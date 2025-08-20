«Девушка Миллера» с Дженной Ортегой, Скарлетт Йоханссон в «Она сказала "Да!"» и авантюрная комедия «Геля»: что смотреть в кинотеатрах России на этой неделе

А также — Адель Экзаркопулос в новой картине Кантена Дюпье «Случай с фортепиано», лента открытия Каннского фестиваля-2025 «Рецепт счастья», повторный прокат аниме Мамору Осии «Небесные скитальцы» и триллер «Диспетчер». Рассказываем о лучших фильмах, которые выходят в официальный российский прокат на этой неделе.
ГЛАВНОЕ
«Девушка Миллера» / Miller's Girl (18+)
Триллер дебютантки Джейд Бартлет о специфических отношениях учителя и ученицы. Порядочно уставший от жизни писатель Джонатан Миллер (Мартин Фриман, «Шерлок») вступает в хитрую манипулятивную игру с талантливой студенткой Кайро (Дженна Ортега, «Уэнсдей»). Все это постепенно переходит грани разумного, в том числе и в сексуальном плане.
C 21 августа
«Она сказала "Да!"» / My Mother's Wedding (18+)
Три сестры, прагматичная Кэтрин (Скарлетт Йоханссон), ветреная Виктория (Сиенна Миллер) и скромница Джорджина (Эмили Бичем) приезжают в родной маленький городок на долгожданную свадьбу дважды овдовевшей мамы (Кристин Скотт Томас, которая и выступила режиссером фильма). Однако встреча оборачивается массой комичных и мелодраматических ситуаций — у каждой из участниц торжества есть свои секреты.
C 21 августа
«Геля» (16+)
Авантюрная криминальная комедия Стаса Иванова («Высокий сезон», «ЮЗЗЗ», «Немцы») о незадачливом дальнобойщике Сане (Илья Малаков, «Легенда о Коловрате»), который иногда промышляет угонами. С виду обычное дело (похитить красивый «Гелендваген») оборачивается серьезными проблемами — ситуацию осложняет факт, что ему надо не только выпутаться из неприятностей, но и успеть на роды жены.
Также в фильме снялись Антон Васильев («Хрустальный»), Виктор Добронравов («Инспектор Гаврилов»), Антон Кузнецов («Легенды наших предков») и другие. Картина в этом году открывала Выборгский кинофестиваль «Окно в Европу».
С 21 августа
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ
«Случай с фортепиано» / L'accident de piano (18+)
Возвращение после годичной паузы одного из самых своеобразных и продуктивных инди-авторов французского кино Кантена Дюпье («Шина», «Второй акт»). В новом комедийном детективе скандальная инфлюенсерша Магали (любимица режиссера Адель Экзаркопулос) переводит дух в небольшой альпийской деревне — но сталкивается там с невероятно навязчивой журналисткой Симоной (Сандрин Киберлен). Своенравные дамы довольно быстро превращают тихий уголок в поле битвы.
C 21 августа
«Рецепт счастья» / Partir un jour (18+)
Первый полнометражный фильм в карьере Амели Боннен открывал Каннский кинофестиваль в 2025 году (до этого его создательница работала художницей-постановщицей, дизайнером и срежиссировала несколько коротких метров). Это мюзикл о шеф-поваре Сесиль (Жюльет Армане), которая во время поездки на малую родину к сильно постаревшему отцу внезапно видится с первой любовью (Бастьен Буйон) — и тем самым оказывается перед дилеммой между карьерой и чувствами.
C 21 августа
«Диспетчер» / Relay (18+)
Триллер режиссера «Любой ценой» Дэвида Маккензи об Эше (Риз Ахмед, «Звук металла»), посреднике между шантажистами и крупными корпорациями. К нему обращается непростая клиентка Сара (Лили Джеймс, «При чем тут любовь?») с просьбой помочь вернуть начальству важные документы, пока до нее не добрались наемные убийцы.
Также в касте — Сэм Уортингтон («Аватар») и Уилла Фицджералд («Маленькие женщины»).
С 21 августа
«Небесные скитальцы» / The Sky Crawlers (2008) (16+)
Повторный прокат элегического анимационного фильма автора «Призрака в доспехах» Мамору Осии. В альтернативной вселенной война стала развлекательным шоу, организованным корпорациями. Из-за этого на потеху публике в воздушных боях участвуют пилоты-дети (при этом из-за генетической аномалии они никогда не повзрослеют).
C 21 августа
