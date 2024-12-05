Чем заняться в Петербурге с 5 по 8 декабря

Концерт Евы Польны, исследование барочной музыки в лекции Виктора Мазина, «Антигона» от musicAeterna в «Ленполиграфмаше», метапостановка «Еще один, Карл» Дмитрия Крестьянкина в Театральном музее и мультимедиа-перформанс на Дворцовой площади — рассказываем, чем заняться в Петербурге в эти выходные.
кадр из фильма «Безмолвное братство»
5 ДЕКАБРЯ
Концерт Music of the North, «Третье место» (18+)
20:30
Второй концерт скандинавской музыки от «Канифоль-квартета» пройдет в Белом зале. В некоторые билеты включена опция: плюс игристое или глинтвейна.
Концерт Lizer, Aurora Concert Hall (16+)
20:00
Выстуление в Петербурге пройдет в рамках тура Ride or Die, который охватывает 27 городов. Lizer исполнит как свои самые известные хиты, так и вещи из нового микстейпа.
Спектакль «Заводной апельсин», Камерный театр Малыщицкого (16+)
19:00
Театральное переосмысление скандального романа Энтони Берджесса и не менее неоднозначной экранизации Стэнли Кубрика в режиссером Дмитрием Крестьянкиным.
Инсталляция «Окно в ничто», «Пушкинская-10» (16+)
Последние дни есть возможность посмотреть на противоречивую инсталляцию молодого художника Льва Казака. Она определенно имеет историю и несет в себе вполне себе петербургский почерк визуального кода.
До 6 декабря
В кинотеатрах на этой неделе смотрим документальную ленту «Хаяо Миядзаки и птица» (16+), триллер «Безмолвное братство» Джастина Курзеля (18+), драму о знаменитом шахматном поединке «Роковая партия» (12+), новогоднюю комедию с Дмитрием Нагиевым «Папу маме заверни» (6+). Подробнее здесь.
Ева Польна
6 ДЕКАБРЯ
Спектакль «No woman, no cry», «Невидимый театр» (18+)
20:00
Постановка о правах женщин режиссера Александры Джунтини — это размышления о бытовом насилии, гендерном (не)равноправии и абьюзе. В основе сценария —документальный материал. После показа пройдет обсуждение постановки с актрисами Ариной Лыковой и Анастасией Колесиной
Концерт «Лунный свет», Анненкирхе (6+)
20:00
Клод Дебюсси, Морис Равель, Эрик Сати, Габриель Форе и Камиль Сен-Санс в исполнении ансамбля солистов оркестра «1703» прозвучат в Аненкирхе на концерте «Лунный свет». Слушаем музыку импрессионистов — под медиапроекции Руслана Назырова об импрессионизме в живописи.
Концерт Евы Польны, «Ледовый дворец» (12+)
20:00
«Гостья из будущего» подарила нам треки «Это сильнее меня», «Ты где-то», «Зима в сердце» и еще десятки культовых песен, которые знают все — от бумеров и миллениалов до зумеров и альфа! На концерте в Петербурге певица исполнит программу «В сторону сердца».
Выставка «Настии» Сергея Деникина, Marina Gisich Gallery (12+)
«Тонкостенный и герметичный мир» художника можно увидеть на его недавно открывшейся персональной выставке под кураторством Александра Дашевского. Здесь представлены масштабная инсталляция, 10 коллажей художника, более 20 скульптур и другие объекты.
До 16 февраля
Виктор Мазин
7 ДЕКАБРЯ
Премьера «Антигона», технопарк «Ленполиграфмаша» (12+)
19:00
Постановка Александра Белоусова на текст Софокла в переводе Алексея Парина — это обращение к истокам драматургии: древнегреческой трагедии. Премьера «Антигоны» открывает цикл «Театра голосов».
Мультимедиа-представление «Страна СВЕТА», Дворцовая площадь (0+)
19:00 — 23:00
По итогам конкурса «Страна СВЕТА» на Дворцовой площади покажут проекции медиа-работ о регионах России: Поморье, Башкирии, ПомоБурятии и Карелии.
7 и 8 декабря
Фестиваль «Огонек», «Севкабель Порт» (0+)
Профессионалы и любители на этих выходных могут поближе познакомиться с кофейной индустрией города (среди участников — Skuratov Coffee, rockets.coffee, Sibaristica Coffee Roasters, «Сварщица Екатерина»). В рамках фестиваля будут лекции и четыре чемпионата среди бариста, А еще — здесь можно найти тематическую посуду, подарки и многое другое.
С 7 по 8 декабря
«Провокатор маркет», «Севкабель Порт» (0+)
В «Цехе» все выходные будет идти фестиваль-маркет локальных брендов «в стиле Гарри Поттера». Также обещают будут диджей-сеты, игровые зоны и фуд-корт.
С 7 по 8 декабря
Лекция Виктора Мазина «Барокко Лакана», Дом Радио на Невском, 62 (16+)
13:00
В рамках нового цикла Дома Радио «Старинная музыка» уже в эту субботу лауреат премии «ТОП-50. Самые знаменитые люди Петербурга» Виктор Мазин расскажет, как Лакан понимал связь и отношения души и тела.
Лекция «Музыка барокко: от Людовика ХIV до современного кино», «Сообщество» в Новой Голландии (16+)
19:00
Исследовательница музыки, пианистка, одна из ведущих подкаста «Как мы от кино да музыки бежали» Ася Багратуни расскажет о музыкальных трендах эпохи барокко и как они перешли в кинематограф. Регистрация не нужна, но потребуется билет в «Сообщество».
Дмитрий Крестьянкин
8 ДЕКАБРЯ
Премьера спектакля «Еще один, Карл», Театральный музей (16+)
Метапостановка Дмитрия Крестьянкина в рамках программы выставки «Казус Мейерхольда, или "Ревизора" хочется всегда». В ней Крестьянкин — не только режиссер, но и ведущий актер. Смотрим на Всеволода Мейерхольда в подкаст-студии и переосмысляем опыт прошлого века через дискуссии основных деятелей эпохи.
7 и 8 декабря
Лекция Николая Гринцера «Смысл греческой трагедии. Интерпретация «Антигоны», Дом Радио на Невском, 62 (16+)
12:00
Для тех, кто в субботу смотрел «Антигону» от musicAeterna в «Ленполиграфмаше», и просто интересующихся раскроет смысл интерпретации в театральных постановках Николай Гринцер — член-корреспондент и главный научный сотрудник Отдела античной литературы РАН. Вход свободный, но необходима регистрация.
Презентация нового альбома группы «Ива Нова», Центр им Курехина (0+)
20:00
Премьера шестого студийного альбома группы «Ива Нова» «МНОГОНАСТУТ», над которым участницы работали последние пять лет. Авангардные шумы, техно-ритмы, славянские мотивы и ноты панка прилагаются.
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