Что смотреть в кинотеатрах России в октябре 2025-го: «Эддингтон» с Хоакином Фениксом и Педро Паскалем, «Лермонтов» Бакурадзе и Александр Петров в «Горыныче»

А также — спортивная драма с Глебом Калюжным «Первый на Олимпе», призеры Каннского кинофестиваля «Сентиментальная ценность» и «Сират», сказка «Алиса в Стране чудес», комедийный экшен «Мир в огне» и повторный прокат «Джонни Мнемоника» и «Горца». Рассказываем о главных фильмах, которые покажут в кинотеатрах России в октябре.
СО 2 ОКТЯБРЯ
«Мир в огне» / Afterburn (18+)
Комедийный постапокалипсис об охотнике за сокровищами Джейке, которого играет звезда «Стражей Галактики» Дэйв Батиста. После вспышки на Солнце восточное полушарие Земли практически уничтожено, но в западном еще теплится жизнь. Поэтому брутальный любитель антиквариата отправляется во Францию, чтобы найти «Мону Лизу».
Среди других заметных лиц в актерском составе — Сэмюэл Л. Джексон и Ольга Куриленко, а режиссером выступил Дж. Дж. Перри («Игра киллера»).
Со 2 октября
«Горец» / Highlander (1986) (18+)
Повторный прокат первого фильма легендарной франшизы о бессмертных воинах и поединках на мечах. В следующем году запланирована премьера новой части с Генри Кавиллом в главной роли, а пока на большом экране можно увидеть классику: Кристофера Ламберта и Шона Коннери под саундтрек группы Queen.
Со 2 октября
«Мужские правила моего деда» (12+)
Посмертный бенефис актера Романа Мадянова в роли сурового снаружи, но доброго в душе дедушки-вдовца Виктора Степановича, который старается вырастить внука Лешу (Максим Матузный) настоящим мужиком (как он это понимает). Узнав, что ему осталось жить всего три месяца, дед решает ненадолго забрать мальчика у родителей и отправиться вместе в увлекательное путешествие на стареньком москвиче. Режиссер семейной комедии — Павел Воронин («Я хочу! Я буду!»).
Со 2 октября
«(Не)искусственный интеллект» (6+)
Семейный сай-фай с Леоном Кемстачем из «Слова пацана». По сюжету его герой, 17-летний студент-технарь Женя, случайно становится оператором боевого робота A.P.O100L. Тот обладает собственным интеллектом и волей, а еще — не спешит слушаться приказов людей. Комедийную историю отношений юного Тони Старка и Джарвиса снял Алексей Чадов, который параллельно с актерской карьерой все интенсивнее занимается режиссурой и продюсированием.
Со 2 октября
«На посошок» / Le città di pianura (18+)
Итальянская трагикомедия о двух старых приятелях, в ностальгических целях отправившихся в турне по барам. Заодно они решили захватить с собой тихого студента (его играет Филиппо Скотти из «Руки бога» Соррентино), который не слишком-то искушен в вопросах пьянства и мироустройства в целом.
Картина Франческо Соссаи в этом году участвовала в программе «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля.
Со 2 октября
С 9 ОКТЯБРЯ
«Эдем» / Eden (18+)
Триллер автора «Игр разума» и «Гонки» Рона Ховарда основан на реальных событиях, которые режиссер изучал около 15 лет. Немецкий доктор Риттер с супругой (Джуд Лоу и Ванесса Кирби) в 1929 году отправляются в дауншифтинг-путешествие на Галапагосские острова. Однако вместо уединения они находят таких же европейских поселенцев (Даниэль Брюль и Сидни Суини) — плюс отдельную тревогу вызывает баронесса с мегаломанскими замашками в исполнении звезды «Балерины» Аны де Армас. Вскоре между вроде бы благообразными соседями начинается настоящая психологическая и физическая война, где есть место всему, вплоть до убийств.
С 9 октября
«Ночь» / La notte (1961) (18+)
Монохромная картина классика итальянского кино Микеланджело Антониони снова на больших экранах. История разваливающихся отношений писателя Джованни (Марчелло Мастроянни) и его жены Лидии (Жанна Моро) до сих пор выглядит актуальным высказыванием о браке — достойный повод сходить ради этого в кинотеатр.
С 9 октября
«Грабитель с крыши» / Roofman (16+)
Комедийный байопик об одном из самых необычных преступников США — Джеффри Манчестере (Ченнинг Татум), который в девяностые и нулевые серийно грабил «Макдональдсы» по всей стране, пробираясь в них через крышу максимально изощренными способами.
В новой картине Дерека Сиенфрэнса («Место под соснами») также сыграли Кирстен Данст и Питер Динклэйдж.
