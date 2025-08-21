Чем заняться в Петербурге с 21 по 24 августа

Творческая встреча с Кириллом Рябовым, кофейня YAGODA (18+)

19:00

Менестрель петербургской хтони прочитает фрагменты новой повести и ответит на вопросы.

Спектакль «Тронутый. Как возник русский театр», Театральный музей (12+)

19:00

Режиссер Малого театра кукол Чакчи Фросноккерс рассказывает историю «отца русского театра» купца Федора Волкова и возникновения Александринки. В основе постановки — сценарий Булата Окуджавы «Мы любили Мельпомену».

Спецпоказ фильма «Вчера, сегодня, завтра», Новая Голландия (18+)

19:30

Комедийная (и романтическая!) антология о power couple в исполнении Софи Лорен и Марчелло Мастроянни.

Фестиваль современного танца OPEN LOOK, Новая сцена Александринского театра (16+)

Старейший в России танц-фестиваль контемпорари — точка притяжения остро актуальных тенденций. 21 августа смотрим The Borsch в постановке Кристины Чернышевой и The Rose Дианы Вайловой.

До 23 августа

Выставка «Сокровенные люди. Антон и другие», «Лекторий’порт» («Севкабель Порт») (12+)

Фотограф Ирина Штрих показывает свои портреты людей из фонда «Антон тут рядом» и журнала «Сеанс»: основательница обоих проектов Любовь Аркус — режиссер, издатель и лауреат нашей премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга».

С 21 августа по 9 сентября

В кинотеатрах на этой неделе смотрим историю особых взаимоотношений студентки и преподавателя «Девушка Миллера» (18+) (в касте Мартин Фриман и Дженна Ортега!), британские «Три сестры» — «Она сказала "Да!"» (18+), авантюрную криминальную комедию Стаса Иванова «Геля» (16+), камбэк после недолго перерыва инди-автора французского кино Кантена Дюпье «Случай с фортепиано» (18+), драму с Каннского фестиваля «Рецепт счастья», триллер «Диспетчер» (18+) и повторный прокат аниме Мамору Осии «Небесные скитальцы» (16+).