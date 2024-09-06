Тумина, Богомолов и Тарковский: что смотреть в театрах Петербурга до конца 2024 года

Дебют Константина Богомолова на исторической сцене Александринки, третья премьера Яны Туминой в МДТ по «Бегу» Булгакова, «Превращение» Кафки в «Мастерской», а также целая плеяда кукольных постановок, «Чехов. Хочется жить!» в Ленсовета с Лаурой Пицхелаури в одной из главных ролей и работа по мотивам последнего фильма Тарковского «Жертвоприношение» в «Театре на Васильевском» — рассказываем о главных спектаклях нового сезона, на которые стоит брать билеты прямо сейчас.
СЕНТЯБРЬ
Режиссер Роман Габриа на репетиции
«Превращение» (16+)
Где: «Мастерская»
Когда: 12 сентября
В 2024 году исполнилось 100 лет со дня смерти одного из самых влиятельных авторов ХХ века — Франца Кафки. Режиссер «Мастерской» Роман Габриа — большой любитель экспериментировать с театральной формой, а тексты Кафки — практически безграничное пространство для таких экзерсисов. В премьерном спектакле он вместе с артистами предпримет нетривиальную попытку — оживить на сцене анимацию. Такого эффекта намереваются достичь с помощью специфической актерской пластики и работы художников.
Спектакль «Ловѣцъ словъ»
«Ловѣцъ словъ» (16+)
Где: «Театр Поколений»
Когда: 13, 14 и 15 сентября
Владимир Иванович Даль — собиратель слов русских, автор знаменитейшего толкового словаря, к которому ежемесячно обращаются от 40 до 200 тысяч пользователей (согласно статданным «Яндекса»). А что еще известно широкой публике об этом незаурядном человеке? Да практически ничего. Хотя Даль учился в Морском кадетском корпусе с будущим адмиралом Нахимовым, работал с хирургом Пироговым, участвовал в русско- турецкой кампании 1828-29 годов, дружил с поэтом Пушкиным, водил знакомство с другими выдающимися своими современниками, сам будучи человеком больших и разнообразных дарований.
В основе независимого проекта Руслана Кацагаджиева о выдающемся этнографе и лексикографе — пьеса драматурга и сценариста Олеси Лихачевой, созданная из текстов главного героя и его современников. В «Ловце» режиссер не только исследует роль Владимир Даля в русской культуре, но и задается вопросами философского порядка.
Спектакль «Большое Рождество для маленького Николя» — одна из предыдущих работ Натальи Слащевой
«Сколько весит сверчок?» (6+)
Где: Karlsson Haus
Когда: 14 и 15 сентября
Масса обыкновенного сверчка — примерно 11-16 грамм. Сколько может весить мрачный сверчок? А расстроенный? Что случится, если он вдруг замолчит? Герои спектакля Натальи Слащевой — cолнце, белка, карп, улитка и слон — пытаются понять, почему их друг внезапно замолчал и что можно сделать, чтобы он вновь заговорил.
Режиссер ставит спектакль про грусть, исследует, откуда она берется и куда девается, а заодно объясняет, как обходиться с чувством, если оно возникает не у тебя, а у друзей.
Фестиваль «Стены» (16+)
Где: Большой театр кукол
Когда: с 17 по 22 сентября
Участники «Центра развития режиссуры БТК» вдохновляются второй кантикой «Божественной комедии» Данте Алигьери — «Чистилище». На первом фестивале, как нетрудно догадаться, препарировали на разные лады «Ад».
«Почему Данте? Скорее всего, это как-то кармически обосновано. Нечто такое, что висит над театром уже лет пятнадцать и ждет своего осуществления, более рациональных объяснений у меня нет», — комментирует решение ставить «Божественную комедию» в БТК его главный режиссер Руслан Кудашов.
Премьера репертуарной версии фестиваля «Данте. Божественная комедия. Вариации на тему. Часть 1. Ад» состоялась в январе 2024-го. В январе 2025-го, вероятно, выйдет продолжение, а в следующем сентябре Петербург ждет финальный «Данте-фест».
Актриса Лаура Пицхелаури
«Чехов. Хочется жить!» (16+)
Где: Театр им. Ленсовета, Большая сцена
Когда: 21 сентября, 20 октября, 8 и 22 ноября
Сегодня рассказы Чехова, написанные им и в пору юности, и зрелости, актуальны как никогда. В них, как ни удивительно, есть средства от отчаяния, безнадежности и безысходности. Несмотря на жесткость диагноза (не забываем, что писатель был практикующим врачом), режиссер Анджей Бубень находит в чеховских текстах нежность, трогательность и лиризм, давая как актерам, так и зрителям вступить в диалог и поговорить о самих себе и разных сторонах человеческой натуры: от ничтожности до величия и надежды на счастье.
