Режиссер и лит-мемолог Анастасия Паутова — об эстетике нулевых, кожаной куртке отца и фэшн-уловках интроверта

Best dressed! Отдел моды Собака.ru внимательно и неистово следит за самыми классно одетыми петербуржцами, которых регулярно блиц-интервьюирует — а теперь делится с вами! На этой неделе мы поговорили с режиссером и лит-мемологом Анастасией Паутовой, которая виртуозно миксует пижамы с пальто, а бельевые комбинации — с винтажной кожанкой отца. Плюс: снимается в кампейнах Maag и ZNWR (по случаю коллаборации бренда с газетой «Белый шум»!). Обсудили бирюзовые тени, большие очки и лучшие сабо на лето (надеваем и шлепаем на постановки театра povod.ovod и в музей ОБЭРИУ!).
Настя, какие у Вас хорошие новости? А планы на 2026 год?
Активно ищем помещение для театра povod.ovod. Летом в рамках povod.ovod запускаем два спектакля и читку. Названиями пока не поделюсь, но скажу, что один спектакль сделает Артем Злобин, другой спектакль и читку — я.
Когда увидим новые показы «Меланхолии»? А «Матери»?
Пауза в показах «Меланхолии» связана с решением ряда технических вопросов. Надеюсь, в ближайшее время удастся их решить и спектакль будет жить. Что касается спектакля «Мать», то его мы играем каждый месяц четыре раза: два в Петербурге, два в Москве на площадке «Пространства Внутри».
Лучший образ для похода на ваш спектакль?
Открытое сердце.
Как дела у лит-блога llllllll1111llllllllll?
Думаю о переформатировании. Как минимум о внутреннем. Ибо вести его единолично, как это было на протяжении шести лет, мне уже сложнее. Возможно, наконец-то обзаведусь командой.
Какие модные тренды весны 2026 года?
Горох, капри, большие очки, бирюзовые тени и возвращение к эстетике 2000-х.
Вам близки?
Вышеперечисленное — как раз то, что появилось в моём гардеробе под влиянием трендов.
Любимые стайлинг-трюки?
Сочетание пижамы и пальто, женственности и кожаной куртки отца — в целом меня пленит любой контрапункт. И не только в одежде.
Любимые аксессуары?
Платок, очки, кепка, наушники — в целом всё, что помогает стать невидимкой и перемещаться между людьми без особой коммуникации (если в этом есть необходимость).
Самое модное место в Петербурге? А где Ваше место силы в Петербурге?
Надеюсь, через год, когда мы будем открывать площадку театра povod.ovod, я скажу точный адрес моего места силы. Сейчас же оно разбросано по разным точкам города, где мы с командой репетируем наши спектакли. А про самое модное — в моих ощущениях сейчас это музей ОБЭРИУ.
Лучший русский бренд (возможно, петербургский)? А мировой?
Из того, что есть в моем гардеробе, с любовью ношу: сумку Askent, пиджак и базовый текстиль Pitkina, спортивную одежду Irnby. Обожаю ботинки MM6 за их удобную колодку. Люблю Razumno — планирую провести лето, не снимая сабо 159 Chenna.
Вещь-дримс, которую мечтаете заполучить в свой гардероб?
Я бы хотела получить книгу Леонида Губанова «И пригласил слова на пир. Стихотворения и поэмы» или «Шизореволюцию. Очерки петербургской культуры второй половины XX века» Андрея Хлобыстина. Сорри за душноту…..
Книга, которую советуете прочитать всем?
У каждого свой книжный путь, но для меня большим впечатлением стала книга «Бражники и Блудницы» Максима Жегалина, за ней сразу «На Берегах Невы» Ирины Одоевцевой, а теперь дочитываю «Любовь в эпоху ненависти» Флориана Иллиеса.
Произведение искусства, которое побуждает обнять весь мир.
Перформансы Марины Абрамович.
Комментарии (0)