Чем заняться в Петербурге с 5 по 8 декабря

Концерт Music of the North, «Третье место» (18+)

20:30

Второй концерт скандинавской музыки от «Канифоль-квартета» пройдет в Белом зале. В некоторые билеты включена опция: плюс игристое или глинтвейна.

Концерт Lizer, Aurora Concert Hall (16+)

20:00

Выстуление в Петербурге пройдет в рамках тура Ride or Die, который охватывает 27 городов. Lizer исполнит как свои самые известные хиты, так и вещи из нового микстейпа.

Спектакль «Заводной апельсин», Камерный театр Малыщицкого (16+)

19:00

Театральное переосмысление скандального романа Энтони Берджесса и не менее неоднозначной экранизации Стэнли Кубрика в режиссером Дмитрием Крестьянкиным.

Инсталляция «Окно в ничто», «Пушкинская-10» (16+)

Последние дни есть возможность посмотреть на противоречивую инсталляцию молодого художника Льва Казака. Она определенно имеет историю и несет в себе вполне себе петербургский почерк визуального кода.

До 6 декабря

В кинотеатрах на этой неделе смотрим документальную ленту «Хаяо Миядзаки и птица» (16+), триллер «Безмолвное братство» Джастина Курзеля (18+), драму о знаменитом шахматном поединке «Роковая партия» (12+), новогоднюю комедию с Дмитрием Нагиевым «Папу маме заверни» (6+). Подробнее здесь.