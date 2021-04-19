Режиссер Григорий Добрыгин: «Из-за виртуализации мы замыкаемся на себе»

Мы с вами плюс-минус из одного поколения. Те, кто идут за нами, уже не разделяют жизнь на реальную и ту, что в интернете. Может быть, наш страх перед виртуальным это что-то из серии «Ок, бумер»?

Я не вижу в виртуализации того, в чем мне было бы комфортно. Мне страшно, когда у меня нет потребности обнять человека. Вместо этого я могу написать ему: «Обнимаю». И как будто все работает. Мы отказываемся от физического действия, тем самым атрофируя свои органы чувств. Тактильность уходит — и от этого становится жутко. Чтобы заняться любовью мы трогаем себя, а не партнера. К этому нас подталкивает виритуальность с ее возможностями — мы замыкаемся на себе.

Есть иллюзия объединения, но на самом деле это разобщение и разделение. Мы становимся одинокими и ревностно охраняем это состояние, покой и социальную дистанцию. Наша хандра и тоска нам очень дороги. Человек полюбил одиночество и страдание в нем. А когда нам звонят, мы не отвечаем, потому что нарушают это пространство нашего одиночества. Кажется, все были здоровее 10 лет назад. Я точно. Меня тогда не раздражало, когда мне звонили, я всегда брал трубку.

Сейчас это часть цифрового этикета. Звонить вроде как неприлично.

Да, нужно сначала писать: «Удобно ли тебе поговорить?» Есть всего несколько человек, которым я могу позвонить сразу — это моя семья и пара друзей. Это ли не говорит о том, что с нами что-то не так? Но с позиции молодого, следующего поколения, наверное, все естественно.И непонятно — то ли дело тут в привычном конфликте поколений, то ли надвигается катастрофа.