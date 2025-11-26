Что смотреть в кинотеатрах России на этой неделе: Лоуренс и Паттинсон в драме «Умри, моя любовь», «Астронавт» с Кейт Марой и повторный прокат «Человека-слона» Линча

«Умри, моя любовь» / Die My Love (18+)

Семейный драматический триллер с Дженнифер Лоуренс и Робертом Паттинсоном — их герои, влюбленные Грейс и Джексон, сбегают ото всех в горы Монтаны и хотят начать жизнь с нуля. Получается не очень: парочка довольно быстро погружается в ад в отношениях из-за послеродовой депрессии, галлюцинаций, паранойи по поводу измен и тому подобного.

Также в касте — Ник Нолти, Сисси Спейсек и Лакит Стэнфилд. Режиссером картины, показанной в этом году в основном конкурсе Канн, стала Линн Рэмси («Что-то не так с Кевином»).

С 27 ноября