Выставка куратора Дмитрия Жеравова «Из ничего», которая откроется 15 мая, — это совместный проект Кабаре «Шум» и петербургского арт-объединения Parazit. Свои работы, вдохновленные творчеством и жизнью Сергея Параджанова представят Семен Мотолянец, Александр Шишкин-Хокусай, дуэт Deus Excavator Петра Швецова и Керима Рагимова, Владимир Козин и другие авторы.

«Знаменитая фраза Сергея Параджанова "Я создаю красоту из ничего" — отправная точка и ключ для художников-участников большой летней выставки ШУМ. Большая часть работ создана специально по мотивам кинокартин и в рифме с жизнью Параджанова. "Из ничего" — способ найти красоту в воздухе, сценарий размышления о необъятной фигуре художника. Гостям Кабаре ШУМ выставка предлагает вступить в дискуссию, прочерчивая контуры и пунктиры по творчеству и жизни Сергея Параджанова: что скрывается за фигурой большого художника? Какова цена праздника? Что такое это "ничего"?», — отмечают организаторы выставки.