В летнем проекте, посвященном одновременно празднованию 16-летия места и 100-летнему юбилею режиссера, примут участие 15 современных художников. Это станет вторым посвящением в истории Кабаре, в прошлый год был связан с творчеством и жизнью Владимира Маяковского.
Лера Александрова, "Селекция", 2024 год
Выставка куратора Дмитрия Жеравова «Из ничего», которая откроется 15 мая, — это совместный проект Кабаре «Шум» и петербургского арт-объединения Parazit. Свои работы, вдохновленные творчеством и жизнью Сергея Параджанова представят Семен Мотолянец, Александр Шишкин-Хокусай, дуэт Deus Excavator Петра Швецова и Керима Рагимова, Владимир Козин и другие авторы.
«Знаменитая фраза Сергея Параджанова "Я создаю красоту из ничего" — отправная точка и ключ для художников-участников большой летней выставки ШУМ. Большая часть работ создана специально по мотивам кинокартин и в рифме с жизнью Параджанова. "Из ничего" — способ найти красоту в воздухе, сценарий размышления о необъятной фигуре художника. Гостям Кабаре ШУМ выставка предлагает вступить в дискуссию, прочерчивая контуры и пунктиры по творчеству и жизни Сергея Параджанова: что скрывается за фигурой большого художника? Какова цена праздника? Что такое это "ничего"?», — отмечают организаторы выставки.
В рамках выставки будет запущена параллельная программа: совместно Flos Films Per Second Кабаре запускает новый формат киноклубов, посвященных поэтике кино и тонкостям его языка. В рамках кинопоказов зрители увидят картины Отара Иоселиани, Пьера Паоло Пазолини и Жана Виго — близких с Параджановым мастеров по настроению и кинематографической манере. Каждая встреча будет сопровождаться лекцией о творчестве режиссеров и последующим обсуждением фильмов.
В рамках выставки также будут представлены театральные вечера, основанные на неэкранизированных сценариях режиссера — 23 текста, в которых режиссер обращается к экзистенциальным темам счастья, любви, жизни, образу человека в искусстве и вне его. Читки сценариев пройдут в исполнении популярных петербургских актеров.
Выставка «Из ничего» открыта с 15 мая по сентябрь 2024 года в Кабаре «Шум» на улице Маяковского, 52.
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