Чем заняться в Петербурге с 27 по 30 ноября

Спектакль «Три сестры», Театр «На Литейном» (16+)

19:00

В этом году одной из самых прославленных пьес в истории российского и мирового театра исполняется 125 лет, и режиссер Александр Огарев предпримет попытку взглянуть на классику иначе, чем его предшественники.

28 и 29 ноября

Выставка «Букварь жизни», Михайловский замок (16+)

Масштабная ретроспектива (100 работ!) Геннадия Устюгова — иконы андеграунда и лауреата премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга».

До 17 декабря

Вечеринка «ЛУЧ’» x Open Alpha, Blank (18+)

23:00

Впервые в Петербурге организуют алгорейв — то есть синтез музыки и кодинга в режиме реального времени. Техно-вечеринка в прямом смысле!

Спектакль «Анна Каренина», Малый театр кукол (16+)

19:00

Худрук МТК Чакчи Фросноккерс придумал, как рассказать языком театра кукол о трудностях выбора между долгом и чувством.

Спектакль «Страх и отчаяние в Третьей империи», Александринский театр (18+)

19:00

«Мастерская Никиты Михалкова» покажет постановку своего основателя по мотивам пьесы Брехта.

28 и 29 ноября