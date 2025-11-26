В Петербурге пройдет первый алгорейв! Что это такое и как соединять техно и кодинг?

В пятницу, 28 ноября, в клубе Blank проект Open Alpha дебютирует с алгорейвом. Локальные техно-кобры смогут на большом экране следить, как диджей aka программист создает музыку здесь и сейчас при помощи кода: прописывает драм-партии, включает звуковые дорожки и добавляет эффекты. Редакция Собака.ru поговорила с организатором техновечеринки (в прямом смысле!) Даниилом Филатовым (он же Даня TEK-95), как музыкальный кодинг превращается в арт-перформанс и почему алгорейверов становится все больше.
Алгорейв появился в Британии еще в 2010-х. Почему до Петербурга этот тренд дошел только сейчас?
В те же годы в России в галереях и медиацентрах тоже были попытки организовать алгорейвы, но это оказалось нишевой историей, которая не захватила публику. Долгие годы наша клубная сцена была переполнена, в том числе продвинутыми артистами из Европы — начинающих даже не хотели пускать. Сейчас она, наоборот, изолирована: иностранные диджеи почти не приезжают, в лайн-апах — одни и те же имена с похожей музыка, есть проблемы со спонсорами. Зато это самое время для альтернативы. И нам алгорейвом хочется открыть для слушателей что-то новое и необычное. Тех артистов, что оставались в тени, так как не вписывались в привычный формат.
С чего началась твоя история с алгорейвом?
Вообще я руковожу процессом разработки, занимаюсь дизайном и пишу электронную музыку. Раньше я был вторым пилотом в промогруппе «УРБАН» — там научился организовывать вечеринки. А с алгорейвом все получилось случайно: полтора года назад, когда я жил в Бангкоке, мне было интересно изучить, чем живут молодые ребята в Азии. Так я начал ходить по тусовкам и попал в тату-студию MAL, где впервые услышал живой кодинг-сет wrappedbyte и увидел перфоманс, где Pete.TR совмещает электронную музыку с диалогом с ChatGPT. Было клево, но мне показалось, что атмосфера все-таки слишком камерная, «галерейная». И я подумал: почему бы не попробовать договориться об алгорейве в клубе? И предложить экспериментаторам сыграть не эмбиент и даунтемпо, а, например, техно? Так и появился концепт первой вечеринки Open Alpha.
И как прошло? В Бангкоке оценили задумку?
Да, публика приняла хорошо. Ребят с первой OA стали звать на другие клубные вечеринки, наш формат начали копировать, а уже после моего отъезда артисты проводили алгорейвы в больших ангарах и даже на крышах небоскребов.
Как на практике все происходит — каким образом диджей пишет музыкальный код?
Cейчас самый простой инструмент — это сайт Strudel.cc. Там есть набор стандартных звуков, драм-машин, синтезаторов. При помощи определенных команд можно записывать ноты или барабанные партии, указывать, какими тембрами их проигрывать, включать и выключать звук дорожек, добавлять эхо и другие эффекты. Обычно диджей ограничен тем, что может делать что-то одновременно только правой и левой рукой. Артист, который пишет музыку кодом, способен за секунду запустить целый блок команд, меняющих ритмы, синты, структуры.
То есть алгорейверы умеют создавать более сложносочиненные лайвы, чем привычные диджеи?
Лайвкодеры работают с музыкой глубже — они делают ее по кирпичикам в реальном времени. У диджея есть несколько условных треков, которые он может свести, поменять скорость, включать и выключать определенные частоты. Но саму структуру треков он не сможет трансформировать — например, убрать или добавить какой-то инструмент, одновременно поменять сразу несколько мест в композиции.
Код на вечеринке пишется с нуля? Или все-таки есть музыкальные заготовки?
В идеале перед тобой чистый лист. Так, например, работает один из основателей алгорейв-движения yaxu. Сначала прописываешь один странный звук, потом закольцовываешь, видоизменяешь, наконец появляется паттерн. Ну и по итогу рождаются безумные музыкальные вещи. Выступать с такой программой в клубном контексте сложно — как минимум в начале фокус аудитории будет теряться, так как ритмы окажутся нетанцевальными. Для энергичного сета все-таки должны быть заготовлены кусочки.
