Александр Дашевский представит персональную выставку Сергея Деникина «Настии» в Marina Gisich Gallery

В представленной на выставке серии работ Деникин создает собственный «тонкостенный и герметичный мир», самоорганизованную лабораторию эфемерных существ.

Сергей Деникин работает в техниках коллажа, объекта, инсталляции, фотографии и живописи. Вдохновением для его произведений служат предметы из личной коллекции — слюда, гербарии, научные схемы и химические приборы. Работы Деникина хранятся в Государственном Русском музее, фонде MUDIMA (Италия), Центральном музее связи имени Попова и музее AZ.

Персональная выставка Сергея Деникина «Настии» открыта с 30 ноября 2024 по 16 февраля 2025 года в Marina Gisich Gallery на Набережная Фонтанки, 121.

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