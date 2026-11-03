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Театр

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Что смотреть в театрах Петербурга в ноябре: фестиваль «Дягилев P.S.», рок-мюзикл про Малевича и Иван Трус в роли музыканта-виртуоза

А еще новые прочтения «Палаты №6» Чехова и «Идиота» Достоевского, открытая репетиция новой постановки режиссера и блогера Насти Паутовой, вечеринка лауреата «Золотой маски» Кирилла Люкевича на смерть динозавров и показы сенсационного спектакля-ОБЭРИУжина «Список Паперной» (битва за билеты объявляется открытой!).

ГЛАВНОЕ
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ГЛАВНОЕ

Дарья Павленко
Фото: Ксения Ващенко для Собака.ru

Дарья Павленко

Фестиваль «Дягилев P.S.» (16+) 

Где: БДТ имени Товстоногова, Александринский театр, «Балтийский дом», Дом Радио

Когда: с 10 ноября по 2 декабря

В программу этого года вошли выступления хореографических трупп из Кубы и Испании, специальные номера российских хореографов (Алексей Мирошниченко! Олег Габышев!), выставки и перформансы в KGallery, Anna Nova, Marina Gisich Gallery и MYTH, а также мастер-классы в Доме Радио и на Левашовском хлебозаводе. 

В числе хайлайтов — дуэт «Не смотри на меня» Дарьи Павленко и главного балетмейстер Музыкального театра Станиславского и Немировича-Данченко Максима Севагина, номер примы и премьера Мариинского театра Олеси Новиковой и Александра Сергеева «В сторону лебедя» на музыку Леонида Десятникова, а также двухактное представление на Новой сцене Александринского театра, худруком которого выступит пианист Алексей Гориболь.

Пианист Алексей Гориболь: «Мне просто очень повезло — я с детства был в театре»

Кирилл Люкевич (слева) и Ник Касьяненко

Кирилл Люкевич (слева) и Ник Касьяненко

Спектакль «Самая последняя вечеринка динозавров» (12+)

Где: Karlsson Haus

Когда: 11 ноября

Динозавры исчезли с лица Земли более 60 миллионов лет назад, но по сию пору продолжают вызывать интерес — преимущественно у детей и ученых-палеонтологов. Драматург Настасья Федорова и режиссер Кирилл Люкевич вместе с художниками Александром Моховым и Марией Луккой поговорят о взрослении и рождении новой личности через историю гибели, казалось бы, незыблемой вселенной. А заодно создатели спектакля предложат зрителям вспомнить их мечты, желания и чувства, возникавшие в детстве и юности.

Как Кирилл Люкевич и Ник Касьяненко своими силами сделали сенсационный спектакль-променад по заброшкам 4elovekvmaske — и выиграли «Золотую маску»!

Сцена из спектакля «Я здесь»
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой «Упсала-Цирка»

Сцена из спектакля «Я здесь»

Спектакль «Я здесь» (6+)

Где: «Упсала-Цирк»

Когда: 7 и 8 ноября

Космос впервые становится темой спектакля единственного в мире «цирка хулиганов». Режиссер Арина Полякова вместе с командой исследует его с точки зрения человека: как найти свое место в мире, где все время приходится подстраиваться под чужие ожидания? Почему на своей земле мы чувствуем себя инопланетянинами? Как дать понять окружающим, что ты здесь, если кажется: твой сигнал никто не слышит?

«Подростки приносили свои этюды: про упавшие звезды, планеты и даже рыбалку на них. Не все идеи вошли в спектакль, но каждая стала возможностью придумать что-то свое, взять ответственность за собственное предложение и научиться вовлекать других», — говорит режиссер.

Автопортрет Казимира Малевича, 1908 или 1910-1911 годы
Rawpixel.com / Shutterstock

Автопортрет Казимира Малевича, 1908 или 1910-1911 годы

Рок-мюзикл «Малевич» (12+)

Где: «Театр на Садовой»  

Когда: 28 и 29 ноября

Режиссер Анна Тесс, композитор Даниил Ячин и автор либретто Наталия Макуни взяли за основу биографию художника Каземира Малевича (а также подлинные документы эпохи!) и сочинили рок-мюзикл. Разумеется, авангардный. 

