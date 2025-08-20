«Девушка Миллера» с Дженной Ортегой, Скарлетт Йоханссон в «Она сказала "Да!"» и авантюрная комедия «Геля»: что смотреть в кинотеатрах России на этой неделе

«Геля» (16+)

Авантюрная криминальная комедия Стаса Иванова («Высокий сезон», «ЮЗЗЗ», «Немцы») о незадачливом дальнобойщике Сане (Илья Малаков, «Легенда о Коловрате»), который иногда промышляет угонами. С виду обычное дело (похитить красивый «Гелендваген») оборачивается серьезными проблемами — ситуацию осложняет факт, что ему надо не только выпутаться из неприятностей, но и успеть на роды жены.

Также в фильме снялись Антон Васильев («Хрустальный»), Виктор Добронравов («Инспектор Гаврилов»), Антон Кузнецов («Легенды наших предков») и другие. Картина в этом году открывала Выборгский кинофестиваль «Окно в Европу».

С 21 августа