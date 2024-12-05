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Дмитрий Крестьянкин представляет премьеру спектакля «Еще один, Карл» для Театрального музея

Мета-постановка станет частью программы выставки «Казус Мейерхольда, или «Ревизора» хочется всегда», открывшейся в ноябре в музее.

Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Театральной библиотеки

Премьера мистификации «Еще один, Карл» в постановке амбассадора инклюзивных проектов и документального театра, режиссера Дмитрия Крестьянкина, состоится 7 и 8 декабря в Театре при Театральном музее. Сам Крестьянкин, выступающий не только как режиссер, но и как ведущий актер, определяет жанр спектакля как архивный подкаст: «современная форма встречается здесь с историческим содержанием».

«Если ты скучный — ты идешь нахрен» — режиссер Дмитрий Крестьянкин о работе с подростками и социальном театре

Так, отправной точкой для «дискуссионного исторического трипа» станут события ушедшего века. Сценическое пространство спектакля предстанет перед зрителями в виде студии записи подкастов, где оживают дискуссии с известными деятелями искусства прошлого. Центральная фигура постановки — Всеволод Мейерхольд, ключевой театральный мыслитель XX века, чьи идеи о зрителе, актерстве и режиссуре звучат актуально и сегодня.

Фото: Валентин Блох для Собака.ru

Однако «Еще один, Карл» выходит за рамки одного имени — это попытка осмыслить и пережить опыт прошлого как осознанную необходимость.

В спектакле также примут участие Игорь Астапенко, Вячеслав Пискунов и Иван Вальберг. Художественное оформление разработала Шура Мошура, а за световую концепцию отвечает Виктория Фадеева.

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