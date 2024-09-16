В Петербурге пройдет восьмой фестиваль искусств Востока Daira — с кинопоказами, концертами и выставкой

Как рассказали Собака.ru организаторы фестиваля, ключевой темой этого года станет соединение многообразия культурных традиций в городском ландшафте, где преемственность этнонациональных мотивов образует идентичность современного горожанина. Официальное открытие фестиваля состоится 19 октября на Василеостровском рынке, где покажут fashion-перфоманс от основательницы бренда Measure и концепт-стора Others.Moscow Зайнаб Сайдулаевой.

Центральным событием программы станет выставка «Post Экзотика», которая пройдет на втором этаже Василеостровского рынка (где впервые выставят искусство!) — рефлексивный проект-портрет современного города, где собраны и объединены соседствующие культурные мотивы, духовные практики, языки и комьюнити. Покажут фотографии и инсталляции в духе Востока: коллажные работы из сложных орнаментов, вышивок и ткани. Визуальный ряд дополнится звуковым рядом, который сопроводит зрителя и расскажет о личных историях горожан разных национальностей. Проект пройдет с 19 октября по 1 февраля, но уже в сентябре каждый посетитель рынка сможет посмотреть IRL за процессом монтажа (это же будут транслировать в социальных сетях фестиваля).

«Сегодня у нас есть возможность совершить путешествие и увидеть богатство культурных традиций в непосредственной близости, не покидая город. В случайном эпизоде городского ландшафта соседствуют йога-студии, бизнес-школы, православный храм, шумный рынок и фабрика текстиля. Это переплетение наполняет жизнь энергией, дает возможность припасть то к одному источнику то к другому, наполняясь вдохновением и идеями», — рассказала куратор выставки, визуальный антрополог и сооснователь студии «Гонзо-дизайн» Ксения Диодорова.