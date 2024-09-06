Тумина, Богомолов и Тарковский: что смотреть в театрах Петербурга до конца 2024 года

«Сколько весит сверчок?» (6+)

Где: Karlsson Haus

Когда: 14 и 15 сентября

Масса обыкновенного сверчка — примерно 11-16 грамм. Сколько может весить мрачный сверчок? А расстроенный? Что случится, если он вдруг замолчит? Герои спектакля Натальи Слащевой — cолнце, белка, карп, улитка и слон — пытаются понять, почему их друг внезапно замолчал и что можно сделать, чтобы он вновь заговорил.

Режиссер ставит спектакль про грусть, исследует, откуда она берется и куда девается, а заодно объясняет, как обходиться с чувством, если оно возникает не у тебя, а у друзей.