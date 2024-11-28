Дом Радио запускает новый цикл «Театр голосов» премьерой спектакля «Антигона» Александра Белоусова

7 и 8 декабря Дом Радио запускает новый цикл «Театр голосов» премьерой спектакля «Антигона» в постановке Александра Белоусова на текст Софокла в переводе Алексея Парина. Первые показы пройдут в амфитеатре Технопарка Ленполиграфмаш под управлением дирижера Ольги Власовой. В спектакле задействованы драматические актеры и артисты хора musicAeterna. Ольга Белинская и Элени-Лидия Стамеллу сыграют две ипостаси Антигоны, а Партии Вестника и Корифея исполнят артисты хора Александр Сомов и Даниил Чесноков. В качестве чтеца выступит Варвара Павлова. В роли Исмены — Мария Сандлер, Креонта и Гемона исполнят Джулиано Ди Капуа и Сергей Липовский, Стража и Тиресия — Алексей Фролов и Александр Белоусов.

После премьерных показов «Антигона» войдет в репертуар Дома Радио. В феврале 2025 года спектакль будет представлен на новой площадке Дома Радио на Невском, 62.

Александр Белоусов обращается к истокам мировой драматургии и вдохновляется античным принципом единства места, времени и действия. Музыкальная концепция основана на средневековых григорианских хоралах, которые объединяются с композициями античной греческой музыки, реконструированной в рамках проекта. Голос и текст — это центральные элементы спектакля, раскрывающие философскую и эмоциональную глубину произведения. Режиссер Александр Белоусов описывает «Антигону» как постановку на стыке оперы и драмы, где музыкальный и драматический ритм сливаются, создавая новую форму, близкую к зингшпилю (национальная немецкая и австрийская разновидность комической оперы, пьеса с музыкальными номерами).