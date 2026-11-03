Что смотреть в театрах Петербурга в ноябре: фестиваль «Дягилев P.S.», рок-мюзикл про Малевича и Иван Трус в роли музыканта-виртуоза

Фестиваль «Дягилев P.S.» (16+)

Где: БДТ имени Товстоногова, Александринский театр, «Балтийский дом», Дом Радио

Когда: с 10 ноября по 2 декабря

В программу этого года вошли выступления хореографических трупп из Кубы и Испании, специальные номера российских хореографов (Алексей Мирошниченко! Олег Габышев!), выставки и перформансы в KGallery, Anna Nova, Marina Gisich Gallery и MYTH, а также мастер-классы в Доме Радио и на Левашовском хлебозаводе.

В числе хайлайтов — дуэт «Не смотри на меня» Дарьи Павленко и главного балетмейстер Музыкального театра Станиславского и Немировича-Данченко Максима Севагина, номер примы и премьера Мариинского театра Олеси Новиковой и Александра Сергеева «В сторону лебедя» на музыку Леонида Десятникова, а также двухактное представление на Новой сцене Александринского театра, худруком которого выступит пианист Алексей Гориболь.