Чем заняться в Петербурге с 27 по 30 ноября

Брехт в версии «Мастерской Никиты Михалкова» на сцене Александринки, творческий вечер актера и режиссера Евгения Ткачука, спектакль-балет с участием Ульяны Лопаткиной, ретроспектива художника Геннадия Устюгова, а также концерт любимца альфа, зумеров и миллениалов Вани Дмитриенко, алгорейв (техно+кодинг в лайв-режиме!) и фестиваль бразильского кино — Собака.ru рассказывает о главных событиях грядущих выходных в Петербурге.
ЧЕТВЕРГ: 27 НОЯБРЯ
Николай Хомерики
Концерт Вани Дмитриенко, «Ледовый дворец» (12+)
20:00
Двухдневный марафон бэнгеров звезды соцсетей и кумира альфа, зумеров и миллениалов! Подпеваем релизы у с Анной Пересильд «Силуэт», «Цветаевой» и, конечно, «Венере-Юпитеру»!
27 и 28 ноября
Спектакль «Путч, птицы, призраки», «Городской театр» (12+)
19:00
Трогательная история о поэте и времени больших перемен: его застает врасплох августовский путч 1991 года.
Фестиваль бразильского кино, «Родина» (18+)
В программе — лауреат «Оскара» «Я все еще здесь», драма о ливанских иммигрантах в бразильских лесах «Портрет неизвестного Востока», документальная лента о композиторе Милтоне Насименто «Битука»и многое другое.
С 27 по 30 ноября
Презентация книги «Картографы рая и ада», «Подписные издания» (16+)
19:00
Ведущий подкаста «ФантКаст» Василий Владимирский представит сборник статей о биографиях и творчестве авторов лучшего сайнс-фикшена: от Роберт Хайнлайна до братьев Стругацких.
Концерт Terelya, Base (16+)
19:00
Актриса и инди-поп-певица Юлия Тереля (aka Terelya) исполнит треки из нового альбома «Среднестатистическая женщина» — при этом в расширенном составе!
В кинотеатрах на этой неделе смотрим драматический триллер «Умри, моя любовь» (18+) с Дженнифер Лоуренс и Робертом Паттинсоном, повторный прокат классики Дэвида Линча «Человек-слон» (18+), камерный сай-фай с сестрой Руни Мары Кейт «Астронавт» (16+), спортивное аниме «Стометровка» (12+), байопик об одном из организаторов антинацистского сопротивления в Австрии «Бонхеффер: Пастор, шпион, убийца» (16+) и новогодний ромком Николая Хомерики «Тик-Так» (12+).
ПЯТНИЦА: 28 НОЯБРЯ
Геннадий Устюгов
Спектакль «Три сестры», Театр «На Литейном» (16+)
19:00
В этом году одной из самых прославленных пьес в истории российского и мирового театра исполняется 125 лет, и режиссер Александр Огарев предпримет попытку взглянуть на классику иначе, чем его предшественники.
28 и 29 ноября
Выставка «Букварь жизни», Михайловский замок (16+)
Масштабная ретроспектива (100 работ!) Геннадия Устюгова — иконы андеграунда и лауреата премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга».
До 17 декабря
Вечеринка «ЛУЧ’» x Open Alpha, Blank (18+)
23:00
Впервые в Петербурге организуют алгорейв — то есть синтез музыки и кодинга в режиме реального времени. Техно-вечеринка в прямом смысле!
Спектакль «Анна Каренина», Малый театр кукол (16+)
19:00
Худрук МТК Чакчи Фросноккерс придумал, как рассказать языком театра кукол о трудностях выбора между долгом и чувством.
Спектакль «Страх и отчаяние в Третьей империи», Александринский театр (18+)
19:00
«Мастерская Никиты Михалкова» покажет постановку своего основателя по мотивам пьесы Брехта.
28 и 29 ноября
СУББОТА: 29 НОЯБРЯ
Евгений Ткачук
Творческий вечер Евгения Ткачука, конно-драматический театр «ВелесО» (18+)
17:00
Отличнйй повод съездить на выходных Ленобласть! В программе — живое общение с актером Евгением Ткачуком, в том числе об его уникальном театре, в котором лошади играют наравне с артистами.
Выставка «В зеркале судьбы. Русский исторический портрет», Михайловский замок (6+)
В экспозиции — сразу 300 произведений (от Репина до Крамского!). Среди хайлайтов — «Портрет семьи Мариетти» Брюллова.
До 12 мая
Спектакль «Ночной полет», Театр им. Комиссаржевской (12+)
Дебютантка Мария Мисник выпускает постановку по роману Антуана де Сент-Экзюпери.
29 и 30 ноября
Презентация книги «Стихи для мамы», «Фонтанка-69» (18+)
19:00
Участник групп «Щенки» и «Он Юн» Максим Тесли представит сборник лирики.
Вечеринка Underground Experience 31, Blank (18+)
23:00
Отмечаем день рождения одноименного лейбла электронным лайн-апом: Slon, Robakidze, Залетный, Ершов, Fobos и другие.
ВОСКРЕСЕНЬЕ: 30 НОЯБРЯ
Петр Термен
Спектакль-балет «Бах-exersice», Левашовский хлебозавод (12+)
19:00
Этуаль Мариинского театра Ульяна Лопаткина, хореограф Анна Богодухова и артисты театра «Два крыла» покажут свое видение музыки Баха и экзерсиса, то есть классических балетных упражнений.
Спектакль «Мой Рубцов», «Узел» (18+)
19:00
Екатерина Шихова инсценирует драму о токсичных взаимоотношениях Люды и Коли, поклонника творчества поэта Николая Рубцова.
Концерт «Ундервуда», «Космонавт» (16+)
19:00
Большой сольник авторов вечного хита «Гагарин, я вас любила».
Спецпоказ «Выживут только любовники», «Родина» (18+)
19:00
Романтическая притча Джима Джармуша о, казалось бы, скитаниях двух вампиров, а на самом деле — вечных чувствах.
Концерт-лаборатория Birth of Sound, ЦСИ им. Курехина (18+)
19:00
Внук изобретателя терменвокса Петр Термен и электронный музыкант Dmitry Lu исследуют физику звука и его происхождение.