С 9 октября
«Первый на Олимпе» (6+)
Спортивная драма о первом олимпийском чемпионе из СССР в академической гребле — лениградце Юрие Тюкалове (Глеб Калюжный). Историю юного блокадника, добившегося золота на Олимпиаде в Хельсинки, снял Артем Михалков («Мистер Нокаут»). В звездном касте — Андрей Смоляков, Елена Лядова, Артем Быстров, Владимир Ильин и Алексей Кравченко.
С 9 октября
«Ужастики. Ожившие рисунки» / Sketch (12+)
Десятилетняя Эмбер (Бьянка Белль) обожала рисовать у себя в альбоме разных жутких (но симпатичных) монстров до тех пор, пока не уронила его в волшебный пруд. После этого существа ожили и атаковали ближайший город, до смерти напугав его обитателей — теперь девочке и ее семье придется придумывать, как усмирить вымышленных персонажей.
Режиссером семейной комедии стал Сет Уорли, автор симпатичной короткометражки «Реальная потеря».
С 9 октября
«Сводишь с ума» (16+)
Одно из открытий фестиваля «Короче» 2025 года: девушка Алиса (Мила Ершова, «По щучьему велению») въезжает в петербургскую квартиру, в которой обнаруживается очень странное зеркало — в отражении оно показывает жизнь тусовщика Вани (Юрий Насонов, «Майгор Гром: Чумной доктор») в той же локации. Тот, в свою очередь, тоже видит ее быт. Молодые люди начинают общаться и, разумеется, между ними возникает химия.
Режиссером ромкома выступила Дарья Лебедева («Каждый 88»).
С 9 октября
С 16 ОКТЯБРЯ
«Джульетта и духи» / Giulietta degli spiriti (1965) (18+)
В честь 60-летия первого цветного фильма Федерико Феллини его отреставрировали и выпустили в прокат — классику теперь можно посмотреть в качестве 4K. В главной роли почтенной синьоры, которая общается с духами — неизменна муза и жена Феллини Джульетта Мазина.
С 16 октября
«Эддингтон» / Eddington (18+)
Действие неовестерна (и драматического хоррора!) разворачивается во время коронавируса. Коррумпированный шериф городка Эддингтон Джо Кросс (Хоакин Феникс) восстает против мэра Тэда Гарсии (Педро Паскаль) — любовника его жены Луизы (Эмма Стоун).
Также в касте нового фильма мастера слоубернов Ари Астера («Реинкарнация», «Солнцестояние»), снятого по его же сценарию, Люк Граймс, Остин Батлер, Дирдри О’Коннелл и другие. Оператор — Дариус Хонджи («Семь», «Полночь в Париже», «Пляж»).
С 16 октября
«Лермонтов» (16+)
Режиссер «Охотника», «Шультеса» и «Снега в моем дворе» Бакур Бакурадзе рассказывает о последних днях Лермонтова и роковой дуэли, завершившей короткую жизнь поэта-романтика. Сюжет картины разворачивается в Пятигорске утром 15 июля 1841 года. В касте драмы — стендап-комик Илья Озолин, Вера Енгалычева, Евгений Романцов и Дмитрий Соломыкин. Продюсером фильма выступил Сергей Сельянов.
С 16 октября
«Жатва» / Harvest (18+)
Экранизация одноименного бестселлера Джима Крейса. Действие происходит в маленькой британской деревушке во времена Средневековья: крестьянская идиллия нарушается сначала пожаром, который уничтожает урожай, а затем появлением нового владельца, претендующего на земли.
Фильм Афины Рахель Цангари («Аттенберг») участвовал в основном конкурсе Венецианского кинофестиваля-2024. В касте — Калеб Лэндри Джонс («Нитрам»), Гарри Меллинг («Гарри Поттер») и Рози Макьюэн («Эра выживания»).
С 16 октября
«Глазами пса» / Good Boy (16+)
Необычная интерпретация хоррора с привидениями: классическая история с переездом семьи в новый дом, где водится нечто потустороннее, показана от лица собаки — хороший мальчик отлично видит призраков и пытается защитить хозяев от недружелюбных сущностей.
Режиссером выступил дебютант Бен Леонберг.
С 16 октября
«Опасные связи» / Bone Lake (18+)
Эротический триллер о двух молодых парах, случайно забронировавших на выходные один и тот же загородный особняк. Все-таки решив провести время вместе, они натыкаются на потайную комнату с разнообразными игрушками для взрослых — это становится триггером для испытания отношений на прочность и приводит к кровавой развязке.
В актерском составе — Алекс Роу («Сирена»), Мэдди Хассон («Социо»), Марко Пигосси («Имя смерти») и Андра Нечита («Мэтлок»). Режиссер — Мерседес Морган («Ложка сахара»).
С 16 октября
С 23 ОКТЯБРЯ
«Джонни Мнемоник» / Johnny Mnemonic (1995) (16+)
Экранизации книги классика киберпанка Уильяма Гибсона в этом году исполнилось 30 лет. В честь юбилея на молодого Киану Ривза в роли курьера Джонни, перевозящего ценную информацию в собственной голове, можно посмотреть на экранах кинотеатров в отреставрированной версии.