Вокруг заглавного героя оживут ярчайшие фигуры революционного течения русского искусства — Марк Шагал, Ольга Розанова, Вера Ермолаева, Эль Лисицкий, Михаил Матюшин, Давид Бурлюк и другие современники. Обещают, что художники предстанут перед зрителями «объемными, сложными людьми со своими страстями, страхами и привязанностями: они любили, ошибались, сомневались в себе и все равно продолжали идти вперед». 

Василий Перов, портрет Федора Достоевского, 1872 год
Собрание Государственной Третьяковской галереи

Василий Перов, портрет Федора Достоевского, 1872 год

Спектакль «Идиот» (16+)

Где: Театр-фестиваль «Балтийский дом»

Когда: 27 и 28 ноября

На большой сцене «БалтДома» Гульназ Балпеисова дебютирует постановкой «Идиота» Достоевского, который в принципе впервые появится в афише театра.

Ученица Римаса Туминаса работала с текстами Цвейга, Бунина, Манна, Стриндберга, Уайльда, но за произведение с таким количеством персонажей и сюжетных линий, кажется, берется впервые. Впрочем, опыт работы ассистентом режиссера на «Евгении Онегине» и «Войне и мире» в Театре имени Вахтангова тут наверняка пригодится.

Иван Трус
Фото: Валентина Каштан для Собака.ru

Иван Трус

Спектакль «Новый век» (16+)

Где: Karlsson Haus

Когда: 27 ноября

Однажды кочегар огромного лайнера обнаруживает в коробке из-под лимонов крошечного младенца и дает ему имя Новеченто, или Новый век. Продвинутые зрители сразу узнают пролог фильма Джузеппе Торнаторе «Легенда о пианисте», в котором актер Тим Рот сыграл одну из своих лучших ролей.

В спектакле Романа Еникеева рассказ о корабельном найденыше, ставшем виртуозным пианистом и объехавшим весь мир, но так ни разу и не сошедшем на землю, будет идти от имени трубача — друга Новеченто. Но был ли этот друг на самом деле? Или музыкант, сидя на ящике с динамитом, рассказывает собственную историю? Главную (и единственную) роль играет премьер Александринского театра и лауреат премии «ТОП50» Собака.ru Иван Трус.

Актер Александринского театра Иван Трус: «Обломов сегодня особенно близок многим: не можешь принять что-то во внешнем мире — создай свой и находись там»

Антон Чехов, 1901 год

Антон Чехов, 1901 год 

Спектакль «Палата №6» (12+) 

Где: Малый театр кукол

Когда: 27 ноября

Свою новую постановку по одному из лучших текстов Чехова создатель и худрук Малого театра кукол Чакчи Фросноккерс рекомендует прежде всего тем, кому до сих пор не с кем было поговорить.

Сюжет строится вокруг доктора Андрея Ефимыча Рагина и бывшего судебного пристава, ныне душевнобольного Ивана Дмитрича Громова. Поначалу они конфликтуют, но вскоре Рагин находит в Громове достойного собеседника и начинает вести с ним задушевные диалоги. А со временем и вовсе приходит к мысли: более здравомыслящего человека в этом городе и нет.

ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ

Настя Паутова
Фото: Ксения Ващенко для Собака.ru

Настя Паутова

Открытая репетиция спектакля «Пиявки» (18+)

Где: Медиацентр Новой сцены Александринского театра

Когда: 6 и 7 ноября

Квазидокументальная читка по реальным дневниковым записям режиссера спектакля-сенсации «Мать», автора блога llllllll1111lllllllll и лауреата премии «ТОП50» Собака.ru Насти Паутовой, сделанным во время первых в ее жизни похорон близкого человека.

