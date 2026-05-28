Режиссер и лит-мемолог Анастасия Паутова — об эстетике нулевых, кожаной куртке отца и фэшн-уловках интроверта

Настя, какие у Вас хорошие новости? А планы на 2026 год?

Активно ищем помещение для театра povod.ovod. Летом в рамках povod.ovod запускаем два спектакля и читку. Названиями пока не поделюсь, но скажу, что один спектакль сделает Артем Злобин, другой спектакль и читку — я.

Когда увидим новые показы «Меланхолии»? А «Матери»?

Пауза в показах «Меланхолии» связана с решением ряда технических вопросов. Надеюсь, в ближайшее время удастся их решить и спектакль будет жить. Что касается спектакля «Мать», то его мы играем каждый месяц четыре раза: два в Петербурге, два в Москве на площадке «Пространства Внутри».

Лучший образ для похода на ваш спектакль?

Открытое сердце.

Как дела у лит-блога llllllll1111llllllllll?

Думаю о переформатировании. Как минимум о внутреннем. Ибо вести его единолично, как это было на протяжении шести лет, мне уже сложнее. Возможно, наконец-то обзаведусь командой.