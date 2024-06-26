В Театре Ленсовета раскроют тайны чеховской прозы — на последней премьере сезона

Премьера «Чехов. Хочется жить!» в постановке режиссера Анджея Бубеня состоится 28, 29 и 30 июня в петербургском Театре имени Ленсовета. В спектакле чеховскую прозу препарируют, выделяя ключевые нарративы драматурга, показывающие многогранность жизни с ее светлыми и темными сторонами. Жестокий реализм повседневности, абсурдистские сюжеты, нелепые человеческие слабости, вызывающие сочувствие и смех, чувства одиночества и бессмысленности — это и многое другое объединяют чеховский фикшн с реальностью.

Как рассказали «Собака.ru» в команде Ленсовета, постановка «Чехов. Хочется жить!» призвана раскрыть лечебное свойство юмора, позволит зрителю «вступить в откровенный и искренний диалог с Автором» и на основе его пьес рефлексировать свою жизнь. Над спектаклем вместе с режиссером работали художник-постановщик Полина Белова, композитор Виталий Истомин, художник по свету Денис Солнцев и видеохудожник Дмитрий Мартынов. На сцену в ведущих ролях выйдут Олег Андреев, Анастасия Дюкова, Евгения Евстигнеева, Александр Кудренко, Виталий Куликов, Антон Падерин, Лаура Пицхелаури и Олег Федоров.