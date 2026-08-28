17-й фестиваль искусств «Дягилев P.S.» объявил программу

С 10 ноября по 2 декабря в Петербурге в 17-й раз состоится международный фестиваль искусств «Дягилев P.S.». В программу этого года вошли выступления хореографических трупп Кубы и Испании, специальные номера российских хореографов, а также выставки и перформансы петербургских галерей: KGallery, Anna Nova, Marina Gisich Gallery, MYTH. В Доме Радио и на Левашовском хлебозаводе пройдут мастер-классы хореографов-участников программы.

Фестиваль этого года откроют 10 ноября вечером одноактных спектаклей компании OtroLado из Гаваны. Труппа покажет пластические размышления о коренных и культурных связях с предками. В постановке «Folk Room» создатели задают вопрос «Мы хозяева наших корней, или они владеют нами?», а «Ritual Garden» изучает самопознание через древние ритуалы и магию.

Среди других хайлайтов хореографической программы — вечер «Танцуем для Дягилева» 16 ноября сразу с тремя премьерами. Главный балетмейстер Музыкального театра Станиславского и Немировича-Данченко Максим Севагин вместе с экс-примой Мариинского театра Дарьей Павленко исполнит дуэт «Не смотри на меня» на музыку испанского композитора Мигеля Льобета. Многократный лауреат премии «Золотая Маска» Татьяна Баганова представит свою одноактную постановку «Превращение. Баядерка. Не Минкус» на музыку Константина Чистякова. Наконец, прима и премьер Мариинского театра: Олеся Новикова и Александр Сергеев — покажут номер «В сторону лебедя» в хореографии Алексея Мирошниченко на музыку Леонида Десятникова (за роялем — Алексей Гориболь!).

Алексей Гориболь выступит худруком двухактного представления, которое пройдет 24 ноября на Новой сцене Александринского театра. Прозвучит музыка Дмитрия Шостаковича, Микаэля Таривердиева, Бенджамина Бриттена, Леонида Десятникова и Астора Пьяцоллы. Среди выступающих — приглашенная солистка Мариинского театра, меццо-сопрано Олеся Петрова, а также музыканты оркестра musicAeterna: Владислав Песин (скрипка), Александр Митинский (альт), Андрей Ефимовский (виолончель). Александр Сергеев представит свою новую работу «По канве Астора».

Выставочный цикл «Дягилев P.S.» этого года стартует 13 ноября с экспозиции об ученике Всеволода Мейерхольда и Кузьмы Петрова-Водкина, театральном художнике Владимире Дмитриеве — она появится в Полярном флигеле Шереметевского дворца. Также под эгидой фестиваля планируют выставку «Серов и Коровин» в KGallery, выставку петербургской художницы Марины Алексеевой в Marina Gisich Gallery, «Представление» Ольги Чернышовой в галерее MYTH и «мистериальный перформанс-ужин» Алины Кугуш, организованный галереей Anna Nova.

Подробная программа «Дягилев P.S.» доступна на сайте фестиваля. Продажа билетов стартует в ближайшее время.

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