПЯТНИЦА: 28 НОЯБРЯ
СУББОТА: 29 НОЯБРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ: 30 НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ: 27 НОЯБРЯ

Николай Хомерики
Наталья Скворцова

Николай Хомерики

Концерт Вани Дмитриенко, «Ледовый дворец» (12+)

20:00

Двухдневный марафон бэнгеров звезды соцсетей и кумира альфа, зумеров и миллениалов! Подпеваем релизы у с Анной Пересильд «Силуэт», «Цветаевой» и, конечно, «Венере-Юпитеру»!

27 и 28 ноября

Спектакль «Путч, птицы, призраки», «Городской театр» (12+)

19:00

Трогательная история о поэте и времени больших перемен: его застает врасплох августовский путч 1991 года.

Фестиваль бразильского кино, «Родина» (18+)

В программе — лауреат «Оскара» «Я все еще здесь», драма о ливанских иммигрантах в бразильских лесах «Портрет неизвестного Востока», документальная лента о композиторе Милтоне Насименто «Битука»и многое другое.

С 27 по 30 ноября

Презентация книги «Картографы рая и ада», «Подписные издания» (16+)

19:00

Ведущий подкаста «ФантКаст» Василий Владимирский представит сборник статей о биографиях и творчестве авторов лучшего сайнс-фикшена: от Роберт Хайнлайна до братьев Стругацких.

Концерт Terelya, Base (16+)

19:00

Актриса и инди-поп-певица Юлия Тереля (aka Terelya) исполнит треки из нового альбома «Среднестатистическая женщина» — при этом в расширенном составе!

В кинотеатрах на этой неделе смотрим драматический триллер «Умри, моя любовь» (18+) с Дженнифер Лоуренс и Робертом Паттинсоном, повторный прокат классики Дэвида Линча «Человек-слон» (18+), камерный сай-фай с сестрой Руни Мары Кейт «Астронавт» (16+), спортивное аниме «Стометровка» (12+), байопик об одном из организаторов антинацистского сопротивления в Австрии «Бонхеффер: Пастор, шпион, убийца» (16+) и новогодний ромком Николая Хомерики «Тик-Так» (12+).

ПЯТНИЦА: 28 НОЯБРЯ

Геннадий Устюгов
Юрий Молодковец

Геннадий Устюгов

Спектакль «Три сестры», Театр «На Литейном» (16+)

19:00

В этом году одной из самых прославленных пьес в истории российского и мирового театра исполняется 125 лет, и режиссер Александр Огарев предпримет попытку взглянуть на классику иначе, чем его предшественники.

28 и 29 ноября

Выставка «Букварь жизни», Михайловский замок (16+)

Масштабная ретроспектива (100 работ!) Геннадия Устюгова — иконы андеграунда и лауреата премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга».

До 17 декабря

Вечеринка «ЛУЧ’» x Open Alpha, Blank (18+)

23:00

Впервые в Петербурге организуют алгорейв — то есть синтез музыки и кодинга в режиме реального времени. Техно-вечеринка в прямом смысле! 

Спектакль «Анна Каренина», Малый театр кукол (16+)

19:00

Худрук МТК Чакчи Фросноккерс придумал, как рассказать языком театра кукол о трудностях выбора между долгом и чувством.

Спектакль «Страх и отчаяние в Третьей империи», Александринский театр (18+)

19:00

«Мастерская Никиты Михалкова» покажет постановку своего основателя по мотивам пьесы Брехта.

28 и 29 ноября

СУББОТА: 29 НОЯБРЯ

Евгений Ткачук
Наталья Скворцова

Евгений Ткачук

Творческий вечер Евгения Ткачука, конно-драматический театр «ВелесО» (18+)

17:00

Отличнйй повод съездить на выходных Ленобласть! В программе — живое общение с актером Евгением Ткачуком, в том числе об его уникальном театре, в котором лошади играют наравне с артистами. 

Выставка «В зеркале судьбы. Русский исторический портрет», Михайловский замок (6+)

В экспозиции — сразу 300 произведений (от Репина до Крамского!). Среди хайлайтов — «Портрет семьи Мариетти»  Брюллова.

До 12 мая

Спектакль «Ночной полет», Театр им. Комиссаржевской (12+)

Дебютантка Мария Мисник выпускает постановку по роману Антуана де Сент-Экзюпери.

29 и 30 ноября

Презентация книги «Стихи для мамы», «Фонтанка-69» (18+)

19:00

Участник групп «Щенки» и «Он Юн» Максим Тесли представит сборник лирики.

Вечеринка Underground Experience 31, Blank (18+)

23:00

Отмечаем день рождения одноименного лейбла электронным лайн-апом: Slon, Robakidze, Залетный, Ершов, Fobos и другие.

ВОСКРЕСЕНЬЕ: 30 НОЯБРЯ

Петр Термен
Наталья Скворцов

Петр Термен

Спектакль-балет «Бах-exersice», Левашовский хлебозавод (12+)

19:00

Этуаль Мариинского театра Ульяна Лопаткина, хореограф Анна Богодухова и артисты театра «Два крыла» покажут свое видение музыки Баха и экзерсиса, то есть классических балетных упражнений.

Спектакль «Мой Рубцов», «Узел» (18+)

19:00

Екатерина Шихова инсценирует драму о токсичных взаимоотношениях Люды и Коли, поклонника творчества поэта Николая Рубцова.

Концерт «Ундервуда», «Космонавт» (16+)

19:00

Большой сольник авторов вечного хита «Гагарин, я вас любила».

Спецпоказ «Выживут только любовники», «Родина» (18+)

19:00

Романтическая притча Джима Джармуша о, казалось бы, скитаниях двух вампиров, а на самом деле — вечных чувствах. 

Концерт-лаборатория Birth of Sound, ЦСИ им. Курехина (18+)

19:00

Внук изобретателя терменвокса Петр Термен и электронный музыкант Dmitry Lu исследуют физику звука и его происхождение.