Алгорейверы — больше программисты или музыканты?
Наверное, программисты. Хотя достаточно понимать только базовые концепции кодинга. С технической точки зрения это не намного сложнее, чем язык Паскаль, который мы все изучали в школе.
Сколько сейчас человек в комьюнити алгорейверов? Речь, конечно, о примерных цифрах.
Думаю, можно начинать говорить о нескольких тысячах человек. Я замечаю подъем интереса к синтезу кодинга и музыки — в ленте соцсетей постоянно попадаются видео, где девчонки из США этим занимаются, там всегда много лайков и комментариев. Плюс часто в школах сейчас учат программировать через креатив — создавать музыку черепашкой, управляемой командами. Так что тема хоть и нишевая, но свежая и актуальная.
Я правильно понимаю: участники алгорейва в реальном времени наблюдают, как кодер прописывает команды и двигает разные ползунки?
Да, человек в зале видит экран и то, что на нем происходит. По сути, ты можешь прийти к кому-то на сет, посмотреть что у него за код, а дома переписать его строчки. Это крутое зрелище. Некоторые еще параллельно пишут команды для визуальных эффектов на сайте Hydra.js или с помощью программы TouchDesigner создают визуал, который может реагировать не только на звук, но и людей на танцполе или на любой внешний параметр — хоть на курс биткоина.
Звучит как интимный арт-перформанс: зритель как будто может немного залезть в голову к диджею и отследить, как движется его мыслить.
Конечно! Достаточно примитивного знания языков программирования, чтобы на тусовке разобраться в этом процессе. Обычно людям видно только, как диджей нажимает на непонятные кнопки. У алгорейверов больше честности, живости и открытости. Например, сразу видно, когда у музыканта что-то не получилось — программа выдает обозначение «ошибка».
Сейчас есть тренд на отказ от технологий — замечаю, что многих раздражает засилье AI-видео в ленте, использование чат-ботов для создания текстов и так далее. Что бы ты ответил тем, кто критикует алгорейв за вмешательство компьютера в создание музыки?
Для меня музыка — про познание. Если мы стоим на месте, то не развиваемся, а найти что-то новое в семи нотах, существующих тысячи лет, сложно. Наоборот, здорово добавлять технологии в рабочий процесс музыканта. Получаются такие результаты, которые никто никогда не видел. И еще интересно пропускать старые идеи через артефакты нового времени.
Кто аудитория алгорейва, как тебе кажется?
Думаю, это будут творческие петербуржцы. Те, кому хочется вдохновения и эффекта «вау». Надеюсь, когда мы будем делать следующий ивент, получится позвать артистов, которых сегодня даже не существует: тех, кому зайдет то, что мы покажем 28 ноября настолько, что им захочется прийти домой и самим попробовать создавать музыку кодом. У нас же даже нейминг соответствующий — Open Alpha. В программировании это означает этап разработки, когда ранняя версия продукции становится доступна пользователям. Это для тех юзеров, от кого вы услышите: «О! Мне интересно потестить что-то новое раньше всех».
А зачем петербуржцам идти на алгорейв? Давай сделаем красочный тизер!
Ну а где еще вы увидите столько нового и уникального в одном месте? Я буду играть первый в стране танцевальный сет на языке JavaScript. Еще в лайн-апе — выступление с осциллографом от HYper JOhn: это когда звуки и ритмы создаются таким образом, что их электрические импульсы формируют из линии на экране специального прибора анимированную картинку. Вы услышите и другие танцевальные эксперименты разного рода: лайвы на модульных и классических синтезаторах и даже на геймбоях (!). Плюс, помимо алгорейв-сцены, у нас будет программа от команды «Луча» с более привычной электронной музыкой — можно выбрать, что вам ближе, и кайфовать.
Алгорейв Open Alpha пройдет в клубе Blank 28 ноября в 23:00. Подробнее здесь.
