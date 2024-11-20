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Искусство

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Александр Дашевский представит персональную выставку Сергея Деникина «Настии» в Marina Gisich Gallery

Это «прогулка на границе потустороннего мира, где души и духи покачиваются в неторопливом танце».

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Marina Gisich Gallery
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Marina Gisich Gallery

Персональная выставка Сергея Деникина «Настии» под кураторством Александра Дашевского стартует 29 ноября в Marina Gisich Gallery. Автор представит масштабную инсталляцию, охватывающую два зала галереи, а также более 20 скульптур, 10 коллажей, объекты и проекции. Название выставки напрямую связано с взаимодействием растений и влияний внешней среды — света, температоруры или прикосновения. «Через эту ботаническую метафору художник строит сюжет новой серии сновиденческих приключений деникинского эфемерного народца», — комментирует Дашевский.

Two Figures №1, 2008 год

Two Figures №1, 2008 год

Two Figures №12, 2008 год

Two Figures №12, 2008 год

Two Figures №2, 2008 год

Two Figures №2, 2008 год

В представленной на выставке серии работ Деникин создает собственный «тонкостенный и герметичный мир», самоорганизованную лабораторию эфемерных существ.

Сергей Деникин работает в техниках коллажа, объекта, инсталляции, фотографии и живописи. Вдохновением для его произведений служат предметы из личной коллекции — слюда, гербарии, научные схемы и химические приборы. Работы Деникина хранятся в Государственном Русском музее, фонде MUDIMA (Италия), Центральном музее связи имени Попова и музее AZ.

Персональная выставка Сергея Деникина «Настии» открыта с 30 ноября 2024 по 16 февраля 2025 года в Marina Gisich Gallery на Набережная Фонтанки, 121.

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