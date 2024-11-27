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Иван Чечот и Виктор Мазин расскажут про эпоху барокко в рамках нового цикла Дома Радио «Старинная музыка»

Вместе с лекционной частью, которая полно осветит философию, искусствознание и историю, солисты musicAeterna представят музыку барочных композиторов, ранее не исполняемую в Петербурге.

Miinam / Shutterstock

Дом Радио представляет цикл и абонемент «Старинная музыка», в рамках которого команда musicAeterna раскроет тайны барокко. Концерты цикла дополнят лекции и кинопоказ, исследующие влияние эпохи барокко на искусство и философию. Зарегистрироваться на лекции можно с 29 ноября на сайте Дома Радио.

7 декабря философ и лауреат нашей премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Виктор Мазин расскажет как благодаря искусству барокко Жак Лакан понимал отношения души и тела. Вечером в этот же день состоится концерт солистов оркестра musicAeterna, которые обратятся к работам главного композитора барочной Англии — Генри Перселлу. Прозвучат инструментальные композиции из рукописного сборника, который до 1927 года хранился в Британском музее неизданным и почти никому не известным.

9 декабря искусствовед и еще один лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Иван Чечот расставит все точки над i в общетеоретических вопросах барочных архитектуры, литературы, музыки и театра. 

11 декабря состоится лекция кинодраматурга, композитора, редактора «Подписных изданий» Артема Макояна «Кинематографическая плоть барокко: как искусство XX века впитало формы ушедших эпох», в рамках которой речь пойдет не только о барочных тенденциях в кино, но и в цифровом искусстве.

Виктор Мазин
Лина Либо для Собака.ru
Виктор Мазин
Иван Чечот
Наталья Скворцова для Собака.ru
Иван Чечот

12 декабря смотрим картину каталонского режиссера Пере Портабельи «Молчание перед Бахом» — историческую деконструкцию-мюзикл про музыкальный гений Баха. По сюжету, следы мифа о композиторе и его музыка объединяют европейских дальнобойщиков, своенравное механическое пианино и кусок сырого мяса.

23 и 24 января на концерте солистов оркестра и хора musicAeterna прозвучит музыка Саламоне Росси — премьера монографии сочинений итальянского композитора рубежа XVI–XVII веков. 

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Иван Чечот, Виктор Мазин

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