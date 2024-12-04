«Безмолвное братство», «Партенопа» и «Последний ронин»: что смотреть в кинотеатрах России в декабре

«Ариэтти из страны лилипутов» / Karigurashi no Arietti (2010) (0+)

По соседству с людьми живет маленький народец, который очень старается не афишировать свое существование. Однако девочка Ариэтти из волшебной страны в обход запретов старших знакомится с подростком Се — и это становится началом прекрасной дружбы.

Повторный прокат нежного и мечтательного анимационного фильма студии Ghibli 2010 года от режиссера Хиромасы Енэбаяси (оскаровский номинант за «Воспоминания о Марни») по сценарию Хаяо Миядзаки.

С 5 декабря