Сюжет строится вокруг трех дней в деревенской избе, где стоит гроб с бабушкой, а вокруг — «псалтырь, ссоры, жареные котлеты и сорок раз "Господи, помилуй"». Это будет история о том, как живое горе сталкивается с мертвым ритуалом. И что остается за скобками официального прощания: личная боль, абсурд бытовых ссор и невозможность быть собой, когда «так положено».

Режиссер и лит-мемолог Анастасия Паутова — об эстетике нулевых, кожаной куртке отца и фэшн-уловках интроверта

Дмитрий Крестьянкин
Данил Ярощук для Собака.ru

Дмитрий Крестьянкин 

Спектакль «Бронепоезд 14-69» (16+) 

Где: «Пароход»

Когда: 5, 15 и 25 ноября

Режиссер и лауреат премии «ТОП50» Собака.ru Дмитрий Крестьянкин поставил в «Драм.Площадке» пьесу одного из «Серапионовых братьев» Всеволода Иванова о событиях Гражданской войны.

Это история захвата партизанами белого бронепоезда № 14-69 (который позже переименовывают в «Полярный») и связанного с этим восстания рабочих. У каждого из персонажей свои мотивы: рабочие под руководством Пеклеванова борются за советскую власть, крестьянская армия Вершинина — за землю, которую, как они считают, у них отнимают японские интервенты, капитан бронепоезда Незеласов — за «Единую и Неделимую Россию».

«За человека из приюта часто решают многое, и он к этому привыкает»: сооснователь проекта «Плохой театр» Дмитрий Крестьянкин — о работе с подопечными детских домов

Сцена из оперы «Вильгельм Телль»
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Мариинского театра. Автор фото: Михаил Вильчук

Сцена из оперы «Вильгельм Телль»

Опера «Вильгельм Телль» (12+) 

Где: Мариинский-2

Когда: 5, 6, 17 и 18 ноября

Премьера Мариинского театра — последняя опера Россини в постановке итальянского режиссера Джанкарло дель Монако (получил «Золотую маску» за «Аиду»!), которая впервые в России идет на языке оригинала: французском.

Солнечная итальянская кантилена здесь сочетается с благородным пафосом и зрелищностью французского театра, а сама партитура требует огромных исполнительских ресурсов — как художественных, так и технических. «Многие театры не могли позволить себе «Телля» уже только потому, что не располагали тенором, способным спеть в четвертом акте, после всей предыдущей вокальной нагрузки, арию с многократным верхним до», — отмечают в Мариинском.

Сцена из спектакля «То, что имеет значение. Приключение юного рыцаря»
Изображение предоставлено пресс-службой театра «Открытое пространство» (Екатерина Рыбас)

Сцена из спектакля «То, что имеет значение. Приключение юного рыцаря»

Спектакль «То, что имеет значение. Приключение юного рыцаря» (6+) 

Где: театр «Открытое пространство»

Когда: 7 и 21 ноября

Выпускники мастерской Яны Туминой обновили свою студенческую работу — спектакль современного театра кукол, в котором соединяются и игра актеров, и работа с куклой и предметом, и теневой театр.

Йерану Торсону 11 лет, он живет в Швеции, на улице Дроттнинггатан. С тех пор, как мальчик заболел, каждый его день похож на предыдущий. Но это все перестанет иметь значение, когда к ребенку придет долгожданный гость. Это история о силе творчества и надежде: после любых трудностей всегда наступает свет.

Режиссер Яна Тумина: «Театр — это инструмент для спасения, понимания себя и других»

Афиша спектакля «Тутта Карлссон Первая и единственная, Людвиг Четырнадцатый и другие»
Афиша спектакля, художник Марина Завьялова

Афиша спектакля «Тутта Карлссон Первая и единственная, Людвиг Четырнадцатый и другие»

Спектакль «Тутта Карлссон Первая и единственная, Людвиг Четырнадцатый и другие» (6+)

Где: Karlsson Haus

Когда: 14 и 15 ноября

Режиссер Ася Галимзянова поставила сказочную повесть шведа Яна Экхольма о «двух равно уважаемых семьях» — Карлссонах и Ларссонах. Их мир опрокидывается, когда младшие дети заводят дружбу, тем самым ломая шаблоны: все же знают, что лисы и куры не могут мирно сосуществовать.

