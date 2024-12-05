Дмитрий Крестьянкин представляет премьеру спектакля «Еще один, Карл» для Театрального музея

Премьера мистификации «Еще один, Карл» в постановке амбассадора инклюзивных проектов и документального театра, режиссера Дмитрия Крестьянкина, состоится 7 и 8 декабря в Театре при Театральном музее. Сам Крестьянкин, выступающий не только как режиссер, но и как ведущий актер, определяет жанр спектакля как архивный подкаст: «современная форма встречается здесь с историческим содержанием».

Так, отправной точкой для «дискуссионного исторического трипа» станут события ушедшего века. Сценическое пространство спектакля предстанет перед зрителями в виде студии записи подкастов, где оживают дискуссии с известными деятелями искусства прошлого. Центральная фигура постановки — Всеволод Мейерхольд, ключевой театральный мыслитель XX века, чьи идеи о зрителе, актерстве и режиссуре звучат актуально и сегодня.