Актриса Эра Зиганшина
«Екатерина и Вольтер» (16+)
Где: Александринский театр
Когда: 22 сентября, 26 и 31 октября
В Александринском продолжают осмыслять сюжеты российской истории — делает это новый худрук театра Никита Кобелев. В основе камерной постановки — переписка Екатерины II и Вольтера, длившаяся целых 15 лет. В роли российской императрицы — великолепная Эра Зиганшина, французского писателя и философа — ироничный Игорь Волков. В их исполнении даже такая скучная тема, как новая российская правовая система, прозвучит увлекательно и захватывающе. А еще этот спектакль станет данью уважения французскому театру XVIII века с его игровой природой и острыми, как лезвие шпаги, диалогами.
Фотосессия к спектаклю «Старая зайчиха. Провинциальный мюзикл»
«Старая зайчиха. Провинциальный мюзикл» (16+)
Где: «ЦЕХъ»
Когда: 25 и 26 сентября
Во что может вылиться встреча столичной артистки (она же высокомерная фифа) и провинциального алкоголика (он же лузер и бывший артист)? В театре «ЦЕХъ» она выльется в мюзикл, который поставят Александра Мамкаева и Виктор Бугаков.
Через тяжелые обиды и болезненные травмы прошлого герои все-таки смогут уловить чувство, которое некогда испытывали друг к другу, и вернутся к нему вновь. Пусть и при таких драматичных обстоятельствах.
«Ванька Жуков и Монтигомо Ястребиный Коготь» (12+)
Где: «Зазеркалье»
Когда: 27 сентября
Под финал прошлого сезона в «Зазеркалье» представили премьеру по опере Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане». Новый сезон стартует с современного сочинения: в конце сентября дадут оперу Игоря Рогалева «Ванька Жуков и Монтигомо Ястребиный Коготь». Либретто написано по двум чеховским рассказам, действие которых происходит в преддверии Рождества, — «Ванька» и «Мальчики».
В первом акте юный Ванька пишет письмо «на деревню дедушке» (на самом деле обращаясь к высшим силам), в отчаянии вспоминая родной дом и мечтая вернуться туда вновь. Во втором — маленькие герои живут с любящими родителями и близкими, а дом здесь становится символом покоя, счастья и спасательным кругом. Ставят оперу Вероника Ищенко и Дарья Косенко-Вишневецкая — студентки выпускного курса худрука «Зазеркалья» Александра Петрова, в ролях, за небольшим исключением, заняты их однокашники.
Кадр из телефильма 1987 года «Виктория», поставленного по пьесе «Счастье мое».
«Счастье мое» (16+)
Где: Театр им. Ленсовета, Малая сцена
Когда: 29 сентября
Пьеса Александра Червинского была чрезвычайно востребована на заре перестройки и некоторое время после, а дальше — про нее забыли. Однако в новом столетии интерес возобновился. В Петербурге ее поставили в театре «На Литейном», позже — в «Мастерской», а теперь Андрей Сидельников работает над текстом почти сорокалетней давности с ленсоветовскими артистами.
Короткая история любви учительницы Виктории и курсанта Семена Чижова укладывается в одни сутки. Время действия — 1947-й, второй послевоенный год. Герои, несмотря на разруху, неустроенность, голод, горе и потери, продолжают искать свое личное счастье и жаждут радости хотя бы на один день, который вполне возможно определит всю следующую за ним жизнь.
ОКТЯБРЬ
«Человек из Дублина» (18+)
Где: Новая сцена Александринского театра
Когда: 1 и 30 октября
В прошедшем и в новом сезоне режиссеры все отчетливее проявляют склонность к абсурдистским сюжетам, произведениям и авторам или к обнаружению таких мотивов там, где их и в помине, казалось бы, нет.
Андрей Калинин и Хуго Эрикссен пошли первым путем — за основу взяли роман Сэмюэла Беккета «Мерфи», приправив его другими текстами, и создали историю о человеке, который пытается скрыться от окружающей действительности. Однако эскапизм вызван не внешними обстоятельствами, а желанием обрести Истину. Ближе всего к цели герой оказывается, устроившись на работу в психлечебницу, попутно влюбившись в эффектную Кунихэн (Анна Пожидаева) и познакомившись с философом-мистиком Ниери (Валентин Захаров).
