В Петербурге пройдет первый алгорейв! Что это такое и как соединять техно и кодинг?

Алгорейв появился в Британии еще в 2010-х. Почему до Петербурга этот тренд дошел только сейчас?

В те же годы в России в галереях и медиацентрах тоже были попытки организовать алгорейвы, но это оказалось нишевой историей, которая не захватила публику. Долгие годы наша клубная сцена была переполнена, в том числе продвинутыми артистами из Европы — начинающих даже не хотели пускать. Сейчас она, наоборот, изолирована: иностранные диджеи почти не приезжают, в лайн-апах — одни и те же имена с похожей музыка, есть проблемы со спонсорами. Зато это самое время для альтернативы. И нам алгорейвом хочется открыть для слушателей что-то новое и необычное. Тех артистов, что оставались в тени, так как не вписывались в привычный формат.

С чего началась твоя история с алгорейвом?

Вообще я руковожу процессом разработки, занимаюсь дизайном и пишу электронную музыку. Раньше я был вторым пилотом в промогруппе «УРБАН» — там научился организовывать вечеринки. А с алгорейвом все получилось случайно: полтора года назад, когда я жил в Бангкоке, мне было интересно изучить, чем живут молодые ребята в Азии. Так я начал ходить по тусовкам и попал в тату-студию MAL, где впервые услышал живой кодинг-сет wrappedbyte и увидел перфоманс, где Pete.TR совмещает электронную музыку с диалогом с ChatGPT. Было клево, но мне показалось, что атмосфера все-таки слишком камерная, «галерейная». И я подумал: почему бы не попробовать договориться об алгорейве в клубе? И предложить экспериментаторам сыграть не эмбиент и даунтемпо, а, например, техно? Так и появился концепт первой вечеринки Open Alpha.

И как прошло? В Бангкоке оценили задумку?

Да, публика приняла хорошо. Ребят с первой OA стали звать на другие клубные вечеринки, наш формат начали копировать, а уже после моего отъезда артисты проводили алгорейвы в больших ангарах и даже на крышах небоскребов.