C 23 октября
«Алиса в Стране чудес» (6+)
Новая интерпретация сказки Льюиса Кэрролла в формате мюзикла (на стихи Высоцкого!), в которой Алиса (Анна Пересильд) встретит всех классических персонажей: Шляпника (Милош Бикович), Королеву (Ирина Горбачева), Герцогиню (Паулина Андреева), Гусеницу (Сергей Бурунов) и других.
Режиссером проекта стал Юрий Хмельницкий («Лед 3»).
C 23 октября
«Горыныч» (6+)
Семейная сказка о моряке Алексее (Александр Петров), попавшем через подводную пещеру из современности в волшебное княжество. Дел там полно: спасти осиротевшего дракончика Горыныча, победить силача, вылечить князя и, конечно же, влюбиться в принцессу.
В актерском составе — россыпь российских звезд: от Александра Робака и Сергея Маковецкого до Романа Курцына и Сергея Епишева. Режиссер — Дмитрий Хонин («Кислород»).
C 23 октября
«Сентиментальная ценность» / Affeksjonsverdi (18+)
Драма Йоакима Триера («Громче, чем бомбы», «Худший человек на свете»), получившая Гран-при Каннского кинофестиваля-2025. По сюжету сестры-актрисы (Ренате Реинсве и Инга Ибсдоттер Лиллеос) похоронили мать. Дом, в котором жили несколько поколений, опустел, но женщины не отчаиваются — их связывают близкие отношения. Дисгармонию вносит внезапно появившийся на пороге отец — гениальный режиссер (Стеллан Скарсгард), который после 15 лет отсутствия приглашает одну из дочерей исполнить главную роль в его новом фильме.
C 23 октября
«Финник 2» (6+)
Сиквел популярного мультфильма о домовом Финнике и его подруге, девочке Кристине. Спустя год после событий первой части Финник случайно потерял невидимость. Чтобы все исправить и спасти других домовых, друзьям предстоит отыскать волшебный посох. Режиссер и сценарист проекта не изменился — это Денис Чернов, также работавший над «Смешариками».
C 23 октября
«Песочный человек» / Eye for an Eye (18+)
Девушка Анна (Уитни Пик из «Сплетницы») приезжает в небольшой городок, где узнает о Песочном человеке — мистической сущности, приходящей к людям во снах и карающей за плохие деяния. Очень скоро ей предстоит столкнуться с ним лицом к лицу.
Также в касте — С. Ипейта Меркерсон («Медики Чикаго»), Финн Беннетт («Под огнем») и Голда Рошевель («Через год в это же время»). Режиссером хоррора выступил Колин Тилли, более известный как клипмейкер.
C 23 октября
С 30 ОКТЯБРЯ
«Презрение» / Le mépris (1963) (18+)
Классический фильм Жана-Люка Годара о ревности и презрении во время киносъемок на Капри снова на больших экранах — редкая возможность оценить красоту Брижит Бардо можно и скромное обаяние Средиземноморья в кинотеатре.
C 30 октября
«Мажор в Дубае» (16+)
Очередная серия приключения Мажора (Павел Прилучный) — на этот раз ему приходится выручать друга Ваню (Павел Чинарев), попавшего в криминальные неприятности в Дубае. Также в картине сыграли Елизавета Шакира, Линда Лапиньш, Аслан Гучетль и другие.
Режиссером выступил Егор Чичканов («Нина»).
C 30 октября
«Сират» / Sirât (18+)
Драма Оливера Лаше («И придет огонь»), получившая приз жюри на Каннском фестивале-2025. По сюжету немолодой мужчина Луис (Серхи Лопес, «Лабиринт Фавна») вместе с сыном приезжает на поиски дочери, пропавшей на рейве в Марокко — это превращается в долгое экзистенциальное путешествие по живописной пустыне.
C 30 октября
«Брат навсегда» (18+)
Нежная документалка о съемках дилогии «Брат» Алексея Балабанова: с массой любопытных деталей от участников съемок по обе стороны океана и семьи режиссера. Проект сняли сын продюсера СТВ Сергея Сельянова Григорий и его жена Анна.
C 30 октября
«Хищник: Миссия "Осирис"» / Osiris (18+)
Несложный, но энергичный сай-фай-боевик (несмотря на название, не имеющий отношения к франшизе «Хищник») со звездой «Терминатора» Линдой Хэмилтон.
Враждебная инопланетная раса похищает на борт своего корабля отряд спецназовцев — к диалогу цивилизаций никто не готов, поэтому в отсеках практически сразу начинается настоящая бойня. Также в касте Макс Мартини («Спасти рядового Райана») и Брианна Хилдебранд («Дэдпул»). Режиссером выступил Уильям Кауфман («Шрапнель»).
C 30 октября
