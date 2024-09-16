В Петербурге пройдет восьмой фестиваль искусств Востока Daira — с кинопоказами, концертами и выставкой

Ключевые цели фестиваля — освещение восточной культуры, ее образов, звуков, смыслов и наследия в современных актуальных форматах, расширение интереса к этнографии и антропологии, выход за рамки шаблонных представлений о Востоке. Единство культур, сообществ и традиций отражено также и в названии проекта, которое в переводе с арабского означает «круг».
Как рассказали Собака.ru организаторы фестиваля, ключевой темой этого года станет соединение многообразия культурных традиций в городском ландшафте, где преемственность этнонациональных мотивов образует идентичность современного горожанина. Официальное открытие фестиваля состоится 19 октября на Василеостровском рынке, где покажут fashion-перфоманс от основательницы бренда Measure и концепт-стора Others.Moscow Зайнаб Сайдулаевой.
Центральным событием программы станет выставка «Post Экзотика», которая пройдет на втором этаже Василеостровского рынка (где впервые выставят искусство!) — рефлексивный проект-портрет современного города, где собраны и объединены соседствующие культурные мотивы, духовные практики, языки и комьюнити. Покажут фотографии и инсталляции в духе Востока: коллажные работы из сложных орнаментов, вышивок и ткани. Визуальный ряд дополнится звуковым рядом, который сопроводит зрителя и расскажет о личных историях горожан разных национальностей. Проект пройдет с 19 октября по 1 февраля, но уже в сентябре каждый посетитель рынка сможет посмотреть IRL за процессом монтажа (это же будут транслировать в социальных сетях фестиваля).
«Сегодня у нас есть возможность совершить путешествие и увидеть богатство культурных традиций в непосредственной близости, не покидая город. В случайном эпизоде городского ландшафта соседствуют йога-студии, бизнес-школы, православный храм, шумный рынок и фабрика текстиля. Это переплетение наполняет жизнь энергией, дает возможность припасть то к одному источнику то к другому, наполняясь вдохновением и идеями», — рассказала куратор выставки, визуальный антрополог и сооснователь студии «Гонзо-дизайн» Ксения Диодорова.
Музыкальное направление фестиваля включает серию встреч на разных площадках города: 23 октября на «Левашовском хлебозаводе» состоится «Концерт о Востоке и Западе», а 25 ноября бар Union заполнит Ethno Acid Jam. 28 ноября в клубе Factory3 пройдёт концерт-вечеринка, а 3 декабря можно будет услышать выступление солистов иранского коллектива Fakhteh Ensemble.
В кинопрограмме Daira, которая собрана вместе с фестивалем документального кино «Докер», классические и экспериментальные документальные ленты из стран Ближнего и Дальнего Востока. Фильмы позволят взглянуть на современную культуру и жизнь людей под разными углами, почувствовать ценность традиций и самобытность образов на обширной территории — от Северного Кавказа до Китая. Кинопоказы пройдут с 16 по 17 ноября.
В научной секции представят Школу-конференцию, события которой состоятся на «Левашовском хлебозаводе». Молодые исследователи вместе с ведущими учеными с 24 по 26 октября обсудят тему культурной преемственности в духовных и религиозных традициях через феномен наставничества. Школа-конференция проводится совместно с Европейским университетом и Музеем истории религии.
Директор фестиваля искусств Востока Daira
Наш фестиваль посвящен этнографии восточных культур во всех ее проявлениях. С каждым годом мы развиваемся сами и зовем всех присоединиться к этому удивительному путешествию к себе. Другая удаленная культура и Другой позволяет нам постичь себя и сделать свой мир богаче. Следуя утверждению известного русского мыслителя Бахтина: «Любая великая культура есть результат взаимодействия и перекрещивания со многими другими культурами, великие явления в культуре рождаются только в диалоге различных культурных миров», мы видим в мультикультурном пространстве большого города, такого, как наш Петербург, пространство культурного взаимообогащения, а наш фестиваль — площадкой практик культурного взаимообмена.
Фестиваль искусств Востока Daira пройдет с 19 октября 2024 по 1 февраля 2025 года. Подробности программы можно найти здесь.
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