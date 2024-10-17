Чем заняться в Петербурге с 17 по 20 октября

Открытие кинофестиваля «Послание к человеку», выход в прокат драмеди Шона Бэйкера «Анора», где главную роль сыграл герой октябрьской обложки Собака.ru Марк Эйдельштейн, творческая встреча с автором книги «Слово пацана. Кровь на асфальте» Робертом Гараевым, восьмой фестиваль искусств Востока Daira (в программе — лекторий, перформансы и концерты!), прикладная лекция Ивана Чечота о том, как понимать современное искусство и многое другое — рассказываем, чем заняться на выходных.
17 ОКТЯБРЯ
Искусствовед Иван Дмитриевич Чечот
Лекция «Зачем и какое искусство нужно нам сегодня?», Левашовский хлебозавод (18+)
В рамках программы ярмарки 1703 кандидат искусствоведения и лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2024 Иван Чечот расскажет, как развивается современное искусство и зачем нам стоит в нем разбираться.
Спектакль «Довлатов», театр Ленсовета (16+)
Режиссер Евгения Богинския обращается к эмигрантской прозе одного из главных ленинградских писателей и соединяет ее с песнями театрального режиссера Николая Русского. Это история, где за мнимой легкостью прячутся обычные люди, потерявшиеся и пытающиеся обрести новые смыслы и опоры.
Иммерсивный проект Deep Inside/ght, Beriozka Gallery (0+)
Мультидисциплинарный проект художницы Марии Луттик, ставший блокбастером в Москве — в столице его посетили более 200 тысяч человек. В программе работы разных форматов: каллиграфия, граффити, живопись, эксперименты с эпоксидной смолой и жидким золотом.
Лекция «Ветер перемен: искусство Ленинграда 1980-х годов», «Новая Голландия» (18+)
Кандидат философских наук Виктор Мазин расскажет о рассвете новых арт-организаций в конце XX века — Товариществе экспериментального изобразительного искусства, объединении литераторов «Клуб-81» и Ленинградском рок-клубе.
В кинотеатрах на этой неделе смотрим драмеди Шона Бэйкера «Анора» (18+) об увлекающемся сыне русского олигарха (его сыграл самый востребованный актер-зумер Марк Эйдельштейн!), комедию «Кореша» (18+), французскую мелодраму про побег из-под венца «Черный чай» (18+), испанский фильм ужасов про катастрофу в метро «Подземная бездна» (18+), нежный и семейный «Бемби. История жизни в лесу» (6+) и драму Александра Сукачева «Мамино письмо» (18+).
18 ОКТЯБРЯ
Лера Александрова, «Селекция», 2024 год
Лекция «Призраки и тени: потустороннее в кино и музыке», «Севкабель Порт» (16+)
Ведущие подкаста «Как мы от кино да музыки бежали» — сценаристка Уля Мартьянова и пианистка Ася Багратуни обсудят почему будущего не существует без настоящего и из-за чего иногда нам нравится ностальгировать о прошедших временах.
Концерт «Онегин и другие», Белый зал Политехнического университета (16+)
Отрывки из романа Александра Пушкина представит народный артист России Сергей Мигицко. Также он прочтет стихотворения Иосифа Бродского, Осипа Мандельштама, Александра Рязанова, Давида Маградзе и других.
Аукцион экспонатов с выставки «Из ничего», кабаре «Шум» (18+)
Экспозиция-размышление о Сергее Параджанове — с работами Александра Шишкина-Хокусая и художников объединения PARAZIT — подошла к концу. В честь этого команда устраивает аукцион выставленных предметов. Ведущие — куратор выставки Дмитрий Жеравов и галерист Николай Евдокимов.
Gamma XV Performance, «Завод Разин» (18+)
На новой арт-площадке «Цистерна», открывшейся в на территории бывшего пивзавода, команда фестиваля Gamma представит серию музыкальных перформансов. В программе — группа «Полуночники» c постановкой LOOP, лайвы мультиинструменталиста Long Arm и саунд-дизайнера Toki Fuko.
Лекция «Живите долго: как открытия помогают иначе взглянуть на заболевания», Новая Голландия (16+)
Аллерголог Ольга Жоголева и руководитель магистратуры Public Health Sciences в ИТМО Евгения Соколова обсудят результаты Нобелевских премий по физиологии и медицине, а также расскажут об угрозах появления новых заболеваний из-за желания человечества увеличить длительность жизни.
19 ОКТЯБРЯ
Николай Рерих. Варяжский путь. 1907
Маркет графики, керамики и объектов, арт-пространство «Метамодернисты» (18+)
В программе — работы начинающих (и уже состоявшихся!) художников из Петербурга, Екатеринбурга и Москвы.
Лекция «Произведения Николая Рериха в свободном обороте. Аукционы. Экспертизы. Выставки», KGallery (16+)
Кандидат культурологии Владимир Мельников расскажет, как работы художника и сценографа участвовали в мировых аукционах, самых знаменитых подделках и методике их выявления.
Спектакль «Я шагаю по Москве», «Исткабель» (18+)
Спектакль-концерт режиссера Семена Серзина по дневникам сценариста-шестидесятника Геннадия Шпаликова доказывает, что все на свете бывает хорошо. В главной (и единственной!) роли — Евгений Серзин, за музыкальное сопровождение отвечает аккордеон Павла Чернейкина.
Фестиваль Daira, различные городские площадки (18+)
Ключевая тема восьмого (!) фестиваля восточных искусств — соединение многообразия культурных традиций в городском ландшафте. В программе — перформанс «Сохраню и загадаю» от основательницы бренда Measure и концепт-стора Others.Moscow, выставка «Post Экзотика», концерт «Необходимость тишины» и лекторий.
20 ОКТЯБРЯ
Актер Леон Кемстач
Творческая встреча с писателем Робертом Гараевым, Левашовский хлебозавод (18+)
В начале 2024 года на экраны вышел сериал-феномен о криминальном Татарстане «Слово пацана. Кровь на асфальте», созданный по одноименной книге Гараева. Главного героя в нем сыграл лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Леон Кемстач. Кинокритик Лариса Малюкова обсудит с писателем процесс работы над проектом, внезапный успех и его последствия.
Фестиваль «Маркет у Моря», «Севкабель Порт» (18+)
В осенней программе традиционной ярмарки — изделия бренда Flower Frigga, соевые свечи по мотивам Гарри Поттера от Greengrass candles, букеты от бренда «Чао!», одежда Retrika, Kaplaya, Uvyazhetsya и других.
С 19 по 20 октября
Спектакль «Чехов. Хочется жить!», театр Ленсовета (16+)
Режиссер Анджей Бубень находит в чеховских текстах нежность, трогательность и лиризм, предлагая зрителям и актерам вступить в диалог и поговорить о самих себе и разных сторонах человеческой натуры: от ничтожности до величия и надежды на счастье.
Выставка «Великий Карл. К 225-летию со дня рождения К.П. Брюллова», Михайловский дворец (12+)
Специально для масштабного проекта, посвященного одному из главных художников отечественного классицизма и автора монументальных исторических полотен, отреставрировали легендарную картину «Последний день Помпеи». О том, как это было, можно почитать здесь.
Маркет «Винил мне мил», AF Brew Taproom (16+)
Сезонный благотворительный маркет для поклонников винила, где представлены раритеты и свежие издания пластинок. В программе — диджей-сеты и олдскульный хип-хоп, электроника, инди-рок и советские шлягеры.
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