Никита Кобелев
Собака.ru

Никита Кобелев

Спектакль «Последний год» (18+) 

Где: основная сцена Александринского театра

Когда: 6 и 7 ноября

Худрук Александринского театра Никита Кобелев поставил спектакль о последних месяцах жизни писателя Александра Грибоедова — его играет актер Виктор Шуралев, который уже работал с режиссером над «Козинцев. Гоголиада», «Воскресение» и «На дне».

Фигурируют в спектакле и те, кто окружали Грибоедова в 1820-е: писатели Александр Пушкин и Иван Крылов, философ Петр Чаадаев, критик Фаддей Булгарин, император Николай I, граф Нессельроде и другие герои эпохи.

Как режиссер Никита Кобелев в 37 (!) лет возглавил Александринку — один из главных театров Петербурга и России

Сцена из спектакля «Рехаб»
Изображение предоставлено пресс-службой «Невидимого театра». Фото: Варя Баскова

Сцена из спектакля «Рехаб»

Спектакль «Рехаб» (18+) 

Где: «Невидимый театр»

Когда: 14 ноября

Спектакль режиссера Алессандры Джунтини — это исследование природы зависимости и попытка понять, почему человек оказывается на границе между разрушением и желанием жить.

Художественный текст переплетается с документальными историями пациентов реабилитационных центров Петербурга, а личный путь превращается в коллективный опыт. «Спектакль — как курс реабилитации, где нас всех ждет столкновение со страхом, сопротивлением, попытками спрятаться и одновременно попытками говорить правду. Путь к восстановлению невозможно труден, но самое главное, что он возможен», — говорит команда постановки.

Начо Дуато
Фото: Слава Филиппов для Собака.ru

Начо Дуато 

Балет «Раймонда» (12+) 

Где: Михайловский театр

Когда: 18 и 19 ноября

«Раймонда» в Михайловском — не только дебютное в карьере Начо Дуато обращение к балету Александра Глазунова, но и первая премьера театра при новом худруке Ильдаре Абдразакове.

Как в любом рыцарском романе, здесь есть место сражениям и подвигу. Впрочем, происходят они не только на поле боя, но и в душе юной девушки (в исполнении примы Анжелины Воронцовой): дождется ли Раймонда своего жениха, рыцаря-крестоносца Жана де Бриена (Никита Четвериков), или поддастся горячему чувству сарацина Абдерахмана (Данила Хамзин), плененного ее красотой?

Команда спектакля «Список Паперной»
Фото: Дмитрий Егоров для Собака.ru

Команда спектакля «Список Паперной»

Спектакль-застолье «Список Паперной» (12+)

Где: «Сообщество» в Новой Голландии

Когда: 8 ноября в 13:00 и 20:00, 29 ноября в 20:00

Заходим на новый виток в попытках поймать билеты на спектакль-сенсацию, который из раза в раз бьет рекорды солдаутов — за что (и не только!) команда постановки стала лауреатом премии «ТОП50» Собака.ru!

«Список Паперной» — это феноменальный спектакль-ОБЭРИУжин: партиципаторная реконструкция посиделок конца 1920‑х Хармса, Введенского, Олейникова, Маршака и той самой поэтессы Эстер Паперной, по мотивам аудиозаписей которой все и происходит. Во главе стола — идеолог канонической петербургской хармсовщины, променада «Маршрут "Старухи"», Константин Учитель, с которым преломляют хлеб, пьют вино и воду зрители-­соучастники. У этого застолья суперкаст: режиссеры и социальные практики Борис Павлович и Дмитрий Крестьянкин и еще десяток отличных актеров и музыкантов. Спойлер: вы не заплачете, это просто дождь!

Вайб тусовок обэриутов: почему петербургский спектакль-застолье «Список Паперной» (Учитель! Павлович! Крестьянкин!) хотят увидеть все

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