Мария Мацель в роли питомца, триумфаторы ММКФ и драмы из Китая и Индии: VI Lendoc Film Festival объявил программу

С 22 по 24 августа в Петербурге пройдет VI Международный кинофестиваль России и стран ближнего зарубежья Lendoc Film Festival (LEFF). Показы продут в кинотеатрах «Ленфильм», «Аврора», «Доме кино» и «Родина». Вход свободный — по регистрации.

23 августа состоится питчинг копродукционных проектов. В жюри — продюсеры из России, Беларуси, Узбекистана. Из более 100 заявок жюри отобрали истории о семье, идентичности и диалоге культур.

Lendoc Film Festival откроет военная драма «Эвакуация» Фархата Шарипова, за которую режиссер получил спецприз 47-го ММКФ. Среди хайлайтов также драма-лауреат кинофестивалей в Вашингтоне, Италии, Беларуси «Чанъань, Сиань» режиссера Чжан Чжуна из КНР, обладатель «Золотого Георгия» 47-го ММКФ «Элизиум» Прадипа Курбы, а также «Сделка на границе» Дастана Жапара.