«Безмолвное братство», «Партенопа» и «Последний ронин»: что смотреть в кинотеатрах России в декабре

Триллер «Безмолвное братство» с Джудом Лоу, постапокалипсис «Последний ронин» с Юрием Колокольниковым и Тихоном Жизневским, лучший дебют Каннского фестиваля этого года «Арман», документальная лента о великом аниматоре «Хаяо Миядзаки и птица» и много новогоднего кино для семейного просмотра — рассказываем о главных фильмах, которые выходят в официальный российский прокат в первый месяц зимы.
«Ариэтти из страны лилипутов» / Karigurashi no Arietti (2010) (0+)
По соседству с людьми живет маленький народец, который очень старается не афишировать свое существование. Однако девочка Ариэтти из волшебной страны в обход запретов старших знакомится с подростком Се — и это становится началом прекрасной дружбы.
Повторный прокат нежного и мечтательного анимационного фильма студии Ghibli 2010 года от режиссера Хиромасы Енэбаяси (оскаровский номинант за «Воспоминания о Марни») по сценарию Хаяо Миядзаки.
С 5 декабря
«Безмолвное братство» / The Order (18+)
Ретротриллер об агенте ФБР Терри Хаске. В начале 1980-х он расследует дело о деструктивной националистической организации «Орден» — ее адепты фактически собрали частную армию и устраивают многочисленные теракты и ограбления.
В главной роли — Джуд Лоу, антагониста играет Николас Холт («Молокососы», «Мой мальчик»). В этом году картина австралийца Джастина Курзеля («Макбет», «Нитрам») участвовала в основном конкурсе Венецианского кинофестиваля.
С 5 декабря
«Папу маме заверни» (6+)
Новогодняя комедия режиссера Ивана Архипова («Квест»). Маленькая дочка учительницы (Вита Корниенко) решает сделать маме (Катерина Шпица) своеобразный подарок на праздники: через специальное агентство устроить ей свидание с известным актером (Дмитрий Нагиев). Впрочем, девочка не в курсе, что звездный избранник — давняя и безответная мамина любовь еще со времен школы.
С 5 декабря
«Возвращение Одиссея» / The Return (16+)
Экранизация классического античного сюжета в исполнении Уберто Пазолини («Мужской стриптиз», «Милый друг»). Через 20 лет скитаний Одиссей (Рэйф Файнс) возвращается в Итаку, где за это время все сильно поменялось. Его жену Пенелопу (Жюльет Бинош) добиваются многочисленные женихи, желающие стать новым царем — и это, по понятным причинам, категорически не устраивает героя.
С 5 декабря
«Звезды в Сибири» (16+)
Комедия о селебрити, которых приглашают на сибирский корпоратив, но по ошибке увозят в заснеженную глухую деревню. Теперь им предстоит как-то адаптироваться к новым условиям.
В касте — экс-кавээнщики Сергей Светлаков и Дмитрий Брекоткин, а также Ольга Бузова, Дмитрий Маликов, Клава Кока и Тимур Батрутдинов. Снял «звездный десант» Илья Фарфель («Война семей»).
С 5 декабря
«Дикий алмаз» / Diamant brut (18+)
Фильм-участники Каннского кинофестиваля этого года. Это история о юной бьюти-блогерше (Малу Хебизи), одержимой жаждой славы — девушка попадает на кастинг реалити-шоу, однако реальность индустрии оказывается далеко не такой радужной, как ей представлялось.
Для французской постановщицы Агат Ридингер фильм — дебют в полном метре.
С 5 декабря
«Операция "Панда"» / Xiong mao ji hua (12+)
Комедийный боевик с Джеки Чаном, который на этот раз вступается за панду Ху Ху — ее хочет заполучить мафия из-за редкого генотипа. Классическое приключенческое семейное кино от режиссера Чжан Луаня («Дай пять!»).
С 5 декабря
«Маша и Медведь в кино: Парк чудес» (6+)
Очередная серия сверхпопулярной мультипликационной франшизы: Маша, Даша и Медведь попадают в парк с аттракционами и квестами — само собой, за этим последует миллион приключений.
За создание отвечает команда авторов «Фиксиков», «Горы самоцветов» и других анимационных проектов во главе с Василием Бедошвили.
С 5 декабря
«Пятый битл» / Midas Man (18+)
История группы The Beatles показана через фигуру Брайана Эпстайна, которого называют «пятым битлом». Продавец мебели из Ливерпуля становится менеджером тогда еще никому не известной группы.
Режиссером выступил Джо Стефенсон («Доктор Джекилл»), а в главных ролях снялись Джейкоб Форчун-Ллойд и Эмили Уотсон.
С 5 декабря
«Арман» / Armand (18+)
Популярную актрису Элизабет (Рената Реинсве из «Худшего человека на свете») вызывают в школу по очень неприятному поводу: одноклассник обвинил ее шестилетнего сына Армана в домогательствах.
Драма о сложном психологическом противостоянии, за которую режиссер Хальвдан Ульман Тендель (внук Ингмара Бергмана и Лив Ульман) получил «Золотую камеру» Каннского фестиваля — приз за лучший дебют.
С 5 декабря
«Роковая партия» (12+)
В 1951 году состоялся матч за звание чемпиона мира по шахматам: Михаил Ботвинник против Давида Бронштейна. Сражение чемпиона и претендента выдалось максимально драматичным — по свидетельствам современников, судьбу поединка решили подковерные игры на уровне руководства страны.
Ботвинника в спортивной драме сыграл Андрей Ильин («Летчик», «Настя, соберись!»), роль его оппонента в молодости досталась Павлу Рассомахину, в зрелости — Даниилу Спиваковскому.
С 5 декабря
«Хаяо Миядзаки и птица» / Hayao Miyazaki and the Heron (16+)
Документальное кино о легенде мировой анимации — Хаяо Миядзаки. Фильм охватывает семь лет его жизни, во время которых он создавал «Мальчика и птицу». Режиссер Каку Аракава общается с самим мастером и командой художников: в частности, его другом и соавтором Тосио Судзуки.
С 5 декабря
«Амадей» / Amadeus (1984) (18+)
Отреставрированная 4K-версия фильма Милоша Формана о Моцарте и Сальери, которую выпускают на большие экраны в честь 40-летия картины.
В свое время «Амадей» собрал восемь «Оскаров» (в том числе в категориях «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучшая мужская роль» и «Лучший адаптированный сценарий») и считается неустаревающей классикой.
С 12 декабря
«Тогда. Сейчас. Потом» / Here (16+)
Экспериментальная драма Роберта Земекиса (трилогия «Назад в будущее») с Томом Хэнксом и Робин Райт, снятая в одной гостиной обычной семьи из Новой Англии статичной камерой — локация всегда остается той же, но ее обитатели меняются на протяжении нескольких десятилетий.
Чтобы показать возрастные метаморфозы героев команда фильма использовала не грим, а дипфейк-технологии в реальном времени.
С 12 декабря
«Три кота. Зимние каникулы» (0+)
Новогодний сиквел мультфильма «Три кота и море приключений». Компот, Коржик и Карамелька хотят ярко и с приключениями провести праздники — и получают как раз то, чего желали, встретив котенка Леденца и его родителей.
Режиссером вновь стал автор оригинального сериала Дмитрий Высоцкий.
С 12 декабря
«Баба Яга спасает Новый год» (6+)
Продолжение комедийного фэнтези «Баба Яга спасает мир». На новогодней ярмарке мальчик Юра (Алексей Сошин) случайно освободил Снежную Королеву (Юлия Такшина) — теперь она хочет отомстить Деду Морозу (Сергей Никоненко) и превратить весь мир в гигантский ледник.
На помощь ребенку приходят Баба Яга (Людмила Артемьева), Иван Додоныч (Ян Цапник), Марья (Глафира Тарханова) и другие сказочные персонажи.
С 12 декабря
«Черный замок» (16+)
Фэнтэзи о молодом профессоре истории (Евгений Шварц), который находит старинное Евангелие, отправляется в Черный замок в поисках сокровищ и внезапно переносится в Средневековье.
Режиссер — Кирилл Кузин («Сергий против нечисти»), в ролях — Евгений Стычкин, Линда Лапиньш, Олег Васильков и другие. В основе сценария — книга белорусского писателя Владимира Короткевича, написанная в конце 1970-х.
С 12 декабря
«Совсем ошалели» (16+)
Комедия о парочках, оказавшихся под одной крышей на горнолыжном курорте. Проблема в том, что Федор (Гоша Куценко) и Ольга (Анна Михалкова) когда-то были женаты — и очень не хотят рассказывать об этом своим новым возлюбленным (Полина Максимова и Владимир Яглыч). Режиссером выступила Ольга Френкель («Инсомния»).
С 12 декабря
«Дева Мария: Мать Христа» / Mary (12+)
Рассказ о жизненном пути Пресвятой Девы (Ноа Коэн) и многочисленных преградах и искушениях, которые на нем встречались.
В роли царя Ирода — Энтони Хопкинс, за режиссуру отвечает Ди Джей Карузо («Забирая жизни», «Деньги на двоих»).
С 12 декабря
«Домовенок Кузя» (6+)
Ремейк популярного советского мультфильма в формате художественного фильма: домовенок Кузя прячется от Бабы-яги в квартире девочки Наташи. Ему очень нужно найти свой волшебный сундучок и спастись от злой старухи, которая бросается в погоню.
Продюсируют проект братья Андреасян, на озвучке — Сергей Бурунов (Кузя), Гарик Харламов (Нафаня), Алика Смехова (Баба-яга) и другие.
С 19 декабря
«Елки 11» (6+)
Очередная часть праздничной франшизы: Дмитрий Нагиев вновь играет вредного охранника элитного поселка дядю Юру, который терпеть не может Новый год.
В других ролях — Рузиль Минекаев, турецкая звезда Бурак Озчивит, а также Антон Васильев, Кристина Бабушкина, Михаил Трухин и Андрей Рожков.
С 19 декабря
«Остров пропавших девчонок» (6+)
Трогательная история о трех девочках-сиротах, которые сбегают путешествовать по океану — старшую хотят удочерить, но дети не готовы расставаться.
Во всех смыслах семейный фильм: девочки — реальные сестры Шмидт, режиссерами стали их родители, а братья участвовали в написании сценария и музыки.
С 19 декабря
«Братья» (12+)
Приключенческая комедия про сочинского тусовщика Славика (комик Денис Дорохов), которому срочно понадобился донор-родственник (да, вы уже видели такой же сюжет в «Почке»). Внезапно выясняется, что у него есть брат — настоящий Филипп Киркоров (поп-певец играет самого себя). Их встреча внезапно превращается в квест с выживанием в лесу.
Автором проекта стал Марк Горобец — режиссер «Тура с Иванушками» и «Блиндажа».
С 19 декабря
«Побег» / Escape (18+)
Криминальная драма о молодом парне, который сначала ищет спасения в тюрьме, а затем пытается оттуда выбраться. Продюсером фильма выступил Мартин Скорсезе, режиссер — Родриго Кортес («Погребенный заживо»), в главной роли — Марио Касас («Три метра над уровнем неба», «Невидимый гость», «Переступить черту»).
С 19 декабря
«Последний ронин» (18+)
Герой-одиночка по прозвищу Ронин (Юрий Колокольников) путешествует по постапокалиптическим пустошам. Однако его жизнь меняется, когда он встречает девочку-подростка Марию (Диана Енакаева) — вместе им предстоит найти ее дом.
Также в касте Тихон Жизневский и Даниил Воробьев, режиссер — Макс Шишкин, для которого «Последний ронин» стал дебютом в полнометражном формате.
С 26 декабря
«Иван Царевич и Серый Волк 6» (6+)
Новый эпизод о приключениях Ивана, Серого Волка и Василисы: на этот раз им предстоит искать пропавшую волшебную щуку. На озвучке — Никита Ефремов, Александр Боярский, Татьяна Бунина, Константин Бронзит, Михаил Боярский и другие.
С 26 декабря
«Партенопа» / Parthenope (16+)
Фильм Паоло Соррентино («Великая красота», «Молодой папа») участвовал в основном конкурсе Канн. Это элегический и, как всегда, визуально безупречный рассказ о девушке Партенопе, чья жизнь разворачивается в фантастически привлекательном Неаполе.
Главную роль сыграла Челесте Далла Порта, также в касте «Партенопы» — Гари Олдмана.
С 26 декабря
«Быть лучше: История Робби Уильямса» / Better Man (18+)
Весьма своеобразный байопик певца Робби Уильямса, в котором его «играет» нарисованная на компьютере обезьяна. Сам артист объяснил такое решение тем, что любит эксцентричность и чувствует себя на сцене немного диким.
Режиссером выступил Майкл Грейси, известный по фильму «Величайший шоумен».
С 26 декабря
Комментарии (0)