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Чем заняться в Петербурге с 5 по 8 декабря

Концерт Евы Польны, исследование барочной музыки в лекции Виктора Мазина, «Антигона» от musicAeterna в «Ленполиграфмаше», метапостановка «Еще один, Карл» Дмитрия Крестьянкина в Театральном музее и мультимедиа-перформанс на Дворцовой площади — рассказываем, чем заняться в Петербурге в эти выходные.

5 декабря
6 декабря
7 декабря
8 декабря
кадр из фильма «Безмолвное братство»
Фото: AGC Studios, Arcana Studio, Chasing Epic Pictures, Riff Raff Entertainment, прокатчик в России — «Парадиз», 2024

кадр из фильма «Безмолвное братство»

5 ДЕКАБРЯ

Концерт Music of the North, «Третье место» (18+)

20:30

Второй концерт скандинавской музыки от «Канифоль-квартета» пройдет в Белом зале. В некоторые билеты включена опция: плюс игристое или глинтвейна.

Концерт Lizer, Aurora Concert Hall (16+)

20:00

Выстуление в Петербурге пройдет в рамках тура Ride or Die, который охватывает 27 городов. Lizer исполнит как свои самые известные хиты, так и вещи из нового микстейпа.

Спектакль «Заводной апельсин», Камерный театр Малыщицкого (16+)

19:00

Театральное переосмысление скандального романа Энтони Берджесса и не менее неоднозначной экранизации Стэнли Кубрика в режиссером Дмитрием Крестьянкиным.

Инсталляция «Окно в ничто», «Пушкинская-10» (16+)

Последние дни есть возможность посмотреть на противоречивую инсталляцию молодого художника Льва Казака. Она определенно имеет историю и несет в себе вполне себе петербургский почерк визуального кода.

До 6 декабря

В кинотеатрах на этой неделе смотрим документальную ленту «Хаяо Миядзаки и птица» (16+), триллер «Безмолвное братство» Джастина Курзеля (18+), драму о знаменитом шахматном поединке «Роковая партия» (12+), новогоднюю комедию с Дмитрием Нагиевым «Папу маме заверни» (6+). Подробнее здесь.

Ева Польна
Фото: София Карайванская

Ева Польна

6 ДЕКАБРЯ

Спектакль «No woman, no cry», «Невидимый театр» (18+)

20:00

Постановка о правах женщин режиссера Александры Джунтини — это размышления о бытовом насилии, гендерном (не)равноправии и абьюзе. В основе сценария —документальный материал. После показа пройдет обсуждение постановки с актрисами Ариной Лыковой и Анастасией Колесиной

Концерт «Лунный свет», Анненкирхе (6+)

20:00

Клод Дебюсси, Морис Равель, Эрик Сати, Габриель Форе и Камиль Сен-Санс в исполнении ансамбля солистов оркестра «1703» прозвучат в Аненкирхе на концерте «Лунный свет». Слушаем музыку импрессионистов — под медиапроекции Руслана Назырова об импрессионизме в живописи. 

Концерт Евы Польны, «Ледовый дворец» (12+)

20:00

«Гостья из будущего» подарила нам треки «Это сильнее меня», «Ты где-то», «Зима в сердце» и еще десятки культовых песен, которые знают все — от бумеров и миллениалов до зумеров и альфа! На концерте в Петербурге певица исполнит программу «В сторону сердца».

Выставка «Настии» Сергея Деникина, Marina Gisich Gallery (12+)

«Тонкостенный и герметичный мир» художника можно увидеть на его недавно открывшейся персональной выставке под кураторством Александра Дашевского. Здесь представлены масштабная инсталляция, 10 коллажей художника, более 20 скульптур и другие объекты.

До 16 февраля 

Виктор Мазин
Лина Либо для Собака.ru

Виктор Мазин

7 ДЕКАБРЯ

Премьера «Антигона», технопарк «Ленполиграфмаша» (12+)

19:00

Постановка Александра Белоусова на текст Софокла в переводе Алексея Парина — это обращение к истокам драматургии: древнегреческой трагедии. Премьера «Антигоны» открывает цикл «Театра голосов».

Мультимедиа-представление «Страна СВЕТА», Дворцовая площадь (0+)

19:00 — 23:00

По итогам конкурса «Страна СВЕТА» на Дворцовой площади покажут проекции медиа-работ о регионах России: Поморье, Башкирии, ПомоБурятии и Карелии. 

7 и 8 декабря

Фестиваль «Огонек», «Севкабель Порт» (0+)

Профессионалы и любители на этих выходных могут поближе познакомиться с кофейной индустрией города (среди участников — Skuratov Coffee, rockets.coffee, Sibaristica Coffee Roasters, «Сварщица Екатерина»). В рамках фестиваля будут лекции и четыре  чемпионата среди бариста, А еще — здесь можно найти тематическую посуду, подарки и многое другое. 

С 7 по 8 декабря

«Провокатор маркет», «Севкабель Порт» (0+)

В «Цехе» все выходные будет идти фестиваль-маркет локальных брендов «в стиле Гарри Поттера». Также обещают будут диджей-сеты, игровые зоны и фуд-корт.

С 7 по 8 декабря

Лекция Виктора Мазина «Барокко Лакана», Дом Радио на Невском, 62 (16+)

13:00

В рамках нового цикла Дома Радио «Старинная музыка» уже в эту субботу лауреат премии «ТОП-50. Самые знаменитые люди Петербурга» Виктор Мазин расскажет, как Лакан понимал связь и отношения души и тела.

Лекция «Музыка барокко: от Людовика ХIV до современного кино», «Сообщество» в Новой Голландии (16+)

19:00

Исследовательница музыки, пианистка, одна из ведущих подкаста «Как мы от кино да музыки бежали» Ася Багратуни расскажет о музыкальных трендах эпохи барокко и как они перешли в кинематограф. Регистрация не нужна, но потребуется билет в «Сообщество».  

Дмитрий Крестьянкин
Фото: Валентин Блох

Дмитрий Крестьянкин

8 ДЕКАБРЯ

Премьера спектакля «Еще один, Карл», Театральный музей (16+)

Метапостановка Дмитрия Крестьянкина в рамках программы выставки «Казус Мейерхольда, или "Ревизора" хочется всегда». В ней Крестьянкин — не только режиссер, но и ведущий актер. Смотрим на Всеволода Мейерхольда в подкаст-студии и переосмысляем опыт прошлого века через дискуссии основных деятелей эпохи.

7 и 8 декабря

Лекция Николая Гринцера «Смысл греческой трагедии. Интерпретация «Антигоны», Дом Радио на Невском, 62 (16+)

12:00

Для тех, кто в субботу смотрел «Антигону» от musicAeterna в «Ленполиграфмаше», и просто интересующихся раскроет смысл интерпретации в театральных постановках Николай Гринцер — член-корреспондент и главный научный сотрудник Отдела античной литературы РАН. Вход свободный, но необходима регистрация.

Презентация нового альбома группы «Ива Нова», Центр им Курехина (0+)

20:00

Премьера шестого студийного альбома группы «Ива Нова» «МНОГОНАСТУТ», над которым участницы работали последние пять лет. Авангардные шумы, техно-ритмы, славянские мотивы и ноты панка прилагаются. 

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