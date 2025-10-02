Чем заняться в Петербурге со 2 по 5 октября

Спектакль хора-сенсации Attaque de panique в режиссуре Артема Злобина, фестиваль «Балтийский дом» (Гришковец! Кудряшов! Додин!), выставка Леонида Цхэ, концерт passmurny и сай-фай-фильм с Леоном Кемстачем в кино — Собака.ru рассказывает о главных событиях грядущих выходных.
ЧЕТВЕРГ: 2 ОКТЯБРЯ
Attaque de panique
Спектакль-концерт les Aveugles, Новая сцена Александринского театра (18+)
20:13
Коллаборация хора-сенсации Attaque de panique и режиссера Артема Злобина — инсценировка «Слепых» Метерлинка в сопровождении хитов от «Бомба-Октябрь», Синекдохи Монтока, ANIKV, Линды, Дельфина и Татьяны Булановой.
2 и 3 октября
Концерт passmurny, «Космонавт» (12+)
20:00
Подпеваем тому самому бэнгеру из соцсетей «Сердце» на сольнике инди-рокеров.
Выставка «Акустический след», Дом Радио, Невский, 62 (12+)
Наблюдаем, как электромагнитные волны обретают осязаемость. В экспозиции — сенсоры и инструменты, а также звуковые инсталляции.
До 31 октября
Выставка «След Человека», DiDi Gallery (18+)
Фотограф Александр Черногривов показывает черно-белые отпечатки, отсылающие к мумификации и сакральным изображениям богов.
До 12 октября
В кинотеатрах на этой неделе смотрим постапокалипсис «Мир в огне» (18+), повторный прокат первого фильма легендарной франшизы о бессмертных воинах «Горец» (18+), бенефис Романа Мадянова «Мужские правила моего деда» (12+), семейный сай-фай с Леоном Кемстачем из «Слова пацана» «(Не)искусственный интеллект» (6+) и итальянскую трагикомедию «На посошок» (18+).
ПЯТНИЦА: 3 ОКТЯБРЯ
Константин Плотников. Жизнь-шредер. 2024
Спектакль «Записки сумасшедшего», «Мастерская» (16+)
19:30
Сюжет про медленное сумасшествие мелкого петербургского чиновника, переписчика бумаг Аксентия Ивановича Поприщина, инсценирует Игорь Клычков.
3 и 4 октября
Спектакль «Нетеперь», «Драм. Площадка» (16+)
19:00
Сергей Бызгу покажет попурри из различных произведений Хармса (а также трогательную историю из жизни коммуналки!).
Выставка «Мясорубка», EggzGallery (16+)
Участник арт-группы PARAZIT Игорь Плотников экспериментирует в авторской технике «континууизма» — его образы оказываются созданными будто из полосок фарша.
До 12 октября
Спектакль «Ханума», театр-фестиваль «Балтийский дом» (16+)
19:00
История предприимчивой и смекалистой свахи Ханумы, как и всегда, обещает буйство цвета и яркость красок.
3 и 4 октября
Спектакль «Жизнь. Есенин», кабаре «Шум» (18+)
19:00
Театр одного актера «Паша читает» представит стихотворный трибьют поэту-имажинисту, в котором также есть место размышлениям о его биографии.
Rock night show, клуб Jagger (16+)
19:00
В программе — каверы на бэнгеры Deep Purple, AC/DC, Aerosmith, White Snake, Bon Jovi, Guano Apes и многих других.
СУББОТА: 4 ОКТЯБРЯ
Леонид Цхэ
Концерт «Импульсы материи», ЦСИ им. Сергея Курехина (18+)
18:00
Художник-скульптор Кирилл Полюдов в реальном времени создает формы из глины, которые реагируют на звуки эмбиента и IDM.
Спектакль «Сюжеты. О земном и небесном», Новая сцена Александринского театра (12+)
20:00
Размышление о наследии народно-сценического танца синтезируется с фольклорным хоровым звучанием.
Выставка «Оглядка», «Сарай» (12+)
Проект резидента арт-группы «Север-7» Леонида Цхэ — графика и живопись, в которой обыденность граничит с хаосом и инфернальностью.
До 19 октября
Выставка «Амурский край в фотографиях конца XIX — начала ХХ века», «Росфото» (6+)
В экспозиции — самые ранние кадры, изображающие Дальний Восток.
До 16 ноября
Мастер-класс по коллажам из ткани, Лавка «Зеленогорск» (12+)
12:00
Художник галереи Ruarts (а также участник Blazar, Контур, Catalog и Cosmoscow!) Виталий Тюрлик научит шить антропоморфных существ, «тюрликов», из обрезков ткани.
ВОСКРЕСЕНЬЕ: 5 ОКТЯБРЯ
Лев Додин
Фестиваль «Балтийский дом», «Балтийский дом» и «ЦЕХЪ» (18+)
В Петербург везут репертуарные хиты из Москвы, Якутии, Тибета, Индии, Бахрейна и Казахстана. Среди маст-си — этюд студентов мастерской Кудряшова «Я — Гамлет. Ошибка», постановка «Как я съел собаку» Евгения Гришковца и моноспектакль «Константин Райкин. Своим голосом».
В параллельной программе — встречи с Львом Додиным и Валерием Фокиным.
С 5 по 18 октября
Спектакль «Тараканище», Большой театр кукол (0+)
11:30 и 14:00
Лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Руслан Кудашов обращается к сказке Корнея Чуковского и исследует феномен страха.
Концерт солистов musicAeterna, Дом Радио, Невский, 62 (12+)
20:00
Бакс, Элвин, Глазунов, Дебюсси, Штраус и Либерман в исполнении арфы, флейты и альта.
Опера «Парсифаль», Мариинский театр (16+)
17:00
Репертуарная редкость! В основе сюжета — средневековая поэма о рыцаре Парсифале, который отказывается от эгоизма в пользу тотальной эмпатии.
Выставка «VIRKELIG/UVIRKELIGT», Marina Gisich Gallery (16+)
Абстрактные объекты из стекла и металла в исполнении Марии Кошенковой.
До 14 декабря
