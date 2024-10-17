Чем заняться в Петербурге с 17 по 20 октября

Лекция «Зачем и какое искусство нужно нам сегодня?», Левашовский хлебозавод (18+)

В рамках программы ярмарки 1703 кандидат искусствоведения и лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2024 Иван Чечот расскажет, как развивается современное искусство и зачем нам стоит в нем разбираться.

Спектакль «Довлатов», театр Ленсовета (16+)

Режиссер Евгения Богинския обращается к эмигрантской прозе одного из главных ленинградских писателей и соединяет ее с песнями театрального режиссера Николая Русского. Это история, где за мнимой легкостью прячутся обычные люди, потерявшиеся и пытающиеся обрести новые смыслы и опоры.

Иммерсивный проект Deep Inside/ght, Beriozka Gallery (0+)

Мультидисциплинарный проект художницы Марии Луттик, ставший блокбастером в Москве — в столице его посетили более 200 тысяч человек. В программе работы разных форматов: каллиграфия, граффити, живопись, эксперименты с эпоксидной смолой и жидким золотом.

Лекция «Ветер перемен: искусство Ленинграда 1980-х годов», «Новая Голландия» (18+)

Кандидат философских наук Виктор Мазин расскажет о рассвете новых арт-организаций в конце XX века — Товариществе экспериментального изобразительного искусства, объединении литераторов «Клуб-81» и Ленинградском рок-клубе.

В кинотеатрах на этой неделе смотрим драмеди Шона Бэйкера «Анора» (18+) об увлекающемся сыне русского олигарха (его сыграл самый востребованный актер-зумер Марк Эйдельштейн!), комедию «Кореша» (18+), французскую мелодраму про побег из-под венца «Черный чай» (18+), испанский фильм ужасов про катастрофу в метро «Подземная бездна» (18+), нежный и семейный «Бемби. История жизни в лесу» (6+) и драму Александра Сукачева «Мамино письмо» (18+).