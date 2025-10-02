Чем заняться в Петербурге со 2 по 5 октября

Спектакль «Записки сумасшедшего», «Мастерская» (16+)

19:30

Сюжет про медленное сумасшествие мелкого петербургского чиновника, переписчика бумаг Аксентия Ивановича Поприщина, инсценирует Игорь Клычков.

3 и 4 октября

Спектакль «Нетеперь», «Драм. Площадка» (16+)

19:00

Сергей Бызгу покажет попурри из различных произведений Хармса (а также трогательную историю из жизни коммуналки!).

Выставка «Мясорубка», EggzGallery (16+)

Участник арт-группы PARAZIT Игорь Плотников экспериментирует в авторской технике «континууизма» — его образы оказываются созданными будто из полосок фарша.

До 12 октября

Спектакль «Ханума», театр-фестиваль «Балтийский дом» (16+)

19:00

История предприимчивой и смекалистой свахи Ханумы, как и всегда, обещает буйство цвета и яркость красок.

3 и 4 октября

Спектакль «Жизнь. Есенин», кабаре «Шум» (18+)

19:00

Театр одного актера «Паша читает» представит стихотворный трибьют поэту-имажинисту, в котором также есть место размышлениям о его биографии.

Rock night show, клуб Jagger (16+)

19:00

В программе — каверы на бэнгеры Deep Purple, AC/DC, Aerosmith, White Snake, Bon Jovi, Guano Apes и многих других.