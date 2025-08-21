Чем заняться в Петербурге с 21 по 24 августа

Творческие встречи с художницей Федором Хиросигэ и писателем Кириллом Рябовым, фестивали «Ленинградские мосты» (с отличным лайн-апом!), Lendoc Film Festival и OPEN LOOK, гастроли театрального проекта Григория Добрыгина «а39» и вечеринка «Морская» — Собака.ru рассказывает о главных событиях грядущих выходных.
ЧЕТВЕРГ: 21 АВГУСТА
Кирилл Рябов
Творческая встреча с Кириллом Рябовым, кофейня YAGODA (18+)
19:00
Менестрель петербургской хтони прочитает фрагменты новой повести и ответит на вопросы.
Спектакль «Тронутый. Как возник русский театр», Театральный музей (12+)
19:00
Режиссер Малого театра кукол Чакчи Фросноккерс рассказывает историю «отца русского театра» купца Федора Волкова и возникновения Александринки. В основе постановки — сценарий Булата Окуджавы «Мы любили Мельпомену».
Спецпоказ фильма «Вчера, сегодня, завтра», Новая Голландия (18+)
19:30
Комедийная (и романтическая!) антология о power couple в исполнении Софи Лорен и Марчелло Мастроянни.
Фестиваль современного танца OPEN LOOK, Новая сцена Александринского театра (16+)
Старейший в России танц-фестиваль контемпорари — точка притяжения остро актуальных тенденций. 21 августа смотрим The Borsch в постановке Кристины Чернышевой и The Rose Дианы Вайловой.
До 23 августа
Выставка «Сокровенные люди. Антон и другие», «Лекторий’порт» («Севкабель Порт») (12+)
Фотограф Ирина Штрих показывает свои портреты людей из фонда «Антон тут рядом» и журнала «Сеанс»: основательница обоих проектов Любовь Аркус — режиссер, издатель и лауреат нашей премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга».
С 21 августа по 9 сентября
В кинотеатрах на этой неделе смотрим историю особых взаимоотношений студентки и преподавателя «Девушка Миллера» (18+) (в касте Мартин Фриман и Дженна Ортега!), британские «Три сестры» — «Она сказала "Да!"» (18+), авантюрную криминальную комедию Стаса Иванова «Геля» (16+), камбэк после недолго перерыва инди-автора французского кино Кантена Дюпье «Случай с фортепиано» (18+), драму с Каннского фестиваля «Рецепт счастья», триллер «Диспетчер» (18+) и повторный прокат аниме Мамору Осии «Небесные скитальцы» (16+).
ПЯТНИЦА: 22 АВГУСТА
Тося Чайкина
Фестиваль «Ленинградские мосты», Банковский, Мучной и Мало-Конюшенный мосты, Петропавловская крепость (12+)
Самый петербургский музыкальный фестиваль со свободным входом вновь пройдет на ярко украшенных мостах в центре города. Выступят Женя Трофимов, Тося Чайкина, «тима ищет свет», «БАЗАР», Beautiful Boys, Рушана, YERKATT и многие другие. Хедлайнера пока не раскрывают!
С 22 по 24 августа
Lendoc Film Festival, «Ленфильм», «Аврора», «Дом кино», «Родина» (16+)
В афише этого года — призеры ММКФ «Эвакуация» Фархата Шарипова и «Элизиум» Прадипа Курбы, «Сделка на границе» Дастана Жапара, «Чанъань, Сиань» режиссера Чжан Чжуна, «Догги» Вячеслава Росса (в касте Мария Мацель!) и еще 25 картин.
С 22 по 24 августа
Гастроли театра «а39», «Летний театр» в Новой Голландии (18+)
Режиссер Григорий Добрыгин и выпускники Мастерской Олега Кудряшова везут в Петербург опыт полного погружения в классическую музыку «Вот и все, что вам нужно знать о дирижировании» и микс театра со стендапом «Приоткрытый микрофон».
До 23 августа
Лекция «Театр памяти: советская фотография 1980–1990-х», Левашовский хлебозавод (18+)
19:00
Тема выступления искусствоведа Дарьи Мартыновой — главные фотовизионеры времен СССР и концепция «смерти автора» в их работах.
Спектакль «Гримм. Несказки», Малый театр кукол (12+)
19:00
Последняя возможность увидеть инсценировку произведений братьев Гримм в версии Варики Купоровой-Экономски. Ужасные испытания, дремучие леса, злые ведьмы и великаны — прилагаются.
СУББОТА: 23 АВГУСТА
Nocow
День драмы «Хаос между строк», «Узел» (18+)
18:00
В пространстве «Узел» устроят смотр спектаклей молодых режиссеров и драматургов. «Чертово колесо» — размышление об идентичности и попытке поиска своего пути. И «Вместо» — история заведующего больницей, который не смог убежать от системы.
Фестиваль «Думаю, нам сюда», Суздальские озера (12+)
13:00
Историческая местность Озерки-Шувалово на два дня станет локация для совриска. Идем участвовать в мастерской по blackout-поэзии (что бы это ни значило) и партиципаторной практике «Садовое товарищество», создавать амулет по мотивам ЖКХ-арта, а также слушать экскурсию и паблик-ток о прогулках по некрополям.
С 23 по 24 августа
Гастроли театра «Мастерская», Театр им. Ленсовета (12+)
До старта нового сезона успевайте увидеть репертуарные хиты «Мастерской» на сцене Ленсовета (что?да!): комедию-притчу по тексту Вампилова «Старший сын», сказку о радикальном феминизме в древнем Китае «Турандот», музыкальный спектакль «Бременские музыканты» и шорт-листера «Золотой маски» «Варшавскую мелодию».
С 23 по 30 августа
Вечеринка «Морская», «Севкабель Порт» (18+)
23:00
В программе «вечеринки вечеринок» — шоукейсы Çava Disco и Roots United, отдельная сцена ветеранов рейва (Хаас! Loveski! Попова!) и наш Джейсон Стэйтем aka Алексей Nocow.
Концерт «ПТВП», «Цоколь 2.0» (18+)
19:00
Главный панк современного Петербурга Леха Никонов отыграет программу из лиричных треков.
Летний лагерь для взрослых, Дом Радио, Невский, 62 (18+)
12:00
Вместе с кураторами Дома Радио участники будут гулять, слушать музыку и пробовать на себе коллективные практики: от дневниковых записей и кинопрогулок до лекций и ридингов.
ВОСКРЕСЕНЬЕ: 24 АВГУСТА
Федор Хиросигэ
Творческая встреча с Федором Хиросигэ и Дианой Галимзяновой, «Сообщество» в Новой Голландии (16+)
17:00
Художница Федор Хиросигэ расскажет, как зародился образ Леди Гриб, покажет свой видео-арт и ответит на интригующие вопросы.
Концерт Artem Baskakov Trio, «Летний театр» в Новой Голландии (12+)
20:00
Джазовые импровизаторы умело синтезируют ритмы саксофона, контрабаса и барабанов.
Выставка «Новый телесный ритуал», Cabinet Abstract (12+)
Китайская художница Рики представляет сюрреалистические полотна, посвященные думскроллингу, потребительству и навязанным идеалам красоты.
До 30 сентября
Спецпоказ немого кино, «Родина» (12+)
17:00
Смотрим фильмы «Граф», «Козел отпущения» и «Иммигрант» под аккомпанемент джазового ансамбля EasyWinners.
