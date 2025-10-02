Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Уикенд

Чем заняться в Петербурге со 2 по 5 октября

Спектакль хора-сенсации Attaque de panique в режиссуре Артема Злобина, фестиваль «Балтийский дом» (Гришковец! Кудряшов! Додин!), выставка Леонида Цхэ, концерт passmurny и сай-фай-фильм с Леоном Кемстачем в кино — Собака.ru рассказывает о главных событиях грядущих выходных.

ЧЕТВЕРГ: 2 ОКТЯБРЯ
ПЯТНИЦА: 3 ОКТЯБРЯ
СУББОТА: 4 ОКТЯБРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ: 5 ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ: 2 ОКТЯБРЯ

Attaque de panique
Валентина Каштан

Attaque de panique

Спектакль-концерт les Aveugles, Новая сцена Александринского театра (18+)

20:13

Коллаборация хора-сенсации Attaque de panique и режиссера Артема Злобина — инсценировка «Слепых» Метерлинка в сопровождении хитов от «Бомба-Октябрь», Синекдохи Монтока, ANIKV, Линды, Дельфина и Татьяны Булановой.

2 и 3 октября

Концерт passmurny, «Космонавт» (12+)

20:00

Подпеваем тому самому бэнгеру из соцсетей «Сердце» на сольнике инди-рокеров.

Выставка «Акустический след», Дом Радио, Невский, 62 (12+)

Наблюдаем, как электромагнитные волны обретают осязаемость. В экспозиции — сенсоры и инструменты, а также звуковые инсталляции.

До 31 октября

Выставка «След Человека», DiDi Gallery (18+)

Фотограф Александр Черногривов показывает черно-белые отпечатки, отсылающие к мумификации и сакральным изображениям богов.

До 12 октября

В кинотеатрах на этой неделе смотрим постапокалипсис «Мир в огне» (18+), повторный прокат первого фильма легендарной франшизы о бессмертных воинах «Горец» (18+), бенефис Романа Мадянова «Мужские правила моего деда» (12+), семейный сай-фай с Леоном Кемстачем из «Слова пацана» «(Не)искусственный интеллект» (6+) и итальянскую трагикомедию «На посошок» (18+).

ПЯТНИЦА: 3 ОКТЯБРЯ

Константин Плотников. Жизнь-шредер. 2024
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Eggz Gallery

Константин Плотников. Жизнь-шредер. 2024

 

Спектакль «Записки сумасшедшего», «Мастерская» (16+)

19:30

Сюжет про медленное сумасшествие мелкого петербургского чиновника, переписчика бумаг Аксентия Ивановича Поприщина, инсценирует Игорь Клычков.

3 и 4 октября

Спектакль «Нетеперь», «Драм. Площадка» (16+)

19:00

Сергей Бызгу покажет попурри из различных произведений Хармса (а также трогательную историю из жизни коммуналки!).

Выставка «Мясорубка», EggzGallery (16+)

Участник арт-группы PARAZIT Игорь Плотников экспериментирует в авторской технике «континууизма» — его образы оказываются созданными будто из полосок фарша.

До 12 октября

Спектакль «Ханума», театр-фестиваль «Балтийский дом» (16+)

19:00

История предприимчивой и смекалистой свахи Ханумы, как и всегда, обещает буйство цвета и яркость красок.

3 и 4 октября

Спектакль «Жизнь. Есенин», кабаре «Шум» (18+)

19:00

Театр одного актера «Паша читает» представит стихотворный трибьют поэту-имажинисту, в котором также есть место размышлениям о его биографии.

Rock night show, клуб Jagger (16+)

19:00

В программе — каверы на бэнгеры Deep Purple, AC/DC, Aerosmith, White Snake, Bon Jovi, Guano Apes и многих других.

СУББОТА: 4 ОКТЯБРЯ

Леонид Цхэ
Алексей Сорпов

Леонид Цхэ

Концерт «Импульсы материи», ЦСИ им. Сергея Курехина (18+)

18:00

Художник-скульптор Кирилл Полюдов в реальном времени создает формы из глины, которые реагируют на звуки эмбиента и IDM.

Спектакль «Сюжеты. О земном и небесном», Новая сцена Александринского театра (12+)

20:00

Размышление о наследии народно-сценического танца синтезируется с фольклорным хоровым звучанием.

Выставка «Оглядка», «Сарай» (12+)

Проект резидента арт-группы «Север-7» Леонида Цхэ — графика и живопись, в которой обыденность граничит с хаосом и инфернальностью.

До 19 октября

Выставка «Амурский край в фотографиях конца XIX — начала ХХ века», «Росфото» (6+)

В экспозиции — самые ранние кадры, изображающие Дальний Восток.

До 16 ноября

Мастер-класс по коллажам из ткани, Лавка «Зеленогорск» (12+)

12:00

Художник галереи Ruarts (а также участник Blazar, Контур, Catalog и Cosmoscow!) Виталий Тюрлик научит шить антропоморфных существ, «тюрликов», из обрезков ткани.

ВОСКРЕСЕНЬЕ: 5 ОКТЯБРЯ

Лев Додин
Михаил Вильчук

Лев Додин

Фестиваль «Балтийский дом», «Балтийский дом» и «ЦЕХЪ» (18+)

В Петербург везут репертуарные хиты из Москвы, Якутии, Тибета, Индии, Бахрейна и Казахстана. Среди маст-си — этюд студентов мастерской Кудряшова «Я — Гамлет. Ошибка», постановка «Как я съел собаку» Евгения Гришковца и моноспектакль «Константин Райкин. Своим голосом».

В параллельной программе — встречи с Львом Додиным и Валерием Фокиным.

С 5 по 18 октября

Спектакль «Тараканище», Большой театр кукол (0+)

11:30 и 14:00

Лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Руслан Кудашов обращается к сказке Корнея Чуковского и исследует феномен страха.

Концерт солистов musicAeterna, Дом Радио, Невский, 62 (12+)

20:00

Бакс, Элвин, Глазунов, Дебюсси, Штраус и Либерман в исполнении арфы, флейты и альта.

Опера «Парсифаль», Мариинский театр (16+)

17:00

Репертуарная редкость! В основе сюжета — средневековая поэма о рыцаре Парсифале, который отказывается от эгоизма в пользу тотальной эмпатии.

Выставка «VIRKELIG/UVIRKELIGT», Marina Gisich Gallery (16+)

Абстрактные объекты из стекла и металла в исполнении Марии Кошенковой.

До 14 декабря

