Музыка

Шоукейсы Çava Disco, Roots United и наш Джейсон Стейтем aka Nocow с лайвом: делимся программой «вечеринки вечеринок» «Морской»

11 сцен, 11 одновременных вечеринок и вся ночь в гавани Финского залива — с 23:00 и до рассвета обретаем себя в ритмах техно, хауса, диско, поп, драм-н-бейс, экспериментальной электроники и много другого. 

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой "Севкабель Порта"

23 августа все пространство «Севкабель Порта» — от входа до набережной — станет большой опен-эйр площадкой для вечеринки «Морская». Она соберет более 150 музыкантов, которые все восемь часов будут ставить параллельные сеты, выступать вживую и миксовать «персональный ритм для каждого».

В лайн-апе — золотой состав вечеринки: флагманы электронной сцены и К-30 и Present Perfect Festival Roots United, амбассадоры техно Smena, мистический хаус от Odyssey, танцевальный диско-R’n’B Cava Disco, энергичный драм-н-бейс Timeofnight, спид-гараж от Vtusse, мелодичные лайвы Ossu-Firma. А еще — вернулись резиденты «Мачт» и пришли новички: коллаборация Ритмы x Applique, сейл и музыка под одной крышей Garage Sail x Добро и олд-скул танцпол «Мамы и Папы».

На «вечеринке вечеринок» состоится эксклюзивная презентация части треков из нового альбома от Ozma & Lowriderz, выступление продюсеров Danger b2b Nodon из Бельгии и выставка Дениса Лапина.

Nocow
Фото: Дмитрий Крапивин для Собака.ru

Nocow

Валентина Антюшина

Заместитель генерального директора «Севкабель Порта»:

Чего нам ждать от этой ночи? «Небывалого масштаба! В этот раз собрали сразу 11 сцен, где выступят не менее 150 артистов. Особая гордость — сцена «Мамы и Папы». Собрали вместе мастодонтов отечественной рейв-культуры: Алексей Хаас, Лена Попова и еще немало сюрпризов» Почему читателям стоит обязательно заглянуть именно на «Морскую»? «Потому что это вечеринка вечеринок, другой такой нет. Здесь случается все: долгожданные встречи, безумные танцы, объятия и свобода. А еще это возможность встретить самый красивый рассвет. Фестивалей много, а вечеринка одна».

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой "Севкабель Порта"

ODYSSEY 

  • Alexey Izotov
  • Krasa Rosa (Guitar Hybrid set)
  • Zok Zok & Zlaman

ÇAVA DISCO

  • Tacidelli
  • Kostya Shirman
  • Hamlet b2b texture
  • Kortez 
  • YAMPOLSKAYA 
  • DJ Poison
  • Nikita Buch 
  • ANASTÉZZIAA 

SMENA

  • PARTIA
  • FR4U_M4CH1NE aka MARI 
  • ISTINA
  • РASHA HARD aka HRD.303 
  • SPEERAX 
  • LABÅZUY 
  • KIBO 
  • МИА 
  • EVARCROW 
  • BE+A 
Pasha Hard

Основатель SMENA. Hard. Stage:

В этот раз наш танцпол превратится в психиатрическую лечебницу по мотивам второго сезона American Horror Story: Asylum. В центре вытянутого зала будет установлен гигантский крест для развески света. 11 артистов из Петербурга, Москвы, Ирана и Колумбии выступят как с сольными сетами, так и в face-to-face формате, который за последний год стал одним из самых обсуждаемых на мировых рейвах, демонстрируя всю палитру и особенности жанра.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой "Севкабель Порта"
Мария Тарнавская

Программный продюсер вечеринки:

Предшественницей Морской в 2020 году была Ночь любви, которую мы провели через три недели после того, как ее придумали. Идея была нехитрая — позвать ставить всю ночь музыку одновременно несколько команд, с которыми нас уже связывали отличные дружеские и деловые отношения: в 2018-2019 мы помогали Roots United делать в Порту великий фестиваль Present Perfect, в 2018 у нас прошел самый-самый первый фестиваль Odyssey, вечеринки отвязного Дикого диско выплескивались из «Мачт» на Морскую площадь даже в морозы, а ребята из AVG и Big Gig всегда были где-то рядом. Дождь тогда начался прямо с открытия вечеринки и превратился в ливень уже к трем часам ночи, но это никому не помешало танцевать до самых последних аккордов.

Время изменилось, не все смогут быть с нами 23 августа, но главные константы Морской — сила веселья и здорового единения и куража, также как и нестабильная портовая погода — на месте. Сцены хороши все, бродилка получается качественная, но особые рекомендации лично от меня: на танцполе Garage Sail х Добро посмотреть, как из Бати выходит Тема Доброта, заценить танцевально-музыкальные перформансы от «Мачт», стать другом легендарного клубмейкера Эдуарда Мурадяна, чтобы пробиться в ультра-vip спот сцены, на которой будут играть эпические диджеи из клубов начала 2000-х.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой "Севкабель Порта"

Скромное обаяние Nocow! Как Алексей Никитин покорил Кравиц и Рубчинского, сделал драм-н-бэйс great again и превратил электронную музыку в большую поэзию

РИТМЫ х APPLIQUE

  • The Villars 
  • Whoiskk 
  • Amplituda 
  • Comedy 
  • Dimka Batarin 
  • Matvey Schetinkin 
  • Eidofey 
  • NLV

Garage Sail x ДОБРО

  • Iner & Oiuna
  • Stogov b2b Alexey Zhurba
  • Babak b2b Fomichev
  • Tema Dobrota
  • Rapotosha b2b Stereotr!p
  • Dj Krug
  • Anton Mo

ROOTS UNITED

МАМЫ И ПАПЫ

  • DJ Chak
  • DJ Евгений Литвяк
  • DJ Леша Хаас
  • DJ Лена Попова
  • DJ Loveski
  • DJ Сергей Демидов
  • DJ Un2un
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой "Севкабель Порта"

МАЧТЫ

  • dj BoogieFek
  • TrosMastah b2b BoogieFek
  • dj Jax
  • Deep Inside
  • Hidikel
  • Garson Kasson 
  • Sweet Hard 
  • SPRRW aka RNA + MusicAeterna dancers 
  • Symphocat + buto performance 

OSSU-FIRMA

  • ДУХ BAND
  • группа «Кто бы мог подумать?!»
  • группа «ЛАЙТ» 
  • T.Gosha и Толя Нурмагамбетов

VTUSSE

  • Darko & Fashoo 
  • Santi & Matyo (live) + Khudezy (live)
  • Sweet Beat
  • Kudrya
  • Ellias 
  • Danny Kudri 
  • Scandiii 
  • Kovalev
  • b2b2b

TIMEOFNIGHT

  • Danger (BE) b2b Nodon (BE)
  • Ozma b2b Lowriderz ft. MC Smoky D
  • Thematic
  • Mistwist
  • Pasha Nuts
  • Trash Talk
  • Holy Polly
  • Mantra Drumz
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой "Севкабель Порта"

Помимо музыки, всю ночь будут доступны 10 винтажек: Bez Birok, Storage, Tomas.econd, Kladovka, «Вещи и вещества», Anteroom, Pentagon, Egore-tex, West Hand и BrandDenBox.

Со стороны набережной площадку украсит совместный проект «Морской» и «Это знак». А в рамках коллабы «Морской» и «Добра» одна из стен Исткабеля оденется в стрит-арт от Ромы Добро. 

