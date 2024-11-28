Дом Радио запускает новый цикл «Театр голосов» премьерой спектакля «Антигона» Александра Белоусова

Постановка исследует взаимосвязь древнегреческой и христианской традиций через голос, интонацию и звук.
7 и 8 декабря Дом Радио запускает новый цикл «Театр голосов» премьерой спектакля «Антигона» в постановке Александра Белоусова на текст Софокла в переводе Алексея Парина. Первые показы пройдут в амфитеатре Технопарка Ленполиграфмаш под управлением дирижера Ольги Власовой. В спектакле задействованы драматические актеры и артисты хора musicAeterna. Ольга Белинская и Элени-Лидия Стамеллу сыграют две ипостаси Антигоны, а Партии Вестника и Корифея исполнят артисты хора Александр Сомов и Даниил Чесноков. В качестве чтеца выступит Варвара Павлова. В роли Исмены — Мария Сандлер, Креонта и Гемона исполнят Джулиано Ди Капуа и Сергей Липовский, Стража и Тиресия — Алексей Фролов и Александр Белоусов.
После премьерных показов «Антигона» войдет в репертуар Дома Радио. В феврале 2025 года спектакль будет представлен на новой площадке Дома Радио на Невском, 62.
Александр Белоусов обращается к истокам мировой драматургии и вдохновляется античным принципом единства места, времени и действия. Музыкальная концепция основана на средневековых григорианских хоралах, которые объединяются с композициями античной греческой музыки, реконструированной в рамках проекта. Голос и текст — это центральные элементы спектакля, раскрывающие философскую и эмоциональную глубину произведения. Режиссер Александр Белоусов описывает «Антигону» как постановку на стыке оперы и драмы, где музыкальный и драматический ритм сливаются, создавая новую форму, близкую к зингшпилю (национальная немецкая и австрийская разновидность комической оперы, пьеса с музыкальными номерами).
Режиссер и композитор:
Сквозь века, сквозь смену традиций обрядов и культур, остается ли неизменным переживание любви? Является ли она феноменом единого свойства на территории жизни каждого человека или есть различие между античной и христианской формой чувствования? После работ Фридриха Ницше христианское и античное видение мира воспринимаются нашими современниками как антагонистические. Мы же видим, что они находятся в русле общей традиции. Так, появление григорианских хоралов, вдохновивших меня на музыкальную форму постановки, было непосредственно связано реконструкцией античной греческой музыки, а храмовая музыка средневековья привела нас к современному академизму. И, как мне кажется, только это представление о единой трансформирующейся из века в век этической и эстетической традиции дает прикоснуться ко всему объему смысла Антигоны, где кажущиеся полярными истины сливаются в единую концепцию, в основе которой лежит амбивалентное по своей природе переживание любви.
Куратор направления musicAeterna Αθεατρον:
В поиске новых форм и нестандартного подхода к материалу театральное направление Дома Радио обращается к истокам мировой драматургии – древнегреческой трагедии. Внимательное вслушивание в античные тексты — очень сложные для восприятия — раскроет потенциал фантазии и самостоятельного анализа текста Софокла в переводе Алексея Парина. Это первая сценическая версия этого перевода. Мы ищем путь к театру, где звук превалирует над внешней формой. «Антигона» станет первой в цикле спектаклей, которые будут реализованы в единой сценографической концепции, вдохновленной главным принципом постановок времен античности — триединства места, времени и действия. Впоследствии спектакль также будет выпущен в формате полноценного аудиоспектакля.
Напомним, Дом Радио временно переехал на Невский проспект — в Дом Беггровых напротив Аничкова дворца. Здесь оркестр и хор musicAeterna будут работать ближайшие несколько лет, пока их основное здание на Итальянской закрыто на реконструкцию.
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