Добавим, что сюжет разыгрывается в декорациях, явно отсылающих к одному из знаковых символов «Твин Пикса», и представление о спектакле окончательно сложится.
Режиссер Константин Богомолов
«Мать. Горькая пьеса» (18+)
Где: Александринский театр
Когда: 1 и 30 октября
Свежайшая премьера на исторической сцене Александринского театра: постановка худрука уже двух московских театров по мотивам романа Горького. Как уже повелось у режиссера Богомолова, оригинальный литературный либо драматургический текст служит лишь импульсом для собственных художественных извивов. Так и здесь: пьеса была написана в соавторстве с Анной Носовой, действие перенесено (разумеется) в наше время, на одного отца тут приходится целых две матери и два сына. Безымянных героев мучают вопросы экзистенциального, философского и морального порядка.
Спектакль удивляет не столько находками в области театрального языка, сколько хронометражом — идет всего полтора часа. Так что и устать-то никто не успеет от происходящего.
Спектакль «Как важно быть серьезным»
«Как важно быть серьезным» (16+)
Где: «Мастерская»
Когда: 2 октября
Юбилейный, 15-й сезон, «Мастерская» начала с высокой ноты. Сергей Паньков поставил комедию Оскара Уайлда, выбрав для нее прием «театр в театре». На сцене воссоздается процесс подготовки спектакля, в ткань которого искусно инкрустирована реальность: помрежа играет настоящий помощник режиссера. В роли машиниста, костюмера, гримера также настоящие сотрудники театральных цехов. В итоге уайльдовская пьеса превращается в рефлексию о том, что значит быть режиссером, сумев при этом сохранить себя и честность в профессии и за ее пределами.
Кадр из фильма «Жертвоприношение»
«Жертвоприношение» (16+)
Где: «Театр на Васильевском»
Когда: 5 и 6 октября
После блестяще поставленного Стоппарда режиссер Галина Зальцман берет новую высоту: выпускает спектакль по сценарию последнего фильма Андрея Тарковского. Задача эта со звездочкой еще и потому, что сравнение с кинокартиной неизбежно. Но в распоряжении режиссера, во-первых, одни из лучших актеров труппы — Артем Цыпин (Александр) и Михаил Николаев (Отто), во-вторых, прекрасные театральные художники Семен Пастух и Стефания Граурогкайте, в-третьих, отменное умение работать со сложнейшими многоуровневыми текстами. И что в таком случае еще требуется для нового успеха?
Сценография спектакля «Влюбленный носорог»
«Влюбленный носорог» (16+)
Где: «Балтийский дом», 91-я комната
Когда: 6 октября
Драматург Ляо Имэй написала эту пьесу четверть века назад и тогда же ее поставил режиссер Мэн Цзинхуэй — по совместительству супруг автора. Постановка стала, как принято говорить, культовой, была сыграна свыше 2500 раз и получила неофициальное название «Библия любви».
В российском театре историю смотрителя носорогов, влюбленного в красавицу, поставят впервые. Спектакль вырос из эскиза, поставленного актером Валерием Степановым (это его режиссерский дебют) и показанного в рамках ХХХIII Международного театрального фестиваля «Балтийский дом». Вышло настолько удачно, что решили погрузиться в современную восточную литературу еще основательнее и глубже. Результат узнаем в октябре.
Спектакль «Довлатов»
«Довлатов» (16+)
Где: Театр им. Ленсовета, Малая сцена
Когда: 17 октября
Евгения Богинския обращается к эмигрантской прозе одного из главных ленинградских писателей 1960-1970-х и соединяет ее с песнями театрального режиссера Николая Русского, ушедшего из жизни чуть больше года назад. Внимательно вглядываясь в довлатовских героев, режиссер расскажет историю, за мнимой легкостью которой прячутся обычные люди, потерявшиеся и пытающиеся обрести новые смыслы и опоры.
«Ромео и Джультетта» (16+)
Где: Театр им. Ленсовета
Когда: 26 октября
Самый известный трагический сюжет о влюбленных девушке и юноше, павших жертвами семейных распрей, режиссер Мария Романова сделает гимном жизни и чистоты чувств, предложив с головой погрузиться в вечные темы.
В заглавных ролях выпускники мастерской Анны Алексахиной — Сергей Филипович и Алиса Рейфер (новые артисты труппы!). В небольшой роли князя Эскала, фигуры ответственный и авторитетной, ратующей за поддержание мира, на сцену выйдет народный артист России Михаил Боярский.
«Мое пристрастие к Диккенсу, или детство в опрокинутом мире» (12+)
Где: Малый театр кукол
Когда: октябрь
Чарльз Диккенс был и остается одним из самых популярных англоязычных писателей. По его новеллам, сказкам и романам регулярно ставятся спектакли. Вот и Ксения Проценко («Рождественская история») придумала свою версию диккенсовского сюжета, перенеся его в ХХ столетие. Вместе с актерами Ольгой Ведерниковой и Игорем Перуновым режиссер расскажет историю маленькой девочки, жившей в темные времена, обожавшей читать и фантазировать, что помогло ей самой и ее семье.
«Медный всадник» (16+)
Где: Малый театр кукол
Когда: октябрь
В очередной юбилейный год о главном поэте всея Руси, как всегда, вспоминают все театры, принимаясь ставить на разные лады как рифмованные, так и прозаические тексты, с разной степенью успеха соскребая с них основательно приросший слой многочисленных интерпретаций.
В Малом театре кукол режиссер Александр Фонарев в октябре выпустит меланхоличную постановку по стихотворной повести, в основе которой реальные события — разрушительное ноябрьское наводнение 1824 года. Историю о ничтожном чиновнике Евгении, потерянном им счастье, бунте и смирении расскажут с помощью ржавых тазов и трех ведер воды под аккомпанемент старой гармошки и петербургский рок.
НОЯБРЬ
Актер Евгений Шумейко
«Мой бедный Марат» (16+)
Где: «Мастерская»
Когда: 14 и 15 ноября
С момента премьеры в 1965 году пьеса Алексея Арбузова была поставлена свыше 3 тысяч раз. В нашем городе, пережившем одну из самых страшных катастроф ХХ века, прямо сейчас она идет в нескольких театрах. И все-таки новая постановка, которую ждут в середине ноября в «Мастерской», интересна уже потому, что над ней работает Александр Баргман, а роли Марата и Леонидика исполнят Евгений Шумейко и Сергей Агафонов.
Художественный руководитель Театра «На Литейном» Сергей Морозов
«Гранд-Гиньоль, или Театр ужаса и смеха» (16+)
Где: Театр «На Литейном»
Когда: 22 и 23 ноября
Многофигурную историю о прошлом театра, расположившемся на Литейном проспекте, придумал поэтическо-драматургический дуэт Константина Рубинского и Максима Максимова, музыку написали Максим Кашеваров и Александр Маев. Поставит ее худрук театра Сергей Морозов.
В начале прошлого века труппа антрепренера Казанского давала на этой сцене спектакли по одноактным пьесам, от которых у зрителей волосы вставали дыбом и бежал мороз по коже (одна постановка так и называлась). Современную публику вряд ли удастся поразить натуралистичными сюжетами и подробностями вековой давности, поэтому исторические факты здесь послужат лишь отправной точкой, а на сцене соединят комедию, мелодраму, детектив и закулисные перипетии.
«Евгений Онегин» (12+)
Где: Большой театр кукол
Когда: ноябрь
В БТК, где уже есть «Сказка о царе Салтане» и «Покаяние и прощение» (по мотивам повестей «Станционный смотритель» и «Метель»), было бы удивительно не дождаться третьей постановки по пушкинским текстам.
Как раз в ноябре и дождемся: Руслан Кудашов выпустит «Евгения Онегина», про которого почти ничего неизвестно. Ну кроме того, что никуда не денутся ни заглавный герой, ни девицы Ларины, ни несчастный поэт-романтик Владимир Ленский, ни даже пыль от почтовых.
Кадр из фильма «12 стульев» 1976 года.
«Двенадцать стульев» (12+)
Где: Малый театр кукол
Когда: ноябрь
Роман Ильи Ильфа и Евгения Петрова полон отсылок к многочисленным литературным произведениям, пародий и обыгрывания стилистических приемов других авторов. Что неизменно будоражит фантазию театральных и кинорежиссеров.
В МТК историю о двух незадачливых авантюристах советского разлива поставит Чакчи Фросноккерс. В его трактовке афера превратится в бизнес-план, но иррационального там останется с лихвой. Оно-то и втянет героев в мир смены обстоятельств, лиц и мест действия.
«Не понравится — уйду» (16+)
Где: «Театр на Васильевском»
Когда: конец ноября
Семен Альтов прекрасно известен как сатирик, а вот как драматург — не слишком. Но это поправимо, когда есть пьеса про маминого сына, призрак абьюзивной мамаши и потенциальную невесту. Венечка дал слово жениться и отправился на поиски той единственной, по дороге попадая в забавные и печальные ситуации и пытаясь понять, так ли уж необходима ему эта женитьба.
Гротескную и очень жизненную комедию в «Театре на Васильевском» поставит Илья Архипов, давно и уверенно сотрудничающий с Театром эстрады им. Аркадия Райкина и руководящий собственной труппой Петербургского камерного театра.
Портрет Гоголя кисти Федора Моллера, 1840-е.
«Портрет» (16+)
Где: «ЦЕХъ»
Когда: осень
Петербургский гоголевский текст — один из самых завораживающих и сложно устроенных. К нему далеко не всегда удается подобрать конгениальный театральный язык. Но автор инсценировки и режиссер Виктор Бугаков все же попробует найти созвучные способы рассказа. Мистический сюжет о молодом и нищем художнике Чарткове он соединят с фрагментами переписки Николая Гоголя с живописцем Александром Ивановым. Сверхзадача создать спектакль об искушениях и испытаниях, выпадающих на долю творца, а также об измене мечте и утрате дара.
Режиссер Яна Тумина
«Бег. Восемь снов» (рабочее название) (16+)
Где: МДТ — Театр Европы
Когда: осень
Дебютный спектакль Яны Туминой в МДТ был по прозе Дины Сабитовой, второй — по текстам Булата Окуджавы, для третьей постановки выбран Михаил Булгаков и одна из самых известных его пьес.
Над трагической одиссеей изгоев (одно из ранних названий драмы), покинувших Россию и тоскующих по ней в Константинополе, писатель работал по заказу МХАТа во второй половине 1920-х. Но спектакля не случилось — «Бег» запретили по указанию свыше. На сцену пьесу вернули уже после 5 марта 1953 года. И, например, в спектакле 1959-го, поставленном Леонидом Вивьеном в Пушкинском (ныне — Александринском) театре роль генерала Хлудова стала одной из лучших в биографии актера Николая Черкасова. Новое дыхание пьеса обрела уже в этом веке: начиная с 2010-го ее ставят практически ежегодно. А нынче ее сюжет выглядит и вовсе пугающе узнаваемым, хоть история, как мы знаем, и не имеет свойства повторяться.
ДЕКАБРЬ
Антон Чехов, Ялта. 18 апреля 1904 года.
«Чехов. Сны» (рабочее название)
Где: «Суббота»
Когда: 10 декабря
«Три сестры» — пьеса-ветеран отечественного театра. Однако к чеховскому тексту продолжают и продолжают обращаться. Режиссер Татьяна Воронина и художница Елена Жукова обдумывали постановку два года и, наконец, приступили к работе.
Для Ворониной это будет уже пятый спектакль в «Субботе». Последняя же по времени постановка «872 дня. Голоса блокадного города» по книге Даниила Гранина и Алеся Адамовича стала одной из знаковых не только для автора, но и театра. Так что и бессмертная пьеса Антона Павловича имеет все шансы превратиться в содержательное и нестандартное художественное высказывание.
Эскиз костюма Аргана
«Мнимый больной» (16+)
Где: Небольшой Драматический театр
Когда: 14 и 15 декабря
Мольеровскую пьесу впервые поставят в Небольшом Драматическом. Что кажется невероятным и удивительным! Ведь где-где, а здесь труппа буквально создана для того, чтобы играть французские комедии XVII века. Поставит ее один из ведущих актеров театра Кирилл Семин, также режиссер детских и спектаклей-концертов НеБДТ.
Смешной до колик сюжет об ипохондрике Аргане режиссер Семин собирается рассказать как историю человека, жаждущего осчастливить буквально всех, кому «повезло» попасть в ближний круг. А еще это история о дисфункциональной семье, где каждый стремится урвать свою дозу любви. Но к финалу нестройный оркестр аргановых домочадцев (артисты буквально музицируют) все-таки зазвучит ладно и гармонично.
«Маленький принц» (6+)
Где: Театр «На Литейном»
Когда: декабрь
Повесть-сказку про мальчика, путешествующего по Вселенной, летчик и журналист Антуан де Сент-Экзюпери сочинил в Нью-Йорке. Придумывалась она в один из самых мрачных периодов жизни писателя: родная Франция тогда находилась под оккупацией нацистской Германии. На бумаге же рождалась нежная, трепетная и не по-детски философская история, которая станет одной из самых цитируемых во второй половине прошлого века и нынешнего.
В Театре «На Литейном» ее поставит Ленара Гадельшина (ее эскиз по сказке Владимира Одоевского можно было увидеть в рамках лаборатории молодой режиссуры «Литейная перспектива»). Инсценировку пишет Маргарита Кадацкая.
«Москва-Петушки» (18+)
Где: Малый театр кукол
Когда: декабрь
Постмодернистскую поэму Вениамина Ерофеева инсценировали неоднократно (благо написана она в прозе), а один отважный немецкий! режиссер даже решился ее экранизировать. Удалась ли попытка, узнать так и не довелось, поскольку бескрайние просторы интернета не всегда выдают свои тайны.
Зато с попыткой режиссера, он же исполнитель главной роли, Владислава Романова можно будет ознакомиться уже в этом декабре. Анонс театра обнадеживает, суля «спектакль о непростом путешествии во времени и пространстве в окружении предметов стекольной промышленности». В предновогодней суете душа как раз такого и просит!
«Когда пошел снег» (0+)
Где: Малый театр кукол
Когда: декабрь
Малый театр кукол поражает как невероятной продуктивностью, так и разнообразием постановок, рассчитанных, кажется, на все возрасты. Исследовав прозу Ерофеева, МТК перейдет к более легкой (внешне) истории. Режиссер Вера Каратаева ставит спектакль о щенке, в который превратился кусочек теста, выпавший из неловких рук двух небесных поваров. А дальше герой, ожидаемо, отправится познавать мир, по дороге встретив того, кто нуждается в нем как в друге.
Рекомендуется не только едва научившимся ходить созданиям, но и их родителям, «мечтающим поучаствовать в захватывающем путешествии с неба на землю и обратно».
Режиссер Андрей Прикотенко
«Женитьба» (18+)
Где: Театр на Садовой (экс-«Приют комедианта» )
Когда: декабрь
Три года назад Андрей Прикотенко произвел фурор, выпустив в декабре «Серотонин» с Иваном Волковым. С того времени билеты на показы разлетаются со скоростью, которой позавидовали бы многие.
В этом декабре экс-главреж новосибирского «Старого дома» поставит «Женитьбу», которую намеревается превратить в историю о невозможности найти истинную любовь и, как следствие, женском одиночестве. Местом действия послужит современная Москва. Разыгрывать же гоголевский сюжет предстоит трем актерам. Каким именно – театр и режиссер пока хранят в тайне.
«Король-олень» (16+)
Где: Александринский театр
Когда: декабрь
Спустя восемь лет после «Ворона» (2016) Николай Рощин снова обращается к драматургии Карло Гоцци. С фьябой «Король-олень» режиссер знаком хорошо: 20 лет с лишним лет назад ставил ее в РАМТе. За это время в истории о предательстве, невероятно стойкой любви и еще более невероятной верности проступили новые смыслы, которые необходимо теперь донести до широкой публики.
В «Вороне» Рощин подбирал ключи к итальянскому драматургу, отказываясь от карнавальности и очищая текст от всяческой бутафории, проявляя абсурдистскую природу гоцциевского текста. В «Короле-олене» к безотказно работающим приемам, возможно, снова прибегнут. Но, само собой, придумается и что-то еще. Тем более, многогранность пьес Гоцци дает огромный простор для воображения.
Сценография спектакля
«Калина красная» (16+)
Где: «Балтийский дом», Большая сцена
Когда: декабрь
Полувековой юбилей «Калины красной» Шукшина, одного из любимых фильмов великого немецкого режиссера Райнера Вернера Фассбиндера, не остался незамеченным и для театра. В «БалтДоме» повесть поставит Сергей Потапов, хорошо знающий эту труппу и ее возможности. В истории о человеке, мечтавшем начать жизнь с чистого листа, наверняка не обойдется и без магического реализма с якутским акцентом.
Портрет писателя М.Е. Салтыкова-Щедрина кисти Крамского, 1879 год.
«Маменька» (16+)
Где: «Театр на Васильевском»
Когда: начало декабря
Времена Салтыкова-Щедрина и его произведений в России, кажется, не закончатся никогда. По крайней мере, ближайшие пару десятков лет придется вспоминать описанное им еще неоднократно.
Режиссер Олег Сологубов актуализирует текст, написанный почти полтораста лет назад, и трактует «Господ Головлевых» как «роман о дурной бесконечности насилия, в котором жертвы не могут оправиться от полученных в детстве психологических травм и постепенно опускаются или сами становятся мучителями».
Текст: Наталия Эфендиева
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