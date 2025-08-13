Мария Мацель в роли питомца, триумфаторы ММКФ и драмы из Китая и Индии: VI Lendoc Film Festival объявил программу

В афише этого года — 30 картин от авторов из России, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Индии и Китая. Последние две страны представлены в основном конкурсе впервые.
"Элизиум"
С 22 по 24 августа в Петербурге пройдет VI Международный кинофестиваль России и стран ближнего зарубежья Lendoc Film Festival (LEFF). Показы продут в кинотеатрах «Ленфильм», «Аврора», «Доме кино» и «Родина». Вход свободный — по регистрации.
23 августа состоится питчинг копродукционных проектов. В жюри — продюсеры из России, Беларуси, Узбекистана. Из более 100 заявок жюри отобрали истории о семье, идентичности и диалоге культур.
Lendoc Film Festival откроет военная драма «Эвакуация» Фархата Шарипова, за которую режиссер получил спецприз 47-го ММКФ. Среди хайлайтов также драма-лауреат кинофестивалей в Вашингтоне, Италии, Беларуси «Чанъань, Сиань» режиссера Чжан Чжуна из КНР, обладатель «Золотого Георгия» 47-го ММКФ «Элизиум» Прадипа Курбы, а также «Сделка на границе» Дастана Жапара.
"Догги"
«При отборе фильмов мы традиционно хотели достичь эффекта, при котором картины разговаривают друг с другом — даже если они сняты в разных странах, в разных жанрах, на разных языках. Мне стремились собрать не просто сильные работы, а создать диалог, где каждая картина раскрывает новые смыслы на стыке с другой. Именно поэтому важнейшим критерием отбора стал громкий авторский голос», - поделилась программный директор фестиваля Марина Озеренчук.
"Сделка на границе"
В жюри фестиваля: Али Хамраев (режиссер), Олег Сироткин (сценарист), Екатерина Краскина («Неизвестная Россия!»), Нина Кочеляева (ВГИК), Илья Желтяков (режиссер), Николай Волков (ГИКИТ), Юлия Засько (НМГ ДОК).
Параллельно основной программы пройдут круглые столы по новым форматам в кино, ТВ и онлайн-проектах; презентации копродукций.
Программа фестиваля обновляется.
16+
