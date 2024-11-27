Иван Чечот и Виктор Мазин расскажут про эпоху барокко в рамках нового цикла Дома Радио «Старинная музыка»

Дом Радио представляет цикл и абонемент «Старинная музыка», в рамках которого команда musicAeterna раскроет тайны барокко. Концерты цикла дополнят лекции и кинопоказ, исследующие влияние эпохи барокко на искусство и философию. Зарегистрироваться на лекции можно с 29 ноября на сайте Дома Радио.

7 декабря философ и лауреат нашей премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Виктор Мазин расскажет как благодаря искусству барокко Жак Лакан понимал отношения души и тела. Вечером в этот же день состоится концерт солистов оркестра musicAeterna, которые обратятся к работам главного композитора барочной Англии — Генри Перселлу. Прозвучат инструментальные композиции из рукописного сборника, который до 1927 года хранился в Британском музее неизданным и почти никому не известным.

9 декабря искусствовед и еще один лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Иван Чечот расставит все точки над i в общетеоретических вопросах барочных архитектуры, литературы, музыки и театра.

11 декабря состоится лекция кинодраматурга, композитора, редактора «Подписных изданий» Артема Макояна «Кинематографическая плоть барокко: как искусство XX века впитало формы ушедших эпох», в рамках которой речь пойдет не только о барочных тенденциях в кино, но и в цифровом искусстве.