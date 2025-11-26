Что смотреть в кинотеатрах России на этой неделе: Лоуренс и Паттинсон в драме «Умри, моя любовь», «Астронавт» с Кейт Марой и повторный прокат «Человека-слона» Линча

А также — новогодняя комедия Николая Хомерики «Тик-Так», исторический триллер «Бонхеффер: Пастор, шпион, убийца» и спортивное аниме «Стометровка». Собака.ru рассказывает о лучших фильмах, которые выходят в официальный российский прокат на этой неделе.
ГЛАВНОЕ
«Умри, моя любовь» / Die My Love (18+)
Семейный драматический триллер с Дженнифер Лоуренс и Робертом Паттинсоном — их герои, влюбленные Грейс и Джексон, сбегают ото всех в горы Монтаны и хотят начать жизнь с нуля. Получается не очень: парочка довольно быстро погружается в ад в отношениях из-за послеродовой депрессии, галлюцинаций, паранойи по поводу измен и тому подобного.
Также в касте — Ник Нолти, Сисси Спейсек и Лакит Стэнфилд. Режиссером картины, показанной в этом году в основном конкурсе Канн, стала Линн Рэмси («Что-то не так с Кевином»).
С 27 ноября
«Человек-слон» / The Elephant Man (1980) (18+)
Классика Дэвида Линча в повторном прокате. Редкий шанс посмотреть на большом экране кинотеатров тревожную гипнотическую драму о взаимоотношениях доктора Тривза (Энтони Хопкинс) и мужчины с жуткими врожденными патологиями по имени Джон Меррик (Джон Херт).
C 27 ноября
«Астронавт» / The Astronaut (16+)
Камерный сай-фай о девушке-астронавте Сэм (Кейт Мара, «Звоните Джейн») — после аварии на спускаемом аппарате та приводняется где-то в Атлантическом океане. Ее приемный отец, генерал Харрис (Лоренс Фишберн), помещает дочь на карантин в своем особняке — постепенно возникают подозрения, что она могла случайно привезти на Землю опасный инопланетный организм. Режиссером выступила Джессика Варлей (хоррор «Фобии»).
C 27 ноября
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ
«Стометровка» / Hyakuemu (12+)
Спортивное аниме Кэндзи Иваисавы о талантливом школьнике-легкоатлете Тогаси (в российском прокате его озвучивает Дмитрий Чеботарев), который когда-то обучил своего не столь техничного, но упорного нового друга Комию премудростям бега на 100 метров. Это привело к логичному финалу: в итоге им придется выяснить, кто же все-таки лучше на дистанции.
С 27 ноября
«Бонхеффер: Пастор, шпион, убийца» / Bonhoeffer: Pastor. Spy. Assassin (16+)
Драматический триллер о судьбе Дитриха Бонхеффера (Йонас Дасслер, «Золотая перчатка») — немецкого лютеранского пастора и теолога, активно участвовавшего в организации антинацистского сопротивления в годы Второй мировой. Также в фильме Тодда Комарники (сценарист «Чуда на Гудзоне» и «Игр разума») снялись звезда «Мастера и Маргариты» Аугуст Диль, Мориц Бляйбтрой («Беги, Лола, беги», «Элементарные частицы») и Дэвид Джонссон из «Долгой прогулки».
C 27 ноября
«Тик-Так» (12+)
Фильм Николая Хомерики в жанре новогоднего ромкома. По сюжету супружеская пара актеров Савельевых, переживающая разлад в отношениях (Егор Корешков и Александра Власова), играют свой последний спектакль в амплуа Деда Мороза и Снегурочки, но оказываются запертыми в одной гримерке. При этом вместе с бомбой с часовым механизмом.
Также в фильме снялись Олеся Иванченко («Няня Оксана»), Борис Каморзин («Право выбора») и Игорь Царегородцев («Инспектор Гаврилов»).
С 27 ноября
