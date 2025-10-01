Что смотреть в кинотеатрах России в октябре 2025-го: «Эддингтон» с Хоакином Фениксом и Педро Паскалем, «Лермонтов» Бакурадзе и Александр Петров в «Горыныче»

«Мир в огне» / Afterburn (18+)

Комедийный постапокалипсис об охотнике за сокровищами Джейке, которого играет звезда «Стражей Галактики» Дэйв Батиста. После вспышки на Солнце восточное полушарие Земли практически уничтожено, но в западном еще теплится жизнь. Поэтому брутальный любитель антиквариата отправляется во Францию, чтобы найти «Мону Лизу».

Среди других заметных лиц в актерском составе — Сэмюэл Л. Джексон и Ольга Куриленко, а режиссером выступил Дж. Дж. Перри («Игра киллера»).

Со 2 октября