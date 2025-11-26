Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Кино и сериалы

Что смотреть в кинотеатрах России на этой неделе: Лоуренс и Паттинсон в драме «Умри, моя любовь», «Астронавт» с Кейт Марой и повторный прокат «Человека-слона» Линча

А также — новогодняя комедия Николая Хомерики «Тик-Так», исторический триллер «Бонхеффер: Пастор, шпион, убийца» и спортивное аниме «Стометровка». Собака.ru рассказывает о лучших фильмах, которые выходят в официальный российский прокат на этой неделе.

ГЛАВНОЕ
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ

ГЛАВНОЕ

Excellent Cadaver, Black Label Media, Sikelia Productions, 2025

«Умри, моя любовь» / Die My Love (18+)

Семейный драматический триллер с Дженнифер Лоуренс и Робертом Паттинсоном — их герои, влюбленные Грейс и Джексон, сбегают ото всех в горы Монтаны и хотят начать жизнь с нуля. Получается не очень: парочка довольно быстро погружается в ад в отношениях из-за послеродовой депрессии, галлюцинаций, паранойи по поводу измен и тому подобного.

Также в касте — Ник Нолти, Сисси Спейсек и Лакит Стэнфилд. Режиссером картины, показанной в этом году в основном конкурсе Канн, стала Линн Рэмси («Что-то не так с Кевином»).

С 27 ноября

Brooksfilms, 1980

«Человек-слон» / The Elephant Man (1980) (18+)

Классика Дэвида Линча в повторном прокате. Редкий шанс посмотреть на большом экране кинотеатров тревожную гипнотическую драму о взаимоотношениях доктора Тривза (Энтони Хопкинс) и мужчины с жуткими врожденными патологиями по имени Джон Меррик (Джон Херт).

C 27 ноября

Fuller Media, The Wonder Company, Bee-Hive Productions, Fifth Season, Wild Atlantic Pictures, 2025

«Астронавт» / The Astronaut (16+)

Камерный сай-фай о девушке-астронавте Сэм (Кейт Мара, «Звоните Джейн») — после аварии на спускаемом аппарате та приводняется где-то в Атлантическом океане. Ее приемный отец, генерал Харрис (Лоренс Фишберн), помещает дочь на карантин в своем особняке — постепенно возникают подозрения, что она могла случайно привезти на Землю опасный инопланетный организм. Режиссером выступила Джессика Варлей (хоррор «Фобии»).

C 27 ноября

ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ

Asmik Ace, GKIDS, Pony Canyon, Rock'n Roll Mountain, Tokyo Broadcasting System (TBS), 2025

«Стометровка» / Hyakuemu (12+)

Спортивное аниме Кэндзи Иваисавы о талантливом школьнике-легкоатлете Тогаси (в российском прокате его озвучивает Дмитрий Чеботарев), который когда-то обучил своего не столь техничного, но упорного нового друга Комию премудростям бега на 100 метров. Это привело к логичному финалу: в итоге им придется выяснить, кто же все-таки лучше на дистанции.

С 27 ноября

Crow's Nest Productions, Fontana, In Plain Sight Group, Guy Walks into a Bar Productions, 2024

«Бонхеффер: Пастор, шпион, убийца» / Bonhoeffer: Pastor. Spy. Assassin (16+)

Драматический триллер о судьбе Дитриха Бонхеффера (Йонас Дасслер, «Золотая перчатка») — немецкого лютеранского пастора и теолога, активно участвовавшего в организации антинацистского сопротивления в годы Второй мировой. Также в фильме Тодда Комарники (сценарист «Чуда на Гудзоне» и «Игр разума») снялись звезда «Мастера и Маргариты» Аугуст Диль, Мориц Бляйбтрой («Беги, Лола, беги», «Элементарные частицы») и Дэвид Джонссон из «Долгой прогулки».

C 27 ноября

ArtMasters, Кинообраз, 2025

«Тик-Так» (12+)

Фильм Николая Хомерики в жанре новогоднего ромкома. По сюжету супружеская пара актеров Савельевых, переживающая разлад в отношениях (Егор Корешков и Александра Власова), играют свой последний спектакль в амплуа Деда Мороза и Снегурочки, но оказываются запертыми в одной гримерке. При этом вместе с бомбой с часовым механизмом.

Также в фильме снялись Олеся Иванченко («Няня Оксана»), Борис Каморзин («Право выбора») и Игорь Царегородцев («Инспектор Гаврилов»).

С 27 ноября

Комментарии (0)

