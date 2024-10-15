Beriozka Gallery привезет из Москвы иммерсивный проект-путешествие Deep Inside/ght

15 октября в художественной галерее Beriozka Gallery стартует иммерсивная выставка Deep Inside/ght. Этот мультидисциплинарный проект Марии Луттик (LQ MARIIA) объединит современные изобразительные техники: каллиграфию, граффити, живопись и эксперименты с эпоксидной смолой и жидким золотом. Пространство выставки включает в себя интерактивные инсталляции, дополненную реальность и авторские ароматы, созданные специально для экспозиции и объединенные экзистенциальными темами счастья, любви и свободы. Структура экспозиции делится на главы, в рамках которых разворачивается нарратив становления личности.

«Начало» станет символическим рождением человека, в первом зале экспозиции покажут фигуративное светодиоидное панно. В «Предназначении» нарратив развернется вокруг эмоционального катарсиса — поиска смысла.

Выставка Deep Inside/ght открыта с 15 октября 20024 года по сентябрь 2025 года в Beriozka Gallery на Миллионной улице, 5.

0+