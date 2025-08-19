Шоукейсы Çava Disco, Roots United и наш Джейсон Стейтем aka Nocow с лайвом: делимся программой «вечеринки вечеринок» «Морской»

11 сцен, 11 одновременных вечеринок и вся ночь в гавани Финского залива — с 23:00 и до рассвета обретаем себя в ритмах техно, хауса, диско, поп, драм-н-бейс, экспериментальной электроники и много другого.
23 августа все пространство «Севкабель Порта» — от входа до набережной — станет большой опен-эйр площадкой для вечеринки «Морская». Она соберет более 150 музыкантов, которые все восемь часов будут ставить параллельные сеты, выступать вживую и миксовать «персональный ритм для каждого».
В лайн-апе — золотой состав вечеринки: флагманы электронной сцены и К-30 и Present Perfect Festival Roots United, амбассадоры техно Smena, мистический хаус от Odyssey, танцевальный диско-R’n’B Cava Disco, энергичный драм-н-бейс Timeofnight, спид-гараж от Vtusse, мелодичные лайвы Ossu-Firma. А еще — вернулись резиденты «Мачт» и пришли новички: коллаборация Ритмы x Applique, сейл и музыка под одной крышей Garage Sail x Добро и олд-скул танцпол «Мамы и Папы».
На «вечеринке вечеринок» состоится эксклюзивная презентация части треков из нового альбома от Ozma & Lowriderz, выступление продюсеров Danger b2b Nodon из Бельгии и выставка Дениса Лапина.
Nocow
Заместитель генерального директора «Севкабель Порта»:
Чего нам ждать от этой ночи? «Небывалого масштаба! В этот раз собрали сразу 11 сцен, где выступят не менее 150 артистов. Особая гордость — сцена «Мамы и Папы». Собрали вместе мастодонтов отечественной рейв-культуры: Алексей Хаас, Лена Попова и еще немало сюрпризов» Почему читателям стоит обязательно заглянуть именно на «Морскую»? «Потому что это вечеринка вечеринок, другой такой нет. Здесь случается все: долгожданные встречи, безумные танцы, объятия и свобода. А еще это возможность встретить самый красивый рассвет. Фестивалей много, а вечеринка одна».
ODYSSEY
- Alexey Izotov
- Krasa Rosa (Guitar Hybrid set)
- Zok Zok & Zlaman
ÇAVA DISCO
- Tacidelli
- Kostya Shirman
- Hamlet b2b texture
- Kortez
- YAMPOLSKAYA
- DJ Poison
- Nikita Buch
- ANASTÉZZIAA
SMENA
- PARTIA
- FR4U_M4CH1NE aka MARI
- ISTINA
- РASHA HARD aka HRD.303
- SPEERAX
- LABÅZUY
- KIBO
- МИА
- EVARCROW
- BE+A
Основатель SMENA. Hard. Stage:
В этот раз наш танцпол превратится в психиатрическую лечебницу по мотивам второго сезона American Horror Story: Asylum. В центре вытянутого зала будет установлен гигантский крест для развески света. 11 артистов из Петербурга, Москвы, Ирана и Колумбии выступят как с сольными сетами, так и в face-to-face формате, который за последний год стал одним из самых обсуждаемых на мировых рейвах, демонстрируя всю палитру и особенности жанра.
Программный продюсер вечеринки:
Предшественницей Морской в 2020 году была Ночь любви, которую мы провели через три недели после того, как ее придумали. Идея была нехитрая — позвать ставить всю ночь музыку одновременно несколько команд, с которыми нас уже связывали отличные дружеские и деловые отношения: в 2018-2019 мы помогали Roots United делать в Порту великий фестиваль Present Perfect, в 2018 у нас прошел самый-самый первый фестиваль Odyssey, вечеринки отвязного Дикого диско выплескивались из «Мачт» на Морскую площадь даже в морозы, а ребята из AVG и Big Gig всегда были где-то рядом. Дождь тогда начался прямо с открытия вечеринки и превратился в ливень уже к трем часам ночи, но это никому не помешало танцевать до самых последних аккордов.
Время изменилось, не все смогут быть с нами 23 августа, но главные константы Морской — сила веселья и здорового единения и куража, также как и нестабильная портовая погода — на месте. Сцены хороши все, бродилка получается качественная, но особые рекомендации лично от меня: на танцполе Garage Sail х Добро посмотреть, как из Бати выходит Тема Доброта, заценить танцевально-музыкальные перформансы от «Мачт», стать другом легендарного клубмейкера Эдуарда Мурадяна, чтобы пробиться в ультра-vip спот сцены, на которой будут играть эпические диджеи из клубов начала 2000-х.
РИТМЫ х APPLIQUE
- The Villars
- Whoiskk
- Amplituda
- Comedy
- Dimka Batarin
- Matvey Schetinkin
- Eidofey
- NLV
Garage Sail x ДОБРО
- Iner & Oiuna
- Stogov b2b Alexey Zhurba
- Babak b2b Fomichev
- Tema Dobrota
- Rapotosha b2b Stereotr!p
- Dj Krug
- Anton Mo
ROOTS UNITED
- Nocow (дважды лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга»!) — live
- Shutta
- Primitive
- Napirelly
- El
МАМЫ И ПАПЫ
- DJ Chak
- DJ Евгений Литвяк
- DJ Леша Хаас
- DJ Лена Попова
- DJ Loveski
- DJ Сергей Демидов
- DJ Un2un
МАЧТЫ
- dj BoogieFek
- TrosMastah b2b BoogieFek
- dj Jax
- Deep Inside
- Hidikel
- Garson Kasson
- Sweet Hard
- SPRRW aka RNA + MusicAeterna dancers
- Symphocat + buto performance
OSSU-FIRMA
- ДУХ BAND
- группа «Кто бы мог подумать?!»
- группа «ЛАЙТ»
- T.Gosha и Толя Нурмагамбетов
VTUSSE
- Darko & Fashoo
- Santi & Matyo (live) + Khudezy (live)
- Sweet Beat
- Kudrya
- Ellias
- Danny Kudri
- Scandiii
- Kovalev
- b2b2b
TIMEOFNIGHT
- Danger (BE) b2b Nodon (BE)
- Ozma b2b Lowriderz ft. MC Smoky D
- Thematic
- Mistwist
- Pasha Nuts
- Trash Talk
- Holy Polly
- Mantra Drumz
Помимо музыки, всю ночь будут доступны 10 винтажек: Bez Birok, Storage, Tomas.econd, Kladovka, «Вещи и вещества», Anteroom, Pentagon, Egore-tex, West Hand и BrandDenBox.
Со стороны набережной площадку украсит совместный проект «Морской» и «Это знак». А в рамках коллабы «Морской» и «Добра» одна из стен Исткабеля оденется в стрит-арт от Ромы Добро.
