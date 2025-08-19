Шоукейсы Çava Disco, Roots United и наш Джейсон Стейтем aka Nocow с лайвом: делимся программой «вечеринки вечеринок» «Морской»

23 августа все пространство «Севкабель Порта» — от входа до набережной — станет большой опен-эйр площадкой для вечеринки «Морская». Она соберет более 150 музыкантов, которые все восемь часов будут ставить параллельные сеты, выступать вживую и миксовать «персональный ритм для каждого».

В лайн-апе — золотой состав вечеринки: флагманы электронной сцены и К-30 и Present Perfect Festival Roots United, амбассадоры техно Smena, мистический хаус от Odyssey, танцевальный диско-R’n’B Cava Disco, энергичный драм-н-бейс Timeofnight, спид-гараж от Vtusse, мелодичные лайвы Ossu-Firma. А еще — вернулись резиденты «Мачт» и пришли новички: коллаборация Ритмы x Applique, сейл и музыка под одной крышей Garage Sail x Добро и олд-скул танцпол «Мамы и Папы».

На «вечеринке вечеринок» состоится эксклюзивная презентация части треков из нового альбома от Ozma & Lowriderz, выступление продюсеров Danger b2b Nodon из Бельгии и выставка Дениса